Mark Zuckerberg greift Elon Musk mit seinen Twitter-Alternativen Threads an. Und dann könnte es bald zu einem Käfigkampf zwischen den beiden kommen. Wer wird gewinnen? Höchste Zeit für einen Kampfstilvergleich.

Am 21. Juni brodelte das Testosteron im männerdominierten Silicon Valley erneut über: Elon Musk forderte seinen ewigen Rivalen Mark Zuckerberg auf Twitter zu einem Käfigkampf heraus. Wieder einmal konnte man sehen, was der wahre Motor der kalifornischen Hightech-Schmiede ist: giftige Gorilla-Männlichkeit. Allerdings möchte man den Gorillas nicht zu nahe kommen.

Zuckerberg reagierte umgehend auf den getwitterten Spießrutenlauf. Natürlich nicht auf Elon Musks eigener Twitter-Plattform. Warum sollte man als Tech-Milliardär schließlich eigene Plattformen haben? Zuckerberg machte einen Screenshot von Musks Tweet und veröffentlichte ihn auf seiner Instagram-Plattform. Bildunterschrift: „Schick mir einen Ort“.

Käfigkampf im römischen Kolosseum?



Seitdem bereitet die Präsidentin der „Ultimate Fighting Championship“, Dana White, das Duell der beiden Tech-Tycoons vor. Kampfsport-Promoter White versichert: „Beide Jungs meinen es absolut ernst.“ Einem Bericht der New York Times zufolge soll ein Teil der erwarteten Einnahmen an Wohltätigkeitsorganisationen gehen. Der Käfigkampf wird voraussichtlich in Las Vegas stattfinden.