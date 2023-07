Wachtell, Lipton, Rosen & Katz leiteten die Gerichtsverfahren, um den Milliardär dazu zu bringen, seine Übernahme des Unternehmens im vergangenen Jahr abzuschließen

Die Anwälte von Elon Musk haben eine Klage gegen Wachtell, Lipton, Rosen & Katz eingereicht, eine Elite-Anwaltskanzlei, die Twitter letztes Jahr während des Gerichtsverfahrens über Musks Übernahme vertreten hat, wegen unrechtmäßiger Erlangung einer „gigantisch„Auszahlung des Unternehmens für seine Dienstleistungen.“ Die Klage wurde am Mittwoch von Musks X Corp, der Twitter gehört, beim California Superior Court in San Francisco eingereicht.

Wachtell wurde unter der früheren Twitter-Führung angeheuert, um Elon Musks Zustimmung zur Übernahme des Unternehmens durchzusetzen, als dieser versuchte, von seinem ursprünglichen Angebot, Twitter für 44 Milliarden US-Dollar privat zu nehmen, zurückzutreten. Es vertrat Twitter vier Monate lang im Rechtsstreit mit Musk und half ihm schließlich, den Deal abzuschließen, indem Musk das Unternehmen am 27. Oktober 2022 kaufte.

Während des Gerichtsstreits mit Musk hatte Twitter zugestimmt, Watchell auf Stundenbasis zu bezahlen, und nach der Übernahme erhielt die Anwaltskanzlei eine „Mammut-Erfolgshonorar” von 90 Millionen US-Dollar. Musk nannte die Auszahlung „unverständlich” und sagte, er betrachte dies als einen Verstoß gegen die ethischen Pflichten der Anwaltskanzlei sowie gegen das kalifornische Recht.

„Wachtell war sich bewusst, dass niemand, der ein wirtschaftliches Interesse am finanziellen Wohlergehen von Twitter hatte, sich um den Laden kümmerte, und sorgte dafür, dass er seine Taschen praktisch mit Geldern aus der Firmenkasse füllte, während die Schlüssel an die Musk-Parteien übergeben wurden“, heißt es in der Beschwerde.

Musk will nun wieder aufholen“etwaige damit verbundene überschüssige Gebührenzahlung” und Anwaltskosten, die Wachtell in Rechnung stellte. Die Anwaltskanzlei reagierte nicht sofort auf Medienanfragen nach einer Stellungnahme zu der Klage.

Twitter steht derzeit im Mittelpunkt einer Reihe von Klagen, in denen behauptet wird, dass das Unternehmen unter Musks Führung die Anhäufung unbezahlter Ausgaben in Millionenhöhe an ehemalige Mitarbeiter, Lieferanten und Vermieter zugelassen habe. Anfang dieser Woche drohte Twitter damit, Mark Zuckerbergs Meta Platforms wegen des neu eingeführten textbasierten Pendants zu Instagram, Threads, zu verklagen, den Twitter als Nachahmer ansieht.

