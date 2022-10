Elon Musk und Twitter – WSJ

James Freeman ist stellvertretender Herausgeber der Redaktionsseite des Wall Street Journal und Autor der Kolumne „Best of the Web“ an Wochentagen. Er ist Co-Autor von „Borrowed Time: Two Centuries of Booms, Busts and Bailouts at Citi“, das als Editors‘ Choice der New York Times und als Business Book of the Month der Financial Times ausgezeichnet wurde. Er ist Mitarbeiter des Fox News Channel und Moderator von „Deep Dive“ auf Fox Nation. Bevor er im September 2007 zum Journal kam, war James als Investor Advocate bei der US Securities and Exchange Commission tätig, wo er die Transformation der Finanzberichterstattungstechnologie zum Nutzen einzelner Anleger förderte. Er ist Absolvent der Yale.

Folgen Sie James auf Twitter @FreemanWSJ