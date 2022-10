Elon Musk, Twitter-Deal abgeschlossen

New York

Elon Musk hat seinen 44-Milliarden-Dollar-Deal zum Kauf von Twitter abgeschlossen, teilte eine mit dem Deal vertraute Quelle CNN am Donnerstag mit und übertrug dem reichsten Mann der Welt die Verantwortung für eine der einflussreichsten Social-Media-Plattformen der Welt.

Laut zwei mit der Entscheidung vertrauten Personen entließ Musk CEO Parag Agrawal und zwei weitere Führungskräfte. Twitter lehnte eine Stellungnahme ab.

Der Abschluss des Deals beseitigt eine Wolke der Unsicherheit, die den größten Teil des Jahres über Twitters Geschäft, Mitarbeitern und Aktionären gehangen hat. Nachdem Musk ursprünglich im April dem Kauf des Unternehmens zugestimmt hatte, versuchte er monatelang, aus dem Deal herauszukommen, wobei er zunächst Bedenken hinsichtlich der Anzahl der Bots auf der Plattform und später Vorwürfe eines Unternehmens-Whistleblowers anführte.

Durch den Abschluss des Deals haben Musk und Twitter einen Prozess vermieden, der ursprünglich Anfang dieses Monats stattfinden sollte. Aber die Übernahme von Musk und die sofortigen Entlassungen einiger seiner Top-Führungskräfte werfen jetzt eine Vielzahl neuer Fragen zur Zukunft der Social-Media-Plattform und der vielen davon betroffenen Bereiche der Gesellschaft auf. Laut den beiden Quellen hat Musk am Donnerstag auch CFO Ned Segal und Policy Head Vijaya Gadde entlassen.

Musk hat gesagt, er plane, die Richtlinien von Twitter zur Moderation von Inhalten zu überdenken, um einen maximalistischeren Ansatz zur „Redefreiheit“ zu erreichen. Der Milliardär hat auch gesagt, dass er mit Twitters Praxis der dauerhaften Sperren für diejenigen, die wiederholt gegen seine Regeln verstoßen, nicht einverstanden ist, was die Möglichkeit erhöht, dass eine Reihe von zuvor gesperrten, umstrittenen Benutzern wieder auf der Plattform auftauchen könnten.

Vielleicht am unmittelbarsten werden viele beobachten, wie schnell Musk den ehemaligen Präsidenten Donald Trump wieder auf die Plattform lassen könnte, wie er zuvor angekündigt hatte. Je nach Zeitpunkt könnte ein solcher Schritt erhebliche Auswirkungen auf die bevorstehenden Zwischenwahlen in den USA sowie auf den Präsidentschaftswahlkampf 2024 haben.

Mit diesen Schritten könnte Musk im Alleingang das Medien- und politische Ökosystem auf den Kopf stellen, den öffentlichen Online-Diskurs umgestalten und die aufkeimende Sphäre konservativ ausgerichteter Social-Media-Inhalte stören, die größtenteils als Reaktion auf Beschwerden über Verbote und Beschränkungen von Twitter und anderen Mainstream-Diensten entstanden sind.

Anfang dieser Woche besuchte Musk die Twitter-Zentrale in San Francisco, um sich mit Mitarbeitern zu treffen. Er veröffentlichte auch einen offenen Brief an Twitter-Werbetreibende, in dem er sagte, er wolle nicht, dass die Plattform zu einer „Höllenlandschaft wird, in der alles ohne Konsequenzen gesagt werden kann“.

Die Übernahme verspricht auch, den Einfluss von Musk zu erweitern. Der Milliardär besitzt, beaufsichtigt oder hält bereits bedeutende Anteile an Unternehmen, die Autos, Raketen, Roboter und Satelliteninternet entwickeln, sowie experimentellere Unternehmungen wie Gehirnimplantate. Jetzt kontrolliert er eine Social-Media-Plattform, die bestimmt, wie Hunderte Millionen Menschen kommunizieren und ihre Nachrichten erhalten.

Selbst für Twitter, ein Unternehmen, das für ein gewisses Chaos in seiner Geschichte bekannt ist, war der monatelange Deal-Prozess mit Musk turbulent.

Musk, ein prominenter und umstrittener Twitter-Nutzer, engagierte sich Anfang dieses Jahres bei dem Unternehmen, als er einen Anteil von mehr als 9 % an seinen Aktien aufbaute. Nachdem er angekündigt hatte, Twitters größter Aktionär geworden zu sein, nahm Musk an und zog sich dann aus einem Angebot zurück, im Vorstand des Unternehmens zu sitzen.

Musk bot dann an, Twitter zu einem erheblichen Aufschlag sofort zu kaufen, drohte mit einer feindlichen Übernahme und unterzeichnete einen „verkäuferfreundlichen“ Deal zum Kauf des Unternehmens, der den Verzicht auf die Due Diligence beinhaltete.

„Dies ist keine Möglichkeit, Geld zu verdienen“, sagte Musk in einem Bühneninterview, kurz nachdem er ein Angebot zum Kauf von Twitter gemacht hatte. „Mein starkes intuitives Gefühl ist, dass es für die Zukunft der Zivilisation äußerst wichtig ist, eine öffentliche Plattform zu haben, die maximal vertraut und umfassend ist.“

Musk versprach auch, „die Spam-Bots zu besiegen oder bei dem Versuch zu sterben“, und bezog sich dabei auf die gefälschten und betrügerischen Konten, die oft besonders aktiv in den Antworten auf seine Tweets und die anderer mit großer Fangemeinde auf der Plattform sind.

Innerhalb weniger Wochen nach der Übernahmevereinbarung begann Musk jedoch, Bedenken hinsichtlich der Verbreitung derselben gefälschten und Spam-Konten auf Twitter zu äußern, und versuchte schließlich, den Deal zu beenden.

Twitter verklagte ihn, die Vereinbarung einzuhalten, und behauptete, dass Musk das Bot-Argument als Vorwand benutzte, um aus einem Geschäft auszusteigen, für das er Reue des Käufers entwickelt hatte. In den Wochen nach der Bekanntgabe des Deals ging ein Großteil des Aktienmarktes, einschließlich der Social-Media-Unternehmen, aufgrund von Sorgen über eine steigende Inflation und eine drohende Rezession zurück. Der Abschwung traf auch Tesla und damit auch Musks persönliches Vermögen.

Rechtsexperten waren weithin der Ansicht, dass Twitter auf einer starken Basis stand, um den Deal vor Gericht durchzusetzen. Zwei Wochen bevor der umstrittene Rechtsstreit vor Gericht gehen sollte, sagte Musk, er werde den Deal doch zu seinen ursprünglichen Bedingungen durchziehen. Während die Parteien verhandelten, baten Musks Anwälte einen Richter, das Gerichtsverfahren auszusetzen, was zu einer Zurückweisung von Twitter führte, das befürchtete, dass Musk seinem Versprechen, den Deal abzuschließen, nicht treu bleiben könnte.

In einer scharfen Antwort schrieben die Anwälte von Twitter, Musk habe versucht, aus dem Deal auszusteigen, und „jetzt, am Vorabend des Prozesses, erklären die Angeklagten, dass sie beabsichtigen, doch noch abzuschließen. ‚Vertrau uns‘, sagen sie, ‚diesmal meinen wir es ernst.‘“

Die Kanzlerin des Delaware Chancery Court, Kathaleen St., Richter McCormick, gab den Parteien bis 17.00 Uhr am 28. Oktober Zeit, um den Deal abzuschließen oder sich einem neu angesetzten Prozess zu stellen.

Nachdem das Deal-Drama aus dem Weg geräumt ist, richtet sich die Aufmerksamkeit nun auf Musks Pläne für Twitter.

Neben der Absetzung des CEO von Twitter und anderer Führungskräfte könnte die Übernahme von Musk auch die Rückkehr eines gewissen Einflusses auf das Unternehmen durch Gründer Jack Dorsey einleiten, der im November als CEO zurücktrat und im Mai aus dem Vorstand ausschied. Während Dorsey gesagt hat, dass er nicht offiziell zu Twitter zurückkehren wird, hat er die Übernahme privat mit Musk besprochen und Ratschläge gegeben.

Berichten zufolge hat Musk potenziellen Investoren des Deals auch mitgeteilt, dass er vorhabe, fast 75 % der Mitarbeiter des Unternehmens zu entlassen, ein Schritt, der jeden Aspekt der Funktionsweise von Twitter stören könnte. Zuvor hatte er in persönlichen Textnachrichten mit Freunden über die dramatische Reduzierung der Twitter-Belegschaft über den Deal gesprochen, der in Gerichtsakten aufgedeckt wurde, und die Möglichkeit von Entlassungen in einem Anruf mit Twitter-Mitarbeitern im Juni nicht abgetan.

Unter Musk hat Twitter möglicherweise keine Verwendung für viele seiner bestehenden Mitarbeiter. Musk hat wiederholt deutlich gemacht, dass er die Richtlinien von Twitter zur Moderation von Inhalten überarbeiten und die, wie er es nennt, „freie Meinungsäußerung“ stärken würde, was möglicherweise jahrelange Bemühungen des Unternehmens zunichte macht, gegen Fehlinformationen und Belästigung vorzugehen und „gesündere“ Gespräche auf der Plattform zu führen.

Ein solcher Schritt könnte auch Auswirkungen auf die gesamte Social-Media-Landschaft haben. Twitter, obwohl kleiner als viele seiner Konkurrenten in den sozialen Medien, hat manchmal als Vorbild dafür gedient, wie die Branche mit problematischen Inhalten umgeht, unter anderem, als es als erster den damaligen Präsidenten Trump nach den Unruhen im Kapitol am 6. Januar verbot.

Und in den letzten Jahren haben mehrere alternative soziale Netzwerke gestartet, die sich hauptsächlich an Konservative richten, die behaupten, dass mehr Mainstream-Dienste ihre Rede übermäßig einschränken. Zu diesen Diensten gehören Trumps „Truth Social“ und „Parler“, die Kanye West kürzlich ankündigte. Während es unklar ist, wie weit Musk bei der Erfüllung seiner Träume von Redefreiheit gehen könnte, könnte jede Lockerung der bestehenden Richtlinien zur Moderation von Inhalten Twitter, das ein viel größeres Publikum bietet, effektiv zu einem verlockenderen Dienst für einige der Benutzer machen, die zu diesen kleineren geflohen sind. Randleistungen. (Musk könnte jedoch vor allem in Europa auf regulatorische Probleme stoßen, je nachdem, wie weit er seine Bemühungen zur Lockerung von Inhaltsbeschränkungen unternimmt.)

Abgesehen von der Inhaltsmoderation hat Musk auch eine breite Palette anderer möglicher Änderungen für die Plattform verworfen, von der Aktivierung der End-to-End-Verschlüsselung für die Direktnachrichtenfunktion von Twitter bis hin zu dem kürzlichen Vorschlag, dass Twitter Teil einer „Alles“-App namens X wird. möglicherweise im Stil der beliebten chinesischen App WeChat.

Trotz seines monatelangen Versuchs, aus dem Kauf des Unternehmens herauszukommen, und seiner eigenen kürzlichen Bemerkung, dass er „offensichtlich zu viel dafür bezahlt“, hat Musk versucht, optimistisch in Bezug auf das Potenzial von Twitter zu klingen.

„Das langfristige Potenzial für Twitter ist meiner Meinung nach um eine Größenordnung größer als sein aktueller Wert“, sagte er letzte Woche bei der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen von Tesla.