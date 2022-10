Elon Musk teilt Werbetreibenden mit, dass er nicht möchte, dass Twitter zu einer „kostenlosen Höllenlandschaft“ wird

New York

CNN-Geschäft

—



Elon Musk versuchte, die Werbetreibenden von Twitter in Bezug auf die Zukunft der Plattform zu beruhigen offener Brief Donnerstag, einen Tag bevor seine 44-Milliarden-Dollar-Übernahme des Unternehmens voraussichtlich abgeschlossen sein wird.

In einem an Twitter (TWTR) geposteten Brief sagte Musk, er wolle nicht, dass die Plattform zu einer „für-alle-Höllenlandschaft wird, in der alles ohne Konsequenzen gesagt werden kann“, trotz seines erklärten Versprechens, die Moderation von Inhalten zu überdenken Politik und Stärkung der „Redefreiheit“.

Musk hat angekündigt, die Inhaltsbeschränkungen zu reduzieren und die dauerhaften Sperren von Konten rückgängig zu machen, die zuvor wegen wiederholter Verstöße gegen die Regeln der Plattform entfernt wurden, einschließlich des ehemaligen Präsidenten Donald Trump. Diese Pläne hatten Fragen zu den möglichen Auswirkungen auf das Kerngeschäft des Anzeigenverkaufs von Twitter aufgeworfen, da Werbetreibende möglicherweise zurückschrecken, wenn ihre bezahlten Posts neben kontroverseren Inhalten erscheinen.

Musks Brief scheint darauf abzuzielen, diese Befürchtungen zu zerstreuen, die sich auf das Kerngeschäft des Unternehmens auswirken könnten. Twitter erwirtschaftete im Jahr 2021 Werbeeinnahmen in Höhe von 4,5 Milliarden US-Dollar, fast 89 % seines Gesamtumsatzes.

„Zusätzlich zur Einhaltung der Gesetze des Landes muss unsere Plattform für alle herzlich und einladend sein, wo Sie Ihre gewünschte Erfahrung nach Ihren Vorlieben auswählen können“, sagte er in der Donnerstagspost. „Grundsätzlich strebt Twitter danach, die angesehenste Werbeplattform der Welt zu sein, die Ihre Marke stärkt und Ihr Unternehmen wachsen lässt … Lassen Sie uns gemeinsam etwas Außergewöhnliches aufbauen.“

Musk hat zuvor gesagt, er würde versuchen, alle juristischen Äußerungen auf Twitter zuzulassen. Inhaltsregeln sind weltweit unterschiedlich. In Europa stellt der neue Digital Services Act hohe Moderationsstandards. Musk sagte im Mai, er sei „genau ausgerichtet“ mit dem neuen Gesetz.

Der Brief ist der jüngste Hinweis darauf, dass der milliardenschwere Tesla-CEO kurz vor dem Abschluss der Twitter-Akquisition steht, nachdem er monatelang versucht hatte, aus dem Deal herauszukommen. Am Mittwoch besuchte Musk Berichten zufolge die Zentrale von Twitter in San Francisco und sprach mit Mitarbeitern Er teilte ihnen mit, dass er trotz früherer Berichte nicht vorhabe, 75 % der Twitter-Mitarbeiter abzubauen.

Sarah Personette, Chief Customer Officer von Twitter, antwortete auf Musks Donnerstag-Tweet und sagte, dass sie am Mittwoch eine „großartige Diskussion“ mit Musk hatte. „Unser kontinuierliches Engagement für Markensicherheit für Werbetreibende blieb unverändert“, sagte Personette. „Ich freue mich auf die Zukunft!“

Das Wall Street Journal berichtete am Donnerstag, dass eine Werbeeinkaufsagentur bereits Anfragen von etwa einem Dutzend Kunden erhalten habe, ihre Anzeigen auf Twitter zu pausieren, wenn Musk Trumps Konto wiederherstellt, und andere erwogen, dasselbe zu tun.

Musk wiederholte in dem Brief auch eine hochtrabende frühere Aussage, die er gemacht hatte, dass die Twitter-Akquisition kein Geldverdienen für ihn sein soll.

„Der Grund, warum ich Twitter erworben habe, ist, dass es für die Zukunft der Zivilisation wichtig ist, einen gemeinsamen digitalen Stadtplatz zu haben, auf dem eine breite Palette von Überzeugungen auf gesunde Weise diskutiert werden kann, ohne auf Gewalt zurückzugreifen“, sagte Musk.

Musk hat zuvor angedeutet, dass er die Abonnementeinnahmen von Twitter steigern möchte, um weniger auf Werbung angewiesen zu sein.