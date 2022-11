Elon Musk stellt einige hochkarätige Twitter-Konten wieder her — RT World News

Der neue Besitzer von Twitter hat am Freitag mehrere der Konten wiederhergestellt „dauerhaft ausgesetzt“ Anfang dieses Jahres, darunter der kanadische Psychologe Jordan Peterson, die liberale Komikerin Kathy Griffin und die Satireseite The Babylon Bee, deren Suspendierung Elon Musks Interesse an der Social-Media-Plattform auslöste. Der frühere US-Präsident Donald Trump bleibt vorerst gesperrt, und Musk weigerte sich, InfoWars-Moderator Alex Jones wieder einzusetzen.

„Kathi [sic] Griffin, Jordan [sic] Peterson & Babylon Bee wurden wieder aufgenommen“, Moschus angekündigt am Freitag fügte hinzu, dass die „Trump-Entscheidung ist noch nicht gefallen.“

Moschus auch gesagt dass die neue Politik von Twitter sein wird „Meinungsfreiheit, aber keine Reichweitenfreiheit“ das erklären „negativ/Hass“ Tweets werden demonetisiert und „deboostet“. Er stellte jedoch klar, dass dies für einzelne Posts gilt und nicht für das Konto der Person, die sie erstellt hat.

Griffin wurde gesperrt, nachdem Musk Twitter übernommen hatte, weil sie ihren Kontonamen geändert hatte, um sich als er auszugeben. Anschließend benutzte sie das Konto ihrer toten Mutter, um Musk zu beleidigen. Das alte Management hatte die Aktivistin der Demokraten vorübergehend suspendiert, weil sie ihre berüchtigte Position verdoppelt hatte „enthaupteter Trump“ Bild.









Petersons Konto wurde im Juni gesperrt, z „tote Benennung“ ein Transgender-Schauspieler, den Twitter damals betrachtete „hasserfülltes Verhalten“. Der gleiche Standard wurde verwendet, um die Babylon Bee im März zu verbieten, nachdem sie darüber gescherzt hatten, dass ein prominenter Transgender-Beamter der Biden-Administration ihr sei „Mann des Jahres.“

Nach dem Bee-Verbot erwarb der Tesla- und SpaceX-Magnat – der ein Fan der Website ist – eine große Beteiligung an Twitter und bot dann an, die Plattform direkt zu kaufen.

Als Teil dessen, was er synchronisierte „Freedom Fridays“, Musk hat Nutzer um Rat gefragt „Was soll Twitter als nächstes tun?“ Unter mehr als 150.000 Antworten war ein Antrag auf Wiedereinstellung von Jones. Der InfoWars-Host wurde im September 2018 gesperrt, nachdem er angeblich von der Plattform entfernt wurde „missbräuchliches Verhalten“ von Apple, Facebook, Spotify und YouTube.

Das schien Musk jedoch ein Schritt zu weit zu sein. Seine einzige Antwort auf die Anfrage war „Nein.“