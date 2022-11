Elon Musk sagt: „Ich habe zu viel Arbeit auf dem Teller“

Der Milliardär Elon Musk sagte am Montag, er arbeite „mit der absolut höchsten Menge … von morgens bis abends, sieben Tage die Woche“, als er nach seiner jüngsten Übernahme von Twitter und seiner Führung des Autoherstellers Tesla gefragt wurde.

„Ich habe mit Sicherheit zu viel Arbeit auf meinem Teller“, sagte Musk per Videolink zu einer Geschäftskonferenz am Rande des G20-Gipfels in Bali.

Musk, der Geschäftsführer beider Unternehmen, erschien im Kerzenlicht, trug ein von den Organisatoren geschicktes Batikhemd und sagte, er spreche von einem Ort, an dem gerade der Strom verloren gegangen sei.

Die Frage, ob Tesla (TSLA) leiden wird, weil Musk sich mit Twitter beschäftigt, ist für Investoren und Analysten in den Fokus gerückt.

Indonesien hat versucht, eine Einigung mit Tesla über Batterieinvestitionen und möglicherweise über die Entwicklung eines Raketenstartplatzes durch Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX zu erzielen.

Musk hat sich zu keinem von beiden verpflichtet, sagte aber, Indonesien spiele eine große Rolle in der Lieferkette für Elektrofahrzeuge und es sei „langfristig“ sinnvoll, wenn SpaceX mehrere Startpunkte auf der ganzen Welt haben würde.