Laut einem Bericht von The Verge versucht X-Inhaber Elon Musk, eine Zukunft zu schaffen, in der X-Benutzer die Plattform ihr gesamtes finanzielles Leben lang nutzen können.

Musk teilte den Mitarbeitern in einer Besprechung am Donnerstag mit, dass die Einführung der Funktion im Jahr 2024 geplant sei, hieß es in dem Bericht von The Verge, in dem auch CEO Linda Yaccarino mit den Worten zitiert wurde, dass es sich um eine „volle Chance“ im nächsten Kalenderjahr handele.

„Wenn ich von Zahlungen spreche, meine ich eigentlich das gesamte finanzielle Leben einer Person“, sagte Musk laut dem Artikel von The Verge bei dem Treffen unter Berufung auf erhaltene Audioaufnahmen. „Wenn es um Geld geht. Es wird auf unserer Plattform sein. Geld oder Wertpapiere oder was auch immer. Es ist also nicht so, als würde man meinem Freund 20 Dollar schicken. Ich rede davon, dass man kein Bankkonto braucht.“

X arbeitet daran, Lizenzen für den Geldtransfer in den gesamten USA zu erhalten, berichtete The Verge. Nach Angaben des Nationwide Mortgage Licensing System verfügt das Unternehmen bereits über Lizenzen für Geldtransfers oder Gelddienstleistungen in neun Bundesstaaten.

Musks Wunsch, die finanzielle Komponente von