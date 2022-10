Elon Musk, Kanye West, Donald Trump – Wenn Milliardäre Meinungen machen wollen

Elon Musk und Donald Trump 2020, damals noch US-Präsident und aktiv auf Twitter mit vielen Millionen Followern (Picture Alliance / ASSOCIATED PRESS / Alex Brandon)

Mehr als ein halbes Jahr nach dem Gebot von 44 Milliarden US-Dollar könnte Elon Musk tatsächlich den Kurznachrichtendienst Twitter übernehmen. Laut US-Medien will der Unternehmer den Deal bis Freitag abschließen. Vorausgegangen war ein Hin und Her, zwischenzeitlich hatte sich Musk sogar von seinen Plänen verabschiedet.



Nach dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, der vor seinem Eintritt in die Politik Geschäftsmann war, wäre Musk der nächste Milliardär mit eigener Meinungsplattform; Trump gründete dieses Jahr „Truth Social“, eine Art Twitter-Klon, nachdem Twitter sein Profil gelöscht hatte. Und mit Kanye West, Musiker und Geschäftsmann mit einem geschätzten Vermögen von zwei Milliarden Dollar, könnte schon bald der nächste Promi ins Meinungsgeschäft einsteigen. West, der sich seit Kurzem „Ye“ nennt, will Parler kaufen

. Was die drei noch verbindet, ist zum Teil ihre politische Einstellung.

Digitaljournalistin Hurtz: Keine große Agenda rechter Kräfte

Dass „eine große Agenda rechter Kräfte dahintersteckt“, verbannt Simon Hurtz jedoch ins Reich der Verschwörungsmythen. „In allen drei Fällen stecken unterschiedliche Motive dahinter“, sagte er dem Deutschlandfunk. Hurtz schreibt für die „Süddeutsche Zeitung“ und den Social Media Watchblog über digitale Themen.

Mit seinen antisemitischen Äußerungen gilt Kanye West laut Hurtz inzwischen als noch radikaler als Donald Trump. Musk hingegen sieht sich als Libertär und hat in der Vergangenheit erklärt, auch für die Demokraten gestimmt zu haben. (Zuletzt kündigte er jedoch an, künftig für die Republikaner zu stimmen.)

US-Künstler und Geschäftsmann Kanye West, hier 2018 bei seinem Besuch bei Donald Trump im Weißen Haus (Picture Alliance / Consolidated News Photos / Ron Sachs)

Dass reiche Leute Medienunternehmen kauften, sei auch nicht neu, betont Hurtz – und erinnert an Amazon-Gründer Jeff Bezos, der seit 2013 mit der Washington Post eine klassische Tageszeitung besitzt. Dass soziale Netzwerke heute von Interesse sind, spiegelt den Einfluss wider die diese Plattformen jetzt in der Gesellschaft haben.

Am interessantesten sei ohnehin, so der Digitaljournalist, wie sich die Dinge auf Twitter entwickeln würden. Geht es zu Ende, muss man genau hinschauen, welche seiner Ankündigungen Elon Musk verwirklicht. Parler und Truth Social – für Hurtz radikale, aber irrelevante Orte des Meinungsaustauschs.

Medienethiker Filipović: Der Populismus wird mächtiger

Der Dreiklang aus Musk, West und Trump mache ihm schon jetzt Sorgen, sagte der Wiener Medienethiker Alexander Filipović gegenüber dem Deutschlandfunk. Denn gemeinsam sei den Männern, „mit Ängsten zu spielen, teilweise mit sehr unterschiedlichen Meinungen jenseits des gesellschaftlichen Konsenses, und Populismus im schlimmsten Sinne zu praktizieren“.

Natürlich gebe es bereits Probleme in den sozialen Medien, stellt Filipović fest: „Plattformen wie Twitter verleiten dazu, die eigene Einstellung zu übertreiben, um möglichst deutlich sichtbar zu sein.“ Und das erwecke den Eindruck, „dass wir alle an den Polen der Stop-Debatten festhalten“. Aber das stimmt überhaupt nicht, wie die Diskussionen von Angesicht zu Angesicht normalerweise zeigen. Er selbst sei weiterhin auf Twitter aktiv, weil er weiterhin an dessen Funktion als Debattenmedium glaube, sagt der Wissenschaftler:

Die Plattform ist also von globaler Bedeutung, da wäre es schade, wenn sich Twitter stark verändern würde.

Klassischer Journalismus sei nach wie vor gefragt: „Unsere Medien haben eine große Verantwortung, diese neue Wendung im Strukturwandel, wenn sich Milliardäre einmischen und der Populismus stärker wird.“ Umso wichtiger sei es, so Filipović, „unabhängige, gut finanzierte Medien“ zu haben.

Rechtsanwalt Kettemann: Es gilt weiterhin europäisches Recht

„Millionäre lassen sich nur sehr ungern sagen, was sie sagen dürfen. Deshalb kaufen oder gründen sie gerne soziale Netzwerke, um sich gegen Kritik und Moderation zu immunisieren“, sagt Matthias Kettemann, Professor für Innovation und Internet Governance an der Universität Innsbruck. Das sei problematisch, sagt Kettemann gegenüber Deutschlandfunk, „weil Netzwerke mit weniger Moderation haben nicht mehr Meinungsfreiheit“. Im Gegenteil, Freiheiten „ohne verbindliche Leitplanken“ würden verschwinden, insbesondere für schutzwürdige Gruppen.

Mehr zu Elon Musk und Twitter:

„Bisher durften Plattformen in den USA nach eigenem Gutdünken moderieren und auch reiche und mächtige Männer ausschließen“, erklärt der Jurist. Republikanische Politiker in Texas und Florida versuchen, Gesetze vor den Obersten Gerichtshof zu bringen, die es Plattformen verbieten würden, legale Inhalte zu moderieren. „Das ist extrem gefährlich, weil in den USA vieles legal ist“, sagt Kettemann.

Die gute Nachricht hierzulande ist: Auch ein Twitter, dem Elon Musk angehört, ist an europäisches Recht gebunden: „So reich wie Sie sind, gilt immer noch europäisches Recht für Ihre eigene Plattform.“