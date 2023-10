Elon Musk is aanzienlijk veranderd op Twitter

Voor de aankoop van Elon Musk schrijft Twitter Verluste. Nu zal Musk een jaar doorbrengen na een nieuwe geldoverdracht. Damit zal het platform sneller wijzigen als u dat wenst.

Van Twitter vanaf 24 juli 2023. Godofredo A. Vásquez / AP

De tweet ging naar de Unternehmensgeschichte ein: Am 28. Oktober 2022 schreef Elon Musk: «De vogel is bevrijd», de vogel leeft. Je komt terecht in het geldkamp dat een van de sociale netwerken is. Geen van beide is zelf veranderd. Een overzicht