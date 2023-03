Het nieuwe advertentieverificatieproces en de openbaarmakingsmechanismen van het platform zijn tot nu toe rudimentair en vertrouwen erop dat zowel potentiële adverteerders als leden van het publiek een formulier invullen dat wordt gehost door Google, wat ongebruikelijk is voor een technologiebedrijf waarvan doorgaans wordt verwacht dat het het grootste deel van zijn eigen web bouwt. functies.

Zowel Republikeinse als Democratische digitale agenten zeiden dat ze verwachten dat Twitter-reclame uiteindelijk zal aantrekken, aangezien campagnes proberen kiezers te ontmoeten, waar ze ook zijn, ook op het platform van Musk. Maar dezelfde zorgen over de “merkveiligheid” van Twitter die de algemene achteruitgang van het platform aandrijven, blijven bestaan. De uitrol door Twitter van het nieuwe advertentiebeleid, inclusief het gebruik van Google Forms, wekt niet bepaald vertrouwen.

“Het is een aantal jaren geleden dat politieke adverteerders Twitter hebben gebruikt, dus het zit niet alleen in ons spiergeheugen of onze gereedschapskist zoals sommige andere dingen zouden zijn”, zegt Eric Wilson, een Republikeinse digitale strateeg en directeur van het Center for Campaign Innovation , die campagnepraktijken bestudeert. “En dan is er nog veel onduidelijkheid over Twitter en wie het gebruikt.”

Twitter stopte met het accepteren van politieke advertenties in 2019, waarbij de toenmalige CEO Jack Dorsey zei dat het bereik van politieke berichten “verdiend, niet gekocht” moet zijn. Politieke advertenties waren goed voor slechts een klein deel van de inkomsten van het bedrijf voorafgaand aan het verbod, zei Twitter destijds.

De trage start van politieke advertenties kan gedeeltelijk de timing weerspiegelen. Over het algemeen is er relatief weinig politieke reclame op alle digitale platforms in februari van een jaar zonder verkiezingen. Campagnes trekken doorgaans de uitgaven aan digitale advertenties aan voorafgaand aan competitieve verkiezingen die in de herfst voorafgaand aan het verkiezingsjaar beginnen.

Maar campagnes moeten ook rekening houden met enkele van de ‘merkveiligheid’-kwesties die ertoe hebben geleid dat andere adverteerders hun aanwezigheid op het platform hebben verlaten of heroverwegen, zei Mike Jablonowski, president van DS Political, een digitaal reclamebureau dat werkt met democratische kandidaten en goede doelen.

Het probleem gaat niet noodzakelijkerwijs over Musk’s beleden politieke overtuigingen, zei Jablonowski, maar weerspiegelt campagnes die de mogelijkheid nodig hebben om hun boodschap over te brengen in een omgeving waar inhoudsbeleid niet “misinformatie versterkt”.

In het beleid van Twitter wordt politieke reclame gedefinieerd als advertenties die pleiten voor of tegen een kandidaat of partij, oproepen om stemmen of financiële steun in verband met een verkiezing of worden betaald door geregistreerde politieke groeperingen. Voorlopig staat het platform ook alleen bepaalde soorten politieke advertenties toe, bijvoorbeeld gesponsorde berichten, maar geen gesponsorde hashtags. Het beleid zegt ook dat advertenties geen valse of misleidende inhoud mogen bevatten, hoewel het niet duidelijk is hoe dat beleid zal worden gehandhaafd. Sinds Musk Twitter heeft gekocht, heeft hij het gebruik van community-notities uitgebreid, waarmee gebruikers commentaar kunnen geven op tweets van andere met de bedoeling verkeerde informatie te corrigeren, maar hij heeft ook het platformbeleid van verkeerde informatie met betrekking tot Covid-19 geëlimineerd en kreeg kritiek omdat hij eerder gebruikers toestond geschorst wegens het verspreiden van desinformatie.

Adverteerders kunnen verificatie aanvragen om politieke advertenties weer te geven door informatie in te dienen via een Google-formulier. Het bedrijf neemt contact op met degenen die zich hebben aangemeld, waarbij het proces naar verwachting tussen de twee en vier weken zal duren, volgens de website van Twitter. Het is niet duidelijk hoeveel campagnes hebben geprobeerd te worden geverifieerd zodat ze advertenties kunnen weergeven.

Er is ook een Google-formulier waar gebruikers informatie kunnen opvragen over politieke advertenties die op Twitter worden weergegeven. Meta heeft daarentegen een verificatieproces binnen haar website en een openbare advertentiebibliotheek op haar website, waar alle politieke advertenties doorzoekbaar zijn.

Nadat POLITICO tot nu toe gegevens had opgevraagd over openbaarmakingen van advertenties, reageerde Twitter op 27 februari en zei: “er zijn op dit moment geen bestaande politieke advertenties om bekend te maken.” Het bedrijf reageerde niet op vervolgvragen over de vraag of campagnes of groepen het verificatieproces doorliepen om advertenties weer te geven.

“Het is duidelijk dat er een probleem is bij Twitter als ze een Google-formulier gebruiken voor het verificatieproces”, zei Jablonowski. “Het lijkt erop dat ze de inkomsten uit politieke advertenties willen, maar niet over de infrastructuur beschikken om dit te ondersteunen.”

Uit peilingen van het Pew Research Center in 2021 bleek dat minder dan 1 op de 4 volwassenen in de VS Twitter gebruikt, terwijl bijna 70 procent Facebook gebruikt.

Toch is de minderheid van volwassenen die Twitter gebruiken zeer geïnteresseerd in politiek. Campagnes en groepen zullen het platform uiteindelijk waarschijnlijk uitproberen, vooral omdat digitale advertenties over het algemeen goedkoop blijven en andere methoden om advertenties weer te geven meer verzadigd zullen raken naarmate de verkiezingen naderen.

“Campagnereclame volgt de ogen van de kiezers”, zei Wilson.