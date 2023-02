Elon Musk heeft de afgelopen weken contact opgenomen met AI-onderzoekers over het ontwikkelen van een alternatief voor ChatGPT, de spraakmakende chatbot gemaakt door OpenAI, meldde The Information maandag.

De miljardair tech-ondernemer heeft Igor Babuschkin benaderd, een AI-onderzoeker die eerder aan Alphabet’s DeepMind AI werkte, over het opzetten van een onderzoekslaboratorium, meldde The Information, daarbij verwijzend naar mensen met directe kennis van de inspanning.

Musk was medeoprichter van OpenAI in 2015 met Sam Altman, president van startup-accelerator Y Combinator, in 2015 om de ontwikkeling van AI in de gaten te houden en diende als voorzitter tot 2018 toen hij aftrad, te midden van bezorgdheid over belangenverstrengeling. Musk heeft de banden met OpenAI verbroken.

Het rapport komt terwijl de race om het gebruik van kunstmatige intelligentie uit te breiden naar een hogere versnelling verschuift. OpenAI’s ChatGPT en concurrenten zoals Google’s Bard hebben het potentieel om ons online leven aanzienlijk te transformeren door reacties op e-mails te genereren, rapporten samen te vatten en onze vragen op een gemoedelijke en creatieve toon te beantwoorden.

Musk en Babuschkin hebben gesproken over het vormen van een team om AI-onderzoek voort te zetten, maar het project bevindt zich nog in de beginfase en er zijn geen materiële plannen om specifieke producten te ontwikkelen, meldde The Information. Babuschkin vertelde de publicatie ook dat hij zich niet officieel bij het project heeft aangesloten.

Musk en Babuschkin waren niet direct bereikbaar voor commentaar.