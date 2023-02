Elon Musk hat bei Twitter Transparenz versprochen. Aber er mauert Forscher ab

Washington

CNN

—



Seit Jahren gibt Twitter, wie andere Social-Media-Plattformen, seine Plattformdaten kostenlos an unabhängige Forscher weiter, damit diese alles von Online-Trolling bis zur Verbreitung von Fehlinformationen analysieren können. Diese Studien waren entscheidend für das Verständnis der Taktiken, die von Betrügern, ausländischen Einflusskampagnen und anderen böswilligen Akteuren angewendet werden, die versuchen, soziale Medien zu manipulieren.

Aber jetzt befürchten Forscher, dass die Zukunft dieser Arbeit nach Twitter in Gefahr ist unvermittelt angekündigt plant letzte Woche, den Zugriff auf diese Daten einzuschränken und Geld dafür zu verlangen.

Der Plan enthielt einige Details, bevor er war Mittwoch verspätet inmitten einer öffentlichen Gegenreaktion, aber das Unternehmen beabsichtigt dennoch, damit fortzufahren. Twitter sagt jetzt, dass es den freien Zugang zu seiner Anwendungsprogrammierschnittstelle oder API, der Software, die es Dritten ermöglicht, auf die Systeme von Twitter zuzugreifen, am 13. Februar beenden wird, und plant, es durch einen kostenpflichtigen Zugang zu ersetzen, der bei 100 US-Dollar pro Monat für „Basiszugang“ beginnt “, was eine „geringe API-Nutzung“ gewährt.

Eine solche Änderung würde die zivilgesellschaftliche Forschung zur Twitter-Manipulation erschüttern und verheerende Folgen für Transparenz, Rechenschaftspflicht und das Gemeinwohl haben, sagte Rebekah Tromble, Direktorin des Instituts für Daten, Demokratie und Politik der George Washington University.

„Es ist einfach überdeutlich, dass die Auswirkungen auf die Forschungsgemeinschaft tiefgreifend sein werden, tiefgreifend auf Organisationen der Zivilgesellschaft, die auf den freien Zugang zur API angewiesen sind, um einen lebenswichtigen öffentlichen Dienst bereitzustellen“, sagte Tromble gegenüber CNN. „Twitter ist im Wesentlichen im Handumdrehen von einem Branchenführer in Sachen Transparenz auf den Boden des Fasses abgerutscht.“

Der Plan unterstreicht die Spannung zwischen dem Versprechen des neuen Eigentümers Elon Musk, die Transparenz auf der Twitter-Plattform zu stärken, und dem Druck, dem er ausgesetzt ist, die Einnahmen durch Abonnementprodukte zu steigern, um das Ergebnis des Unternehmens zu verbessern, insbesondere angesichts einer Revolte der Werbetreibenden.

Der Plan von Twitter, den Zugriff auf Daten einzuschränken, kommt auch daher, dass es sich in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht gegenüber den Behörden der Europäischen Union damit brüstete, dass es „industrieweit führenden Zugriff auf Daten“ biete.

„Seit 2006 haben akademische Forscher Daten aus öffentlichen Gesprächen verwendet, um so unterschiedliche Themen wie das Gespräch auf Twitter selbst zu untersuchen“, heißt es in dem Bericht, „von staatlich unterstützten Bemühungen, das öffentliche Gespräch zu stören, über Überschwemmungen und Klimawandel, von Einstellungen und Wahrnehmungen zu COVID-19 bis hin zu Bemühungen zur Förderung gesunder Konversationen im Internet.“

„Heute sind akademische Forscher eine der größten Personengruppen, die die Twitter-API verwenden“, fügte der Bericht hinzu. Aber die Änderungen von Twitter, die eine Paywall für den API-Zugriff errichten, könnten all das gefährden, sagten Tromble und andere Forscher.

Das Unternehmen reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

Musk hat die API-Beschränkungen von Twitter als Teil seiner umfassenderen Bemühungen zur Ausrottung von Spam-, automatisierten Konten eingerahmt. Die Datenschnittstelle „wird derzeit von Bot-Betrügern und Meinungsmanipulatoren massiv missbraucht“, sagt er getwittert letzte Woche. „Es gibt keinen Verifizierungsprozess oder Kosten, also können Sie ganz einfach 100.000 Bots einsetzen, um schlechte Dinge zu tun.“

Aber Musks vorgeschlagene Heilung – einen Preis für den Plattformzugang zu setzen – löste eine Gegenreaktion von Softwareentwicklern von Drittanbietern hinter sogenannten „guten“ Twitter-Bots aus, die ebenfalls durch die Änderung geschädigt werden könnten. Zwei Tage später schien Musk es zu tun mildere seine Haltungaber sein Zugeständnis schien nur die Bedenken von Entwicklern auszuräumen, die die API verwenden, um automatisierte Tweets zu schreiben, sagte Tromble, nicht die von Forschern, die die API verwenden, um große Mengen von Plattformdaten zu sammeln und zu analysieren.

Musks Behauptungen über die Verbreitung von Bots auf Twitter waren ein Kernstück seines Versuchs im vergangenen Jahr, sich vom Kauf von Twitter zurückzuziehen, ein letztlich erfolgloser Versuch. Ironischerweise könnten Musks bevorstehende Änderungen an der Twitter-API es jedoch erschweren, das Bot-Verhalten auf Twitter zu untersuchen.

Eine der Anwendungen von Drittanbietern, die von der API von Twitter abhängt, ist Botometer, ein Tool, das von Forschern der Indiana University entwickelt wurde und das von Musks Team vor Gericht stark zitiert wurde, um seine Behauptungen zu verteidigen, dass Twitter von „bösen“ Bots heimgesucht wurde.

Kaicheng Yang, einer der Entwickler von Botometer, sagte CNN am Donnerstag, dass die bevorstehenden API-Änderungen von Twitter „meine Arbeit definitiv erschweren“ und die Kosten des Projekts erhöhen würden. Yang sagte, er werde versuchen, Mittel zu finden, um das Projekt am Laufen zu halten, aber dass die Benutzer letztendlich die Kosten für die Verwendung der Twitter-API durch Botometer tragen müssten, was seiner Meinung nach „unerschwinglich“ sein und die Leute von dem Tool abhalten könnte.

„Wir bringen den Schülern im Klassenzimmer auch bei, wie sie unsere Tools verwenden, um soziale Medien zu studieren und Online-Manipulationen zu verstehen. Mit der kostenpflichtigen API können wir das nicht mehr tun“, sagte Yang. Er fügte hinzu, dass selbst wenn Botometer irgendwie weitermachen könne, andere Forscher mit kleineren Budgets, insbesondere in Entwicklungsländern, sich die API von Twitter wahrscheinlich nicht leisten könnten.

Obwohl es keine Überraschung ist, dass Twitter Forscher möglicherweise auffordert, sich für den Datenzugriff zu beteiligen, hat das Unternehmen wenig Anstrengungen unternommen, um die Einschränkungen der Forscher zu verstehen und zu verstehen, ob die Zahlung von 100 US-Dollar pro Monat überhaupt machbar ist, sagte Tromble.

„Es gab kein Gespräch mit der betroffenen Gemeinde“, sagte sie. „100 US-Dollar pro Monat sind für Gelehrte an Ivy League-Institutionen erschwinglich; es ist für unterfinanzierte akademische und zivilgesellschaftliche Forscher nicht erschwinglich. Wenn Twitter diese Community im Sinn hätte, wäre es absolut angebracht, dass sie sich melden und einige Gespräche führen und vielleicht einen gleitenden Ansatz dafür einführen.“

Angesichts der Breite der weltweiten Forschung auf der Grundlage von Twitter-Daten, die sich mit Themen von Wahlen bis zur Covid-19-Pandemie befasst, könnten die Auswirkungen auf kleinere Forschungsorganisationen erheblich sein. Letzte Woche haben mehr als 100 zivilgesellschaftliche Gruppen und mehr als 500 Einzelpersonen einen offenen Brief unterzeichnet, in dem Twitter aufgefordert wird, seine API für Forscher leicht zugänglich zu halten.

„Twitters neuer CEO Elon Musk hat versprochen, die Plattform transparenter zu machen und die Verbreitung von Spam und manipulativen Accounts zu reduzieren“, heißt es in dem Schreiben. „Tatsächlich hat die unabhängige Forschungsgemeinschaft viele der modernsten Techniken entwickelt, die zur Verwaltung von Bots verwendet werden. Der API-Zugriff hat eine entscheidende Ressource für diese Arbeit bereitgestellt. Die neuen Barrieren von Twitter für den Datenzugriff werden genau die Transparenz verringern, die sowohl die Plattform als auch unsere Gesellschaften dringend brauchen.“

Die bevorstehende API-Paywall folgt auch der Entscheidung von Twitter, eine Partnerschaft mit Forschern zu beenden, die als bekannt sind Twitter Moderation Research Consortium. Die Initiative wurde erst letztes Jahr gestartet und hatte gerade begonnen, als Musk das Unternehmen übernahm und das Programm strich, sagte Tromble, der das Konsortium als branchenführenden Vorstoß für Transparenz beschrieb.

„Das Team ist weg“, sagte sie. „Die Forscher, die sich für das Programm angemeldet haben, haben seit Monaten seit der Übernahme durch Musk nichts mehr von dem Unternehmen gehört.“

Abgesehen von den unmittelbaren Auswirkungen auf Forscher könnten die Transparenzprobleme von Twitter das Unternehmen in heißes Wasser mit politischen Entscheidungsträgern bringen.

Letzte Woche bezeichnete die demokratische Abgeordnete von Massachusetts, Lori Trahan, die API-Pläne von Twitter als „den neuesten einer Reihe schlechter Schritte von Twitter unter der Führung von Elon Musk“.

„Twitter sollte es einfacher machen, zu studieren, was auf seiner Plattform passiert, nicht schwieriger“, sagte Trahan in einer Erklärung und zitierte ein Briefing, das ihre Mitarbeiter im Dezember von Twitter erhalten hatten und in dem sich Twitter verpflichtete, den Zugang von Forschern zur Plattform nicht einzuschränken.

US-Politiker haben allgemein gefordert, den Zugang von Forschern zu Social-Media-Daten zu erweitern, um Plattformen zur Rechenschaft zu ziehen. Mehrere andere Plattformen, die Berichte bei der Europäischen Union eingereicht haben – Berichte, die am Donnerstag zusammen mit Twitter veröffentlicht wurden – zeigten ein Engagement für die Erweiterung dieses Zugangs, sagte Tromble.

„Meta konnte auf neue Programme hinweisen, die sie entwickelten“, sagte Tromble. „TikTok konnte auf bestimmte neue APIs hinweisen, die sie entwickeln. Twitter hatte einfach Leerzeichen. Es gab nichts, was sie sagen konnten, und tatsächlich sagten sie: ‚Wir sind bereits besser als alle anderen‘, was bis vor einer Woche zutraf.“

Die Meldungen an die EU gelten als wichtige Grundlage für die Einhaltung des Verhaltenskodex für Desinformation, einer Reihe freiwilliger Selbstregulierungsverpflichtungen, die die potenzielle Haftung eines Technologieunternehmens nach dem Digital Services Act, einer kürzlich verabschiedeten EU-Inhaltsmoderation, verringern können Gesetz, das ab 2024 durchgesetzt wird. Verstöße gegen den Digital Services Act können mit Bußgeldern von bis zu 6 % des weltweiten Jahresumsatzes einer Plattform geahndet werden.

„Es ist noch mehr Arbeit erforderlich, wenn es darum geht, Forschern Zugang zu Daten zu verschaffen“, sagte Věra Jourová, Vizepräsidentin der Europäischen Union für Werte und Transparenz, in einer Erklärung. „Wir brauchen mehr Transparenz und können uns bei der Informationsqualität nicht allein auf die Online-Plattformen verlassen. Sie müssen unabhängig überprüfbar sein. Ich bin enttäuscht zu sehen, dass der Bericht von Twitter hinter anderen zurückbleibt, und ich erwarte ein ernsthafteres Bekenntnis zu ihren Verpflichtungen, die sich aus dem Kodex ergeben.“