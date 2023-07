Frankfurt am Main. Es war an der Zeit: Elon Musk sprang auf den schnell fahrenden Zug. Er hat die Gründung seines eigenen Start-ups für die Entwicklung künstlicher Intelligenz (KI) angekündigt. xAI ist der Name des Unternehmens. Und wie es sich für den Multiunternehmer und Multimilliardär gehört, sind seine Ambitionen nicht gerade bescheiden: Ziel ist es, „die wahre Natur des Universums zu verstehen“.

Zwölf Männer, darunter Musk, sollen sich vorerst darum kümmern. Dies ist auf der xAI-Website zu finden. Dabei handelt es sich um Experten, die unter anderem bereits für Google oder Microsoft an der Entwicklung von Anwendungen der künstlichen Intelligenz gearbeitet haben. Doch die Belegschaft wird schnell wachsen. Auf der Website heißt es, dass sie erfahrene Ingenieure und Forscher einstellen. Das Unternehmen soll seinen Sitz in der San Francisco Bay Area haben. Dort liegt auch das Silicon Valley, die Heimat der meisten US-Unternehmen, die sich mit künstlicher Intelligenz befassen.

Welche KI-Produkte in Zukunft verfügbar sein werden, wurde zunächst nicht bekannt gegeben. Klar ist jedoch, dass die Arbeit von xAi mit anderen Musk-Unternehmen verknüpft werden soll. Bei ihnen handelt es sich vor allem um den Elektroautohersteller Tesla und das Raumfahrtunternehmen SpaceX. Künstliche Intelligenz dürfte in den kommenden Jahren für beide Unternehmen sehr wichtig werden. Bei SpaceX für die automatische Steuerung und Lenkung von Flügen ins All. Und die Zukunft von Tesla wird maßgeblich davon abhängen, ob es gelingt, Autos zu bauen, die tatsächlich weitgehend autonom fahren. Solche Anwendungen gelten als eines der wichtigsten Gebiete der KI. Tesla-Fahrzeuge sind bereits mit „Autopiloten“ ausgestattet, diese sind jedoch nicht vorhanden und haben bereits mehrere schwere Unfälle verursacht. Auf der Website von Tesla werden Experten aggressiv dazu aufgerufen, dabei zu helfen, „die Zukunft der künstlichen Intelligenz zu gestalten“.

Gut möglich, dass Musks neues Unternehmen keine Anwendungen anbieten wird, die zum Typus der sogenannten generativen KI gehören – wie etwa ChatGPT. Seit November letzten Jahres können Nutzer dieses Computerprogramm über das Internet aufrufen. Der Chatbot generiert auf Wunsch Texte, er kann Gedichte schreiben, Lieder komponieren und Programmcodes für Computer schreiben. ChatGPT hat einen globalen KI-Hype ausgelöst. Andere große Technologieunternehmen haben inzwischen ähnliche Anwendungen auf den Markt gebracht.

Googles Mutterkonzern Alphabet kündigte am Donnerstag an, seinen Chatbot namens Bard auch in Europa und Brasilien einzuführen. Bard ist seit Februar in den USA aktiv. Hinter ChatGPT steht das Start-up OpenAI. Microsoft hat 13 Milliarden US-Dollar in das Unternehmen investiert und seine Bing-Suchmaschine mit der neuesten ChatGPT-Variante ausgestattet. Musk war in den Anfangsjahren an OpenAI beteiligt. Im Jahr 2018 schied er aus dem Vorstand aus. Seitdem kritisiert er OpenAI häufig und heftig öffentlich.

Musk warnte kürzlich vor künstlicher Intelligenz im Allgemeinen. Die Entwicklung neuer Anwendungen muss gestoppt und der gesamte Sektor reguliert werden, da die Gefahr einer „zivilisatorischen Zerstörung“ besteht. Während einer Online-Veranstaltung am Mittwochabend sprach er nun davon, dass xAI eine sicherere KI entwickeln werde. Aber er will keine Moral hineinprogrammieren, die Leute von xAI wollen lieber versuchen, eine „maximal neugierige KI“ zu erschaffen.

Elon Musk gründet ein Unternehmen für künstliche Intelligenz In den letzten Wochen wurde deutlich, dass das Thema Künstliche Intelligenz immer präsenter wird. Nun will sich wohl Elon Musk einmischen. © Quelle: dpa

Renommierte Wissenschaftler beteiligt

Zum zwölfköpfigen Team gehören auch Experten, die zuvor an Universitäten gearbeitet haben. Dazu gehört Jimmy Ba von der University of Toronto. Ba studierte bei KI-Pionier Geoffrey Hinton. Er ist Co-Autor eines Artikels aus dem Jahr 2014 über die Optimierung von Deep-Learning-Technologien, die so etwas wie die Spitze der KI darstellen. Laut der Finanzagentur Bloomberg ist der Aufsatz das am häufigsten zitierte Werk im Bereich der künstlichen Intelligenz.

Nach Angaben der Financial Times versuchte Musk im April, Tesla- und SpaceX-Investoren für den Einstieg in sein KI-Start-up unter seiner Ägide zu gewinnen. Laut der Zeitung soll der Multimilliardär bereits zahlreiche Hochleistungsprozessoren von Nvidia gekauft haben – der Chiphersteller gilt als führend bei Halbleitern für KI.