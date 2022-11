Elon Musk gibt Twitter-Mitarbeitern eine Frist zum Bleiben oder Gehen

Mr. Musk und Twitter reagierten nicht sofort auf Anfragen nach Kommentaren.

In seiner Notiz an die Twitter-Mitarbeiter am Mittwoch sagte Mr. Musk, dass sie hart arbeiten müssten – sehr hart. „In einer zunehmend wettbewerbsorientierten Welt müssen wir extrem hartnäckig sein“, schrieb er. „Dies bedeutet, lange Stunden mit hoher Intensität zu arbeiten. Nur außergewöhnliche Leistungen begründen eine bestandene Note.“

Änderungen bei Elon Musks Twitter Karte 1 von 6 Eine schnelle Überholung. Elon Musk hat sich schnell daran gemacht, Twitter zu überarbeiten, seit er im Oktober seine 44-Milliarden-Dollar-Übernahme des Social-Media-Unternehmens abgeschlossen hat, und warnte vor einer düsteren Finanzlage und einem Bedarf an neuen Produkten. Hier ist ein Blick auf einige der bisherigen Änderungen: Privat gehen. Als Teil der Übernahme von Twitter durch Mr. Musk delistiert er die Aktien des Unternehmens und nimmt sie aus den Händen der Publikumsaktionäre. Twitter zu einem Privatunternehmen zu machen, bietet Mr. Musk einige Vorteile, einschließlich der Notwendigkeit, keine vierteljährlichen Finanzangaben machen zu müssen. Auch private Unternehmen unterliegen einer geringeren behördlichen Kontrolle. Entlassungen. Etwas mehr als eine Woche nach Abschluss des Deals strich Mr. Musk fast die Hälfte der Twitter-Belegschaft oder etwa 3.700 Stellen. Die Entlassungen trafen viele Abteilungen im gesamten Unternehmen, darunter die Abteilungen für Technik und maschinelles Lernen, die Teams, die die Moderation von Inhalten verwalten, sowie die Verkaufs- und Werbeabteilungen. Inhaltsmoderation. Kurz nach Abschluss des Deals zum Kauf von Twitter sagte Herr Musk, dass das Unternehmen einen Content Moderation Council bilden würde, um zu entscheiden, welche Arten von Posts aufrechterhalten und welche entfernt werden sollen. Aber Werbetreibende haben ihre Ausgaben auf Twitter ausgesetzt, weil sie befürchten, dass Mr. Musk die Inhaltsregeln auf der Plattform lockern wird. Andere mögliche Änderungen. Während Mr. Musk und seine Berater nach Möglichkeiten suchen, mehr Einnahmen im Unternehmen zu generieren, sollen sie darüber diskutiert haben, kostenpflichtige Direktnachrichten hinzuzufügen, mit denen Benutzer private Nachrichten an hochkarätige Benutzer senden können. Das Unternehmen hat auch Registrierungsunterlagen eingereicht, um den Weg für die Zahlungsabwicklung zu ebnen.

Das Engineering wird der Hauptfokus sein, fügte Herr Musk hinzu, während Design und Produktmanagement in den Hintergrund treten. Er fügte einen Link zu einem Online-Formular hinzu, in dem die Mitarbeiter aufgefordert wurden, ihr Interesse an einer Arbeit bei Twitter zu bestätigen.

Viele Twitter-Mitarbeiter haben sich offen gegen die Führung von Herrn Musk gewehrt, und die Belegschaft des Unternehmens könnte weiter reduziert werden, wenn viele Arbeiter das Angebot annehmen, zu gehen. Am Dienstag entließ Herr Musk fast zwei Dutzend Beschäftigte, die seine Führung in Posts auf Twitter oder im unternehmensinternen Nachrichtendienst Slack kritisiert hatten.

Ausscheidende Mitarbeiter haben in Frage gestellt, ob Mr. Musk den effektiven Betrieb von Twitter mit einer drastisch reduzierten Belegschaft aufrechterhalten kann. Während der Massenentlassungen in diesem Monat hat das Team von Herrn Musk tiefe Einschnitte bei der Gruppe vorgenommen, die die Kerninfrastruktur von Twitter verwaltete. Top-Führungskräfte, die für Produkte, Sicherheit und Anzeigenverkauf zuständig sind, sind zurückgetreten. Und der Abbau der Vertragsbelegschaft umfasste die Entlassungen von Personen, die an der Moderation von Inhalten und Fragen der Kindersicherheit arbeiteten.

Twitter könnte bereits in der nächsten Woche, wenn die Weltmeisterschaft voraussichtlich eine Flut von Besuchern auf seinen Dienst bringen wird, einem Test unterzogen werden, wie gut es läuft. Die zusätzliche Belastung der Infrastruktur könnte zu Problemen führen.