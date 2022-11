Elon Musk droht mit „thermonuklearem Namen und Schande“ — RT World News

Der Milliardär hat davor gewarnt, dass er Werbetreibende identifizieren könnte, die Twitter boykottieren, sodass Unterstützer der Meinungsfreiheit sie bestrafen können

Twitter-Besitzer Elon Musk hat davor gewarnt, dass er Werbetreibende identifizieren könnte, die seine Social-Media-Plattform unter dem Druck linker Gruppen boykottieren, ein Schritt, der wahrscheinlich Gegenboykotts auslösen würde, wenn die Unterstützer des Milliardärs sich gegen die amerikanischen Unternehmen zur Verteidigung der Redefreiheit wehren.

„Ein thermonuklearer Name und Schande ist genau das, was passieren wird, wenn das so weitergeht“, Musk sagte am Freitagabend und verwies auf den starken Umsatzrückgang, den er bei Twitter gesehen hat, weil Aktivistengruppen Werbetreibende unter Druck setzen, die Plattform nicht mehr zu nutzen. Er machte den Kommentar als Antwort auf einen Twitter-Beitrag des ehemaligen US-Senatsassistenten Mike Davis, der vorschlug, dass die Entlarvung der Werbetreibenden es Musks 114 Millionen Anhängern auf der Plattform ermöglichen würde, einen Gegenboykott zu starten.

Der Tesla-CEO schloss letzte Woche seine 44-Milliarden-Dollar-Übernahme von Twitter ab und versprach, die Meinungsfreiheit in Amerika wiederherzustellen, indem er a „Digitaler Stadtplatz“ wo eine breite Palette von Überzeugungen frei diskutiert werden kann. Dutzende von linken Aktivistengruppen reagierten, indem sie versuchten, Werbetreibende davon zu überzeugen, keine Geschäfte mehr mit Twitter zu machen, und argumentierten, Musk würde es schaffen „unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit“ durch Zulassen „schädlich“ Inhalt. Einige der Gruppen, wie Media Matters, werden vom aktivistischen Milliardär George Soros unterstützt.

Vielen Dank. Ein thermonuklearer Name & Schande ist genau das, was passieren wird, wenn dies so weitergeht. – Elon Musk (@elonmusk) 4. November 2022

Twitter ist für mehr als 90 % seines Umsatzes auf Werbung angewiesen, obwohl sich das unter Musk ändern könnte, der damit begonnen hat, den Nutzern monatlich 8 US-Dollar in Rechnung zu stellen „verifiziert“ Status auf ihren Konten.

Musk, der mit einem von Forbes auf über 208 Milliarden US-Dollar geschätzten Vermögen als der reichste Mensch der Welt gilt, sagte am Freitag zuvor, dass Twitter einen Schaden erlitten habe „massiver Umsatzrückgang aufgrund von Aktivistengruppen, die Werbetreibende unter Druck setzen, obwohl sich durch die Moderation von Inhalten nichts geändert hat. Wir haben alles getan, um die Aktivisten zu besänftigen.“ Er fügte hinzu, dass die Aktivisten waren „Versuchen, die Meinungsfreiheit in Amerika zu zerstören.“

Musk entließ etwa die Hälfte der 7.500 Mitarbeiter von Twitter, um die Finanzen eines Unternehmens zu stützen, von dem er behauptete, dass es vor seiner Übernahme mit Verlust arbeitete. „In Bezug auf die Reduzierung der Macht von Twitter gibt es leider keine Wahl, wenn das Unternehmen täglich über 4 Millionen US-Dollar verliert.“ er sagte. Den betroffenen Mitarbeitern wurde eine dreimonatige Abfindung angeboten.