De eigenaar van Twitter heeft de bewering van de Amerikaanse president neergeschoten dat miljardairs slechts 3% van hun inkomsten aan de overheid betalen

De rijkste man van Amerika ging zaterdag in op de poging van president Joe Biden om kiezers belastingverhogingen te verkopen door te beweren dat miljardairs wegkomen door gemiddeld slechts 3% van hun inkomsten aan de federale overheid te betalen.

Elon Musk, CEO van Tesla, drong terug nadat Biden een Twitter-bericht plaatste waarin hij betoogde dat de megarijken hun eerlijke deel van de belastingen niet betalen. “Ken je de gemiddelde belasting die miljardairs betalen?” Vroeg Biden, voordat hij de vraag zelf beantwoordde met zijn claim van 3%. “Geen enkele miljardair zou een lagere belasting moeten betalen dan iemand die werkt als onderwijzeres of brandweerman.”

Musk antwoordde, “Ik heb 53% belasting betaald op mijn Tesla-aandelenopties (40% federaal en 13% staat), dus ik moet het gemiddelde opheffen! Ik heb ook meer inkomstenbelasting betaald dan wie dan ook in de geschiedenis van de aarde voor 2021 en zal dat in 2022 opnieuw doen.” Vervolgens nodigde hij Twitter-gebruikers uit in het Community Notes-programma van het platform om te beoordelen of het cijfer van 3% juist was.

Ik betaalde 53% belasting op mijn Tesla-aandelenopties (40% federaal en 13% staat), dus ik moet het gemiddelde verhogen! Ik heb ook meer inkomstenbelasting betaald dan wie dan ook ooit in de geschiedenis van de aarde voor 2021 en zal dat opnieuw doen in 2022.@CommunityNotesis het hierboven genoemde getal van 3% juist? — Elon Musk (@elonmusk) 18 maart 2023

Biden heeft de bewering herhaaldelijk gedaan terwijl hij zijn inspanningen promootte om belastingen te heffen op Amerikanen met een hoog inkomen. Toen hij vorige maand dezelfde verklaring aflegde in een toespraak, wees PolitiFact erop dat het onjuist was. “Volgens de huidige wetgeving betaalden de 25 best verdienende miljardairs een gemiddeld belastingtarief van 16%,” aldus de factchecking outlet. De groep voegde eraan toe dat de meeste leraren en brandweerlieden binnen een inkomensbereik vallen met effectieve belastingtarieven van nul tot 15%.









Het begrotingsvoorstel van Biden voor 2024 roept op tot verhoging van de belastingtarieven voor personen met een inkomen van meer dan $ 400.000 per jaar en gehuwde paren die meer dan $ 450.000 verdienen. Hij heeft ook een minimumbelasting van 25% geëist voor Amerikanen met een fortuin van meer dan $ 100 miljoen.

“Kijk, ik denk dat je miljardair moet kunnen worden als je het kunt verdienen, maar betaal gewoon je eerlijke deel.” zei Biden. “Ik vind dat je minimaal 25% belasting moet betalen. Het gaat om elementaire rechtvaardigheid.”

Musk wierp tegen, “Ik ben het er zeker mee eens dat iedereen belasting moet betalen en zich niet moet inlaten met ingewikkelde belastingontduiking.” Dergelijke regelingen zijn niet nodig voor Amerikanen met een laag inkomen, omdat meer dan 40% van de Amerikaanse huishoudens geen federale inkomstenbelasting betalen.