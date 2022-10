Elon Moschus glaubt zu wissen, wer an seiner Tochter schuld ist Vivian den Kontakt zu ihm abbrechen.

Entsprechend Finanzzeitender CEO von Tesla und SpaceX – der 10 Kinder gezeugt hat – behauptet, dass der 18-Jährige wegen der angeblichen Übernahme von Eliteschulen und Universitäten durch Neomarxisten nicht mehr mit ihm in Verbindung gebracht werden wolle.

„Es ist Kommunismus und ein allgemeines Gefühl, dass, wenn Sie reich sind, Sie böse sind“, sagte Elon der britischen Zeitung in Kommentaren, die am 7. Oktober veröffentlicht wurden. „Es [the relationship] kann sich ändern, aber ich habe sehr gute Beziehungen zu allen anderen [children].

Er fügte hinzu: „Ich kann sie nicht alle gewinnen.“

Elon teilte seine Theorie mit Finanzzeiten vier Monate, nachdem ein Richter des Los Angeles County Superior Court Vivians Antrag stattgegeben hatte, ihr Geschlecht von männlich zu weiblich und ihren Namen legal zu ändern Xaver Alexander Musk zu Vivian Jenna Wilson, pro von E! Nachrichten.

In ihrer ersten Petition, die Mitte April eingereicht wurde, machte Vivian klar, dass sie sich von ihrem Vater entfremdet hatte, und erklärte: „Ich lebe nicht mehr mit meinem leiblichen Vater zusammen oder möchte in irgendeiner Weise mit meinem leiblichen Vater verwandt sein.“