LONDON – Humza Yousaf aus Schottland lachte am Freitag über Behauptungen des X- und Tesla-Tycoons Elon Musk, er sei ein „eklatanter Rassist“.

Musk – der sein umstrittenes Jahr als Leiter der Plattform feierte, die früher als Twitter bekannt war – griff den schottischen Ministerpräsidenten und SNP-Chef als Reaktion auf ein Video einer Yousaf-Rede aus dem Jahr 2020 an.

„Was für ein offensichtlicher Rassist!“ Moschus Gepostet auf X, die Social-Media-Plattform, die er besitzt. Er antwortete auf einen Account namens „End Wokeness“, der einen Ausschnitt der alten Yousaf-Rede getwittert hatte.

In der Rede, die Yousaf, der damalige Justizminister, nach der Ermordung von George Floyd hielt, sagte er, Schottland habe „ein Problem des strukturellen Rassismus“. Er sagte, dass er bei 99 Prozent der Treffen, an denen er teilnehme, die einzige nicht-weiße Person im Raum sei.

Anschließend nannte er mehrere leitende Positionen in der schottischen Regierung und der Zivilgesellschaft, die seiner Aussage nach alle mit Weißen besetzt seien. Dieser spezielle Abschnitt wurde in dem Tweet, auf den Musk antwortete, ohne Kontext ausgeschnitten, in dem es hieß, dass Yousaf „weiße Menschen offen verachtet“.

Yousaf wurde mehrfach rassistisch beleidigt. Zwei Personen bekannten sich schuldig, den Politiker Anfang des Jahres rassistisch beleidigt zu haben, während er zuvor sagte, er trage aus Sorge um seine Familie einen „Alarm für persönliche Angriffe“ bei sich.

Am Freitag hat er Musks Behauptungen offenbar mit einem Schulterzucken abgetan. ein Tanzvideo posten des Ladenbesitzers Navid aus der schottischen Sitcom „Still Game“ und die Herabwürdigung von „Rassisten, die angesichts meiner bloßen Existenz Schaum vor dem Mund haben“.