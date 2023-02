Elon Musk besiegt Investoren vor Gericht — RT World News

Tesla-Aktionäre behaupteten, sie hätten aufgrund der Marktvolatilität, die durch Musks Social-Media-Beiträge verursacht wurde, große Geldsummen verloren

Ein kalifornisches Gericht hat entschieden, dass Elon Musk Investoren nicht mit einem Tweet aus dem Jahr 2018 in die Irre geführt hat, in dem vorgeschlagen wurde, dass er Tesla privat nehmen könnte, und festgestellt hat, dass er nicht für finanzielle Verluste haftet, die den Aktionären nach dem Post entstehen.

Der dreiwöchige Prozess endete am Freitag, als die Geschworenen entschieden, dass Musk nicht für die Verluste der Aktionäre haftbar gemacht werden könne, und die von den Klägern geforderten Schadensersatzansprüche in Milliardenhöhe ablehnten.

„Gott sei Dank hat sich die Weisheit des Volkes durchgesetzt! Ich bin sehr dankbar für das einstimmige Urteil der Jury“, Moschus genannt nach der Urteilsverkündung.

Der Fall drehte sich um einen Tweet vom 7. August 2018, in dem Musk behauptete, er habe sich die Finanzierung gesichert, um sein E-Auto-Unternehmen für 420 Dollar pro Aktie zu privatisieren. Eine Gruppe von Investoren warf dem Milliardär vor, Tesla-Aktionäre mit dem Post in die Irre geführt zu haben, ebenso wie ein späterer Tweet, der dies erklärte „Investorenunterstützung ist bestätigt“ Er stellte fest, dass der Aktienkurs von Tesla stark gefallen war, nachdem klar wurde, dass der Deal nicht stattfinden würde.









In rund neun Stunden Aussage argumentierte Musk jedoch, dass er glaubte, dass seine Behauptungen über Tesla damals wahr waren, und dass er tatsächlich eine Finanzierung arrangiert hatte, um das Unternehmen privat zu machen. Er sagte, der Plan sei durchgefallen, als sich ein Großinvestor zurückzog, bestand jedoch darauf, dass er die Aktionäre nicht absichtlich in die Irre geführt habe, und stellte dies auch in Frage „Kausalzusammenhang“ zwischen seinen Tweets und dem Aktienkurs von Tesla.

Während der Richter des Falls, Edward Chen, zuvor entschieden hatte, dass die fraglichen Tweets sachlich ungenau waren und dass Musk leichtsinnig war, sie zu veröffentlichen, befanden die Geschworenen schließlich, dass Musk nicht für die Verluste der Aktionäre verantwortlich war, und lehnten die Schadensersatzansprüche der Kläger ab .

In einer separaten Klage über die gleichen Tweets, die von der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurden, wurde Musk des Wertpapierbetrugs und des Betrugs beschuldigt „Fehlende vorgeschriebene Offenlegungskontrollen“ an Ort und Stelle für seine Online-Aktivitäten. Der Fall wurde 2018 beigelegt, als Musk und Tesla gezwungen waren, jeweils 20 Millionen US-Dollar an Geldstrafen zu zahlen, und Musk sich bereit erklärte, als Vorsitzender des Unternehmens zurückzutreten.

Der Milliardär arbeitet jedoch jetzt daran, Teile der SEC-Vereinbarung vor einem US-Berufungsgericht aufzuheben, nämlich eine Bestimmung, nach der er die vorherige Zustimmung von Tesla einholen muss, bevor er über die Firma twittert, und nennt die Regel a „von der Regierung auferlegter Maulkorb.“