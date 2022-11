Elmos-Chips dürfen nicht chinesisch werden | Aktuell Deutschland | DW

Von einer „Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit“ ist die Rede. Deshalb bringt das Bundeswirtschaftsministerium des grünen Ressortchefs Robert Habeck ein Übernahmeverbot ins Kabinett, das den Verkauf einer Chipproduktion der Firma Elmos an Chinesen untersagt.

Das Dortmunder Unternehmen, das elektronische Bauteile vor allem für die Automobilindustrie fertigt, wollte seine Produktionsstätte am Stammsitz für 85 Millionen Euro an den schwedischen Konkurrenten Silex verkaufen. Der Makel: Silex gehört zu 100 Prozent dem chinesischen Unternehmen Sai Microelectronics.

Zu viel Einfluss auf Deutschlands Infrastruktur?

Zunächst schien alles glatt zu laufen. Die Bundesregierung soll lange keine Einwände gehabt haben, berichtet die Wirtschaftszeitung „Handelsblatt“. Lediglich die Unionsparteien CDU und CSU hatten in der Sache lange ein Veto der Bundesregierung gefordert.

Doch mit der Debatte um den Einzug der chinesischen Staatsreederei Cosco in den Hamburger Hafen stellte sich die Frage, wie groß der Einfluss Chinas auf Deutschland sein soll. Und Ende vergangener Woche sprach sich SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert gegen den Verkauf von Elmos an Silex aus. „Die Chipindustrie ist genau etwas, wo wir eine starke einseitige Abhängigkeit haben“, argumentierte er bei RTL/NTV. Elmos sei nicht sehr groß, „aber wenn man schon mal schlecht dasteht, dann sollte man das Wenige nicht hergeben.“

Schlüsseltechnologien schützen

Auch für Wirtschaftsminister Habeck ist klar, dass kritische Bereiche wie Halbleiter und Chips mit besonderer Sensibilität betrachtet werden sollten. „Das bedeutet, dass wir vernünftigerweise davon ausgehen sollten, dass chinesische Investitionen dort höhere Hürden zu überwinden haben – und dazu gehört für mich auch Elmos“, sagt der Grünen-Politiker und warnt erneut vor ungeschützter Offenheit gegenüber ausländischen Investoren in Deutschland. Es geht darum, einen Technologieabfluss in Schlüsseltechnologien zu verhindern. Eine Haltung, die Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) begrüßt.

Grundsätzlich kann das Wirtschaftsministerium den Erwerb eines deutschen Unternehmens oder die Beteiligung an einem deutschen Unternehmen prüfen und untersagen, wenn die öffentliche Ordnung oder Sicherheit in der Bundesrepublik gefährdet ist. Die Hürden für Übernahmeversuche in sensiblen Bereichen wurden in den letzten Jahren bereits erhöht. Doch chinesische Unternehmen sind bereits an vielen deutschen Unternehmen beteiligt oder haben diese längst übernommen.

