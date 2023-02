Druk op play om dit artikel te beluisteren Ingesproken door kunstmatige intelligentie.

Radicale kandidaat Elly Schlein is de nieuwe leider van de van oudsher centrumlinkse Democratische Partij (PD) in Italië, na het winnen van een voorverkiezing op zondag.

Schlein wordt de jongste leider en eerste vrouw aan het roer van de PD, en wordt door aanhangers gezien als een verademing voor de partij – historisch gedomineerd door mannen van middelbare leeftijd – terwijl critici erop wijzen dat haar ongegeneerd linkse agenda zou kunnen de electorale aantrekkingskracht van de partij belemmeren.

De PD verloor de algemene verkiezingen in Italië in september 2022 met overmacht, wat leidde tot oproepen tot een ingrijpende hervorming aan de top.

In een open voorverkiezing versloeg de 37-jarige Schlein nipt de favoriet, Stefano Bonaccini, de meer ervaren gouverneur van Emilia-Romagna, met 53,8 procent van de stemmen tegen 46,2 procent, volgens definitieve resultaten gepubliceerd door Italiaanse media.

Dat kwam als een verrassing voor veel experts en opiniepeilers die de voormalige Europarlementariër hadden afgeschreven, die vorige week ruimschoots had verloren van Bonaccini in een caucus met partijleden.

Maar de open voorverkiezingen die in het weekend werden gehouden, bleken een game-changer te zijn, toen jonge linkse mensen die geen partijlid waren massaal naar de stembus stroomden om op Schlein te stemmen. De nieuw gekozen leider kreeg de overhand op Bonaccini in grote steden als Milaan, Turijn en Napels, en in traditioneel linkse gebieden in Midden-Italië, maar verloor in de meeste zuidelijke regio’s. volgens opiniepeiler YouTrend.

Een linkse radicaal die de partij het afgelopen decennium verliet onder leiding van de centristische premier Matteo Renzi en slechts een paar maanden geleden terugkeerde naar de kudde. werd later een van de jeugdleiders van de linkerflank van de PD.

Voor het eerst in de traditioneel door mannen gedomineerde Italiaanse politiek zijn zowel premier Giorgia Meloni als de de facto leider van de oppositie vrouw – met een totaal andere ideologie.

Schlein, een lesbienne met een liberale agenda van LGBTQ+-rechten tot migratie, wordt gezien als de antithese van Meloni. “Ik heb een mandaat gekregen om mensen, methoden en visies te veranderen”, zei ze in haar dankwoord in Rome, waarin ze beloofde armoede, privatisering van de gezondheidszorg, onzeker werk en klimaatverandering aan te pakken.

“Ik hoop dat de verkiezing van een jonge vrouw als leider in via del Nazareno (het adres van het hoofdkwartier van de PD) links kan helpen vooruit te kijken en niet achteruit”, zei Meloni nadat de uitslag bekend was gemaakt.

De overwinning van Schlein markeert het ultieme verzet tegen Renzi’s centristische en pro-marktbeleid, en wordt door experts vergeleken met de eerdere linkse vlucht van UK Labour onder Jeremy Corbyn.

Politieke analisten betogen dat de PD onder haar nieuwe leider dichter bij de PD zou kunnen komen anti-establishment 5Star-beweging, die het traditionele centrum-links overvleugelde wat betreft kwesties als milieubewustzijn, herverdeling en verzet tegen de levering van wapens aan Oekraïne.

Het conflict in Oekraïne zal een van de neteligste kwesties zijn voor Schlein, wiens voorouders afkomstig zijn uit een dorp in de buurt van het huidige Lviv, dat toen deel uitmaakte van het Oostenrijks-Hongaarse rijk. Onder de vertrekkende leider Enrico Letta omarmde de PD een pro-NAVO-standpunt en steunde van harte het sturen van dodelijke wapens naar Oekraïne, maar het is de vraag of Schlein op dezelfde voet verder zal gaan.

“We steunen het recht van Oekraïne om zichzelf te verdedigen, door middel van elke vorm van hulp”, zei Schlein in een recent interview met de omroep La7. “Maar als pacifist denk ik niet dat wapens alleen de oorlog zullen beëindigen.”