Ellens Gorilla Conservation Campus ehrt Stephen „tWitch“ Boss

Stephen „tWitch“-Boss„Das Vermächtnis wird weiterleben.

Der Ellen DeGeneres Der Campus des Dian Fossey Gorilla Fund in Ruanda gab am 6. Februar bekannt, dass zu Ehren der verstorbenen Tänzerin, die auch als DJ und Co-Executive Producer in der gleichnamigen Talkshow des Komikers fungierte, ein Baum auf einem Naturschutzgebiet gepflanzt wurde. Als Tribut markierte die Organisation den Baum auch mit einer Tafel mit der Aufschrift: „In Erinnerung an Stephen ‚tWitch‘ Boss und das Licht, das er in die Welt brachte.“

„Als wir in der vergangenen Woche das einjährige Jubiläum unseres Ellen Campus feierten, nahmen wir uns einen Moment Zeit, um eine ganz besondere Person zu würdigen, die uns zu früh verlassen hat“, heißt es in einem Instagram-Post des Fonds. „tWitch hat so vielen Licht gebracht und war ein wunderbarer Freund von @ellendegeneres. Ihm zu Ehren haben wir diesen Baum gepflanzt, damit er auf dem Campus für immer in Erinnerung bleiben wird.“

Boss starb am 13. Dezember im Alter von 40 Jahren durch Selbstmord. Nach seinem Tod erinnerte sich DeGeneres an all die „Liebe und das Lachen, das ich mit Twitch hatte“.

„Er hat so viel Freude in mein Leben gebracht“, schrieb sie in einem Instagram-Post vom 15. Dezember. „Ich weiß, dass er dir auch Freude bereitet hat.“