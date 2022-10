Ellen Star Sophia Grace ist mit ihrem ersten Kind schwanger

Überraschung!

Sophia Grace Brownleeein zum YouTuber gewordener Kinderstar, der 2011 berühmter wurde, nachdem er eine Coverversion von aufgeführt hatte Nicki Minaj’s „Super Bass“ an Die Ellen DeGeneres-Show mit ihrer Cousine Rosie McClellandSie erwartet ihr erstes Baby.

„Ich bin hier, um euch zu sagen, dass ich schwanger bin“, sagte Sophia Grace, 19, am 22. Oktober auf YouTube und stand inmitten einer Kulisse aus rosa und blauen Luftballons. „Ich bin heute also 21 Wochen alt und der Grund, warum ich es so lange stehen gelassen habe, ist, dass ich immer sicher sein möchte, dass alles in Ordnung ist und dass alles sicher ist.“

Die 19-Jährige sagte, dass sie sich kürzlich ihrem 20-wöchigen Ultraschall unterzogen habe, bei dem ein detaillierter Scan der Anatomie des Fötus durchgeführt werde, und dass „alles in Ordnung war, Gott sei Dank“.

Sophia Grace, die E! News letzten Dezember, dass sie einen Freund hatte und in den letzten zwei Jahren in einer Beziehung mit ihm war, räumte in ihrem YouTube-Video ein, dass viele Fans von ihren Schwangerschaftsnachrichten „sehr schockiert“ sein werden.