„Ellen“-Star Sophia Grace erwartet ihr erstes Kind

Wenn Sie sich noch nicht alt fühlen, warten Sie einfach: Sophia Grace, das entzückende tanzende Kleinkind aus „Ellen“, wird Mutter.

Sophia Grace Brownlee, die als Kind für ihre überschwänglichen Musikcover und häufigen Auftritte in der „Ellen DeGeneres Show“ an der Seite ihrer Cousine berühmt wurde, erwartet ihr erstes Kind, wie sie am Samstag in einem YouTube-Video bekannt gab.

Brownlee wurde 2011 zum ersten Mal berühmt, als ein Video von ihr und ihrer Cousine Rosie McClelland, wie sie zu Nicki Minajs „Super Bass“ tanzten und sangen, viral wurde.

Die jetzt 19-jährige Content-Erstellerin ist in der 21. Woche schwanger, sagte sie in ihrem YouTube-Video. „Der Grund, warum ich es so lange gelassen habe, ist, dass ich immer sicher sein möchte, dass alles in Ordnung ist und dass, wissen Sie, alles sicher ist (mit dem Baby)“, sagte sie.

„Ich bin mir sicher, dass viele von Ihnen sehr schockiert sein werden, weil es wahrscheinlich ziemlich unerwartet kam“, fuhr sie fort. „Ich war sehr schockiert, als ich das zum ersten Mal erfuhr. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt und bin super, super, happy darüber.“

Sie fügte hinzu, dass sie das Geschlecht des Babys kenne und es ihren Anhängern zu einem späteren Zeitpunkt mitteilen werde. Sie teilte auch Bilder aus ihren Sonogrammen und zeigte im Video ihren Babybauch.

Brownlees Schwangerschaftsankündigung wurde am Sonntagnachmittag mehr als eine Million Mal aufgerufen.

Ihr YouTube-Kanal – der mehr als 3 Millionen Abonnenten hat – besteht aus einer Vielzahl von Lifestyle-Inhalten, darunter Kleideranproben, Make-up-Tutorials und Musikvideos.

Aber sie plant, in den kommenden Wochen mehr Schwangerschafts- und Mutterschaftsvideos zu produzieren, sagte sie.

„Ich kann es kaum erwarten, diese Reise mit euch zu teilen und habe definitiv viele andere Inhalte als das, was ich normalerweise habe. Ich schätze, mein Kanal könnte etwas Neues werden“, sagte Brownlee. „Ich bin super aufgeregt.“