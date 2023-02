Je iPhone heeft al duizenden emoji’s, maar binnenkort krijg je er nog meer. Met de release van de eerste iOS 16.4 bètaverschijnen er 31 nieuwe emoji-ontwerpen op iOS.

De nieuwe emoji bevatten een schuddende smiley, dieren zoals een ezel, eland en een gans, en extra hartkleuren, waaronder effen roze en lichtblauw. Het effen roze hart is een lang gezochte emoji geweest, volgens Emojipedia, die het in 2015 een van de populairste emoji-verzoeken van de site noemde. aanzienlijke emoji-daling in iOS 15.4 inclusief een smeltend gezicht, een bijtende lip en een zwangere man, met in totaal 37 nieuwe ontwerpen.

Emojipedia



Emojipedia zei dat de nieuwe emoji afkomstig was van Unicode’s aanbevelingslijst van september 2022, Emoji 15.0.

Er is nog geen woord over wanneer de nieuwe emoji beschikbaar zal zijn op iOS-apparaten, en de ontwerpen van de nieuwe emoji kunnen veranderen tussen nu en hun definitieve release op iOS.

Apple heeft een handvol bugfixes en patches uitgegeven met de release van iOS 16.3.1 op 13 februari, een paar weken na de release van nieuwe functies in iOS 16.3 in januari.

Kijk voor meer informatie hoe elke emoji te ontcijferen en kijk eens naar de emoji die je misschien hebt gemist met de release van iOS 15.4.

Hier is de volledige lijst met nieuwe emoji in iOS 16.4 beta