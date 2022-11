Elizabeth Warren will ein großes Krypto-Gesetz verabschieden. Sherrod Brown sagt nicht so schnell.

„Sie haben hier eine ganze politische Partei, die immer in den Taschen der großen Finanzunternehmen steckt, unabhängig davon, ob es sich um ein Kryptounternehmen oder JPMorgan Chase handelt“, sagte er den Republikanern schmollend. „Also ist es immer schwierig, gesetzgeberisch etwas zu tun. Deshalb verlassen wir uns so oft auf Regulierungsbehörden.“

Browns vorsichtige Herangehensweise an die Kryptogesetzgebung angesichts wachsender Forderungen nach einem Gesetzentwurf unterstreicht, wie schwierig es für den Kongress sein wird, sich auf einen Plan zu einigen, selbst angesichts einer Krise, die Schwächen in der Regulierung aufzeigt. FTX, einst eine der größten Börsen der Branche und die prominenteste Stimme in Washington, hat am Freitag Insolvenz angemeldet und wird nun untersucht, ob sie Kundengelder missbraucht hat.

„Das ist jetzt ein Frontburner-Thema“, sagte Sen. Cynthia Lummis (R-Wyo.), ein Unterstützer der Industrie, der a verschiedene umfassende Regulierung Rechnung mit sen. Kirsten Gilbrand (DN.Y.). „Indem wir monatelang nicht auf die so schnell gewachsene Digital-Asset-Branche eingegangen sind, haben wir uns im Umgang mit dem fehlenden Verbraucherschutz einen regulatorischen Nachteil gesetzt.“

Zwei Schlüsselfragen, die der Gesetzgeber noch klären muss, sind das Ausmaß, in dem die Agenturen über ausreichende bestehende Autoritäten verfügen, um den Markt zu überwachen, und wenn nicht, welche Agentur befugt sein sollte, ihn zu überwachen.

Führer der SEC und der CFTC wetteifern um Teile des Kryptomarktes, und die Spaltung spiegelt sich in der Gesetzgebung wider, die vom Capitol Hill ausgeht.

Sen. Elisabeth Waren (D-Mass.) sagte am Dienstag, dass eine digitale Währungsrechnung „umfassend“ sein muss und Verbraucherschutz, Geldwäschevorschriften und Klimaschutzmaßnahmen für Krypto-Mining abdecken muss.

Auf die Frage, ob die SEC im Moment über ausreichende Befugnisse verfüge, sagte sie, die Behörde „könnte mehr mit den derzeitigen Behörden anfangen, aber um diesen gesamten Raum zu regulieren, brauchen wir zusätzliche Gesetze des Kongresses.“

Warren sagte, es sei eine „offene Frage“, ob die SEC die primäre Regulierungsbehörde sein sollte.

„Die SEC hat in der Vergangenheit sicherlich gezeigt, dass sie eine starke Neigung zum Verbraucherschutz hat, aber sie benötigt auch mehr Ressourcen, um ihre derzeitigen Aufgaben zu erfüllen“, sagte Warren gegenüber Reportern.

Die Vorsitzenden des Landwirtschaftsausschusses des Senats unterstützen einen Gesetzentwurf, der der CFTC eine größere Rolle bei der Überwachung des Kryptohandels einräumen würde. Die CFTC konzentriert sich heute hauptsächlich auf Finanzderivate wie Terminkontrakte.

Der Gesetzentwurf – eingebracht vom Vorsitzenden des Senats für Landwirtschaft Debbie Stabenow (D-Mich.) und Sen. John Boozmann (R-Ark.) – steht nach dem Zusammenbruch der FTX auf dem Prüfstand, weil das Unternehmen eine wichtige Lobbykraft hinter der Gesetzgebung war. Der SEC-Vorsitzende Gary Gensler sagte, der Vorschlag sei „zu leichtfertig“.

Boozman sagte in einem Interview, dass der Ausschuss mit der CFTC und anderen Interessengruppen zusammenarbeite, „um sicherzustellen, dass die von uns vorgeschlagene Gesetzgebung solche Dinge verhindert und die Verbraucher schützt“.

„Im Moment versuchen die Leute herauszufinden, warum es implodiert ist“, sagte Boozman. „Sie wissen nicht wirklich, was die Veränderungen sind, bis Sie genau wissen, was passiert.“

Auf die Frage, ob der frühere FTX-CEO Sam Bankman-Fried beim Verfassen des Gesetzentwurfs mitgeholfen habe, sagte Stabenow in einem Interview: „Wir haben uns von allen Beteiligten eingebracht, die an einem transparenten System interessiert waren, das Rechenschaftspflicht und Regulierung bietet – also haben wir sicherlich seinen Beitrag genommen.“

„Der CFTC-Vorsitzende, die SEC, das Finanzministerium – wir haben mit allen zusammengearbeitet, denn genau das war meine Sorge“, sagte sie. „Im Moment gibt es keinen Verbraucherschutz, und die CFTC hat nicht die rechtliche Befugnis, einzugreifen, es sei denn, es gibt eine Krise.“

Der FTX-Zusammenbruch, sagte Stabenow, „ist ein Beispiel dafür, warum wir brauchen [the bill] mehr als je zuvor.“

Sen. Cory Booker (DN.J.), ein Mitglied des Landwirtschaftsausschusses, sagte: „Ob die Industrie Beiträge leistet oder nicht – das wird immer passieren.“

„Dieses Gesetz ist ein parteiübergreifendes Gesetz“, das auf den Verbraucherschutz abzielt, sagte Booker.

Brown, ein Mitglied des Landwirtschaftsausschusses, sagte, dass der Gesetzentwurf „wesentlich verbessert werden muss“ und dass er mit der Arbeit an dem Vorschlag noch nicht fertig sei, um sicherzustellen, dass er so aggressiv ist, wie er sein muss.

Er sagte, die CFTC habe eine „enge Zuständigkeit“ und „wir wollen, dass sie aggressiv ist“.

Brown sagte, dass der Beitrag der Finanzindustrie zu Fragen der Finanzaufsicht – in diesem Fall Kryptofirmen, die Krypto-Rechnungen belasten – „immer größer ist, als er sein sollte“.

„Ich glaube das im Allgemeinen, und alles, was ich sehe, sagt mir das“, sagte er.