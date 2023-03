De senator van Massachusetts, die heeft gepleit voor strengere regulering van de banksector, bekritiseerde Powell ook voor deregulering die onder zijn toezicht plaatsvond, waaronder het terugdraaien van maatregelen in de Dodd-Frank Act, wetgeving die in 2010 werd uitgevaardigd als reactie tot de financiële crisis van 2008.

Powell “stapte op en nam een ​​vlammenwerper naar de regels”, zei Warren op ABC’s “This Week.”

Het zijn dit soort bewegingen die ertoe hebben geleid dat Warren zich verzette tegen de benoeming van Powell bij de Fed, zei ze.

“Jerome Powell heeft gezegd dat hij alleen maar de regels voor de banken wil verlichten. Juist om die reden was ik tegen hem als voorzitter van de Federal Reserve Bank. Ik zei dat hij een gevaarlijke man was om in deze positie te hebben”, zei ze.

Warren, die zich al lang verzette tegen overheidsingrijpen dat grote bedrijven helpt ten koste van kleine bedrijven en het personeel van het land, bekritiseerde ook Powell voor het opofferen van Amerikaanse werkgelegenheid om de inflatie te bestrijden.

“Wat voorzitter Powell probeert te doen – en hij heeft vrij expliciet gezegd, is dat ze in feite proberen de economie te vertragen zodat (dit is volgens de eigen schatting van de Fed) – 2 miljoen mensen hun baan zullen verliezen. En ik geloof dat dat niet is wat de voorzitter van de Federal Reserve zou moeten doen”, zei Warren.

Toen hem werd gevraagd of president Joe Biden Powell zou moeten vervangen, zei Warren tegen NBC’s Chuck Todd: “Ik denk niet dat hij voorzitter van de Federal Reserve zou moeten zijn.”