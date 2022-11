Elizabeth Street Garden: New Yorker erringen einen legalen Sieg im Kampf um den Schutz ihres Gartens

NEW YORK

Emmanuelle Chiche erinnert sich an das erste Mal, als sie auf den Elizabeth Street Garden stieß, eine bezaubernde Grünfläche, die zwischen Reihen von Betongebäuden in Lower Manhattan versteckt ist.

Es war nicht wie jeder andere Garten in der Stadt, erinnert sie sich, dachte sie. Es brachte sie zurück nach Frankreich, ihrem Heimatland, mit seinen Dutzenden wunderschön alternder neoklassizistischer Skulpturen und Säulen.

„An diesem Ort habe ich gelernt, dass man sich in einen Garten verlieben kann“, sagte Chiche, 55, während sie auf einem Steinbalkon mit Blick auf einen blühenden rosa Rosenstrauch stand. Unten hält eine Besucherin an, um eine der Blumen an ihre Nase zu führen. Mit geschlossenen Augen atmet sie tief ein und sonnt sich in seinem Duft.

Seit 2013 sind Chiche und andere im Stadtteil Little Italy besorgt über Pläne der Stadt, den Garten durch ein weiteres Gebäude zu ersetzen. Aber am Dienstag feierten sie einen Sieg im Rechtsstreit um ihren Schutz.

Die Richterin des Obersten Bundesgerichtshofs, Debra James, gab einer Petition von Elizabeth Street Garden Inc., der gemeinnützigen Organisation, die den Garten betreibt und pflegt, aus dem Jahr 2019 statt, den Bau eines bezahlbaren Wohnkomplexes an seiner Stelle zu blockieren. James ordnete auch an, dass die Stadt New York, die Eigentümerin des Grundstücks ist, eine vollständige Umweltverträglichkeitserklärung erstellt, bevor die Genehmigung für die Entwicklung erteilt werden kann.

„Als ich die Benachrichtigung sah, fing ich an zu zittern“, sagte Norman Siegel, der Bürgerrechtsanwalt, der die gemeinnützige Organisation vertritt. „Das Gesetz in diesem Fall besagt, dass sie sich mit den Umweltproblemen genau befassen müssen, und eines der größten Probleme, mit denen sie sich befassen müssen, ist der Verlust von Freiflächen.“

Siegel sitzt auf einer Bank vor der Upper West Side des Central Park und lächelt breit. „Sie haben gewonnen“, sagte er und fügte hinzu, es sei für die Stadt unmöglich, den Bebauungsplan zu verteidigen, ohne nachzuweisen, dass er negative Auswirkungen auf die Umwelt hätte.

Das New Yorker Ministerium für Wohnungserhaltung und -entwicklung (HPD) bezeichnete die Entscheidung des Richters als „enttäuschend“ und sagte in einer Erklärung gegenüber CNN, es werde Berufung einlegen – was auf Pläne für einen langwierigen Kampf hinweist.

Haven Green, das für den Standort geplante Projekt, ist laut der Website der Entwicklung ein erschwinglicher Mietkomplex mit 123 Einheiten für Senioren. Es wird auch eine Grünfläche, Einzelhandelsgeschäfte und den neuen Hauptsitz von Habitat for Humanity New York City umfassen.

Laut HPD ist Haven Green notwendig, um das wachsende Problem von New York City mit bezahlbarem Wohnraum anzugehen, und wurde unter Berücksichtigung der Umwelt entworfen.

„Mit 100.000 Senioren, die derzeit auf den Zugang zu bezahlbaren Wohnungen warten, können wir nicht zulassen, dass eine kleine Anzahl von Stimmen gegen den Wohnungsbau weiterhin Projekten im Wege steht, die unsere Stadt so dringend braucht“, sagte HPD in einer Erklärung gegenüber CNN.

Open New York, eine Basisgruppe, die sich für erschwinglichen Wohnraum einsetzt, wiederholte die Position von HPD. „Verspäteter Wohnungsbau ist Wohnungsverweigerung, und wir können es uns einfach nicht leisten, eine kleine Anzahl von Stimmen gegen den Wohnungsbau zuzulassen, die zu 100 Prozent bezahlbaren Wohnraum in einem gut ausgestatteten Viertel blockieren“, sagte Geschäftsführerin Annemarie Gray.

Aber Joseph Reiver, Executive Director von Elizabeth Street Garden Inc., sagt, dass es nicht so einfach ist.

Sein Vater, Allan Reiver, war der Künstler, der vor Jahrzehnten ein leeres, vermülltes Grundstück in den Elizabeth Street Garden verwandelte. Der ältere Reiver, der eine Kunstgalerie betrieb und den Garten mit seiner Sammlung von Skulpturen und Artefakten füllte, starb 2021 und hinterließ den Garten in den Händen seines Sohnes und Tausender Freiwilliger, die seit fast einem Jahrzehnt für seinen Schutz kämpfen.

„Es war das Vermächtnis meines Vaters, aber es ist nicht mein Garten“, sagte Reiver, der auf einer Bank in einer der vielen ruhigen Ecken saß. „Es gehört dieser Gemeinschaft, die Gemeinschaft schätzt es und sie wären am Boden zerstört, wenn sie es verlieren würden.“

Reiver weist Behauptungen von HPD und Open New York zurück, dass Elizabeth Street Garden Inc. als Randgruppe gegen bezahlbaren Wohnraum sei.

„Es ist eine falsche Wahl, eine Teile-und-Herrsche-Taktik, zu sagen, naja, würdest du lieber bezahlbare Seniorenwohnungen oder einen üppigen Gemeinschaftsgarten? Sie haben das Thema verpasst. Wir brauchen beides dringend“, sagte Reiver. „Wir sollten jede Behörde oder Führung, die sagt, dass wir nur das eine oder andere haben können, ernsthaft in Frage stellen.“

Karen Haycox, CEO von Habitat for Humanity New York City, behauptet, Haven Green würde beides bieten, da sie Pläne für 16.000 Quadratfuß öffentlich zugängliche Grünflächen hat.

Siegel argumentiert, dass die Grünfläche, die das Projekt verspricht, „nicht mit dem Elizabeth Street Garden vergleichbar ist“ und die notwendigen Annehmlichkeiten, die der Garten derzeit bietet, einschließlich ausreichendem Zugang zu Sonnenlicht und Platz für große Gemeinschaftsaktivitäten, opfern wird.

Christopher Marte, Ratsmitglied von Distrikt 1, der die Nachbarschaft vertritt, in der der Garten wächst, sagte, die Gemeinde habe der Stadt mehrere Vorschläge unterbreitet, „an anderen Standorten bezahlbare Seniorenwohnungen zu bauen, an denen wir bis zu viermal mehr Einheiten bekommen können als am Standort Elizabeth Street Garden .“

Die Stadt lehnte diese Vorschläge ab, sagte er.

Die Befürworter von Elizabeth Street Garden sind zuversichtlich, dass eine Umweltverträglichkeitserklärung zeigen wird, dass der Bau von Haven Green die Umwelt und die Lebensqualität in der Nachbarschaft beeinträchtigen würde.

Christopher Kennedy, Associate Director am Urban Systems Lab an der New School, sagt, es sei eine plausible Schlussfolgerung.

„Je mehr Grünflächen, desto besser“, sagte Kennedy, der eine Studie über die positiven Auswirkungen von Grünflächen in Städten verfasst hat, gegenüber CNN. „Grünflächen bieten endlose klimabezogene Vorteile, insbesondere in Bezug auf Überschwemmungsprobleme in Städten. Bei extremer Hitze, die in 50 Jahren viel häufiger auftreten wird, kann die Vegetationsdecke wie Bäume und Sträucher das Gebiet innerhalb eines Nachmittags um mehrere Grad abkühlen, was einen Unterschied auf Leben und Tod bedeuten kann.

„Wenn Sie Grünflächen wegnehmen, erhöhen Sie die Verwundbarkeit der New Yorker“, fügte er hinzu.

Das Abreißen des Gartens könne auch „monumentale“ Auswirkungen auf die psychische Gesundheit der Anwohner haben, sagte Kennedy. Viele verlassen sich auf Gartenveranstaltungen und -programme – darunter morgendliches Yoga, Sommerfilmabende, Dichterlesungen und Partnerschaften mit örtlichen Schulen – für ein Gemeinschaftsgefühl.

„Der Garten ist so einzigartig, weil es zwar viele öffentliche Parks und größere Parks gibt, diese aber nicht die gleichen Dienstleistungen erbringen können wie der Garten“, sagte er. „Es geht nicht nur darum, an die frische Luft zu gehen, sondern auch um die Möglichkeit, sich mit seinem Nachbarn und seiner Gemeinschaft zu verbinden, und das wirkt sich positiv auf die psychische Gesundheit aus.“

Es könnte auch die lokale Tierwelt beeinträchtigen, sagen Unterstützer. Der von der National Wildlife Foundation zertifizierte Elizabeth Street Garden ist eine registrierte Zwischenstation für vom Aussterben bedrohte Monarchfalter und bietet ihnen Nektar, Wolfsmilch und Unterschlupf.

Die Stadt hat auf andere Parks hingewiesen, die ähnliche Dienstleistungen anbieten, aber es ist nicht dasselbe, sagte Ratsmitglied Marte.

Die Nachbarschaft sei „definitiv unterversorgt“, sagte er. „Unsere Nachbarschaft zeigt, dass der Elizabeth Street Garden einer der wenigen Orte ist, die Grün nach Little Italy, Chinatown, SoHo und NoHo bringen. Obwohl wir den Washington Square Park lieben, ist es nicht unsere Nachbarschaft. Es ist eine ganz andere Gegend, und die meisten Senioren können diesen 20-minütigen Spaziergang zu diesem Park nicht machen.“

Renée Green, eine lokale Seniorin und Vorsitzende von Elizabeth Street Garden Inc., sagt, dass der Garten für ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden von entscheidender Bedeutung war.

„Seit ich vor 15 Jahren hierher gezogen bin, war ich von Arthritis geplagt“, sagte Green, 91. „Der Garten ist alles für unsere Gemeinschaft, und für Menschen wie mich, die nur älter werden, bedeutet der Verlust, dass wir unseren verlieren nur Zugang zur Natur, zu einer Gemeinschaft, und das wäre verheerend.“

Nicholas O’Connell, 51, wohnt gegenüber dem Garten. Er sagt, dass die Entfernung die Landschaft der Gemeinde unwiederbringlich verändern würde.

„Du läufst durch dieses Viertel und es gibt wirklich keine Bäume, es gibt keine Natur, und den Garten und das Ökosystem, das er geschaffen hat, zu zerstören, wäre wirklich inakzeptabel“, sagte er. „Wir wollen nicht, was sie uns bringen wollen, es wird niemals mit dem mithalten können, was wir hier haben.“

Neben den unverwechselbaren Skulpturen aus der Sammlung von Allan Reiver bietet Elizabeth Street Garden einen Kiesweg, der von dekorativen Steingeländern gesäumt ist, die vom französischen Landschaftsarchitekten Jacques-Henri-Auguste Gréber während des Goldenen Zeitalters entworfen wurden.

Jede Ecke des Heiligtums offenbart eine weitere Nische mit Bänken, die unter den Baldachinen bunter Bäume versteckt sind, von denen Vögel singen und eine Pause vom Lärm der geschäftigen Stadt bieten. Sonnenhungrige haben unendlich viele Möglichkeiten, zwischen Birnbäumen, Rosenbeeten, Dahlien, Astern, Nelken und Geranien zu liegen.

„Es ist, als würde man aus einem Märchenbuch in den magischen Garten gehen, es ist wirklich surreal“, sagte Geena DiGuilio, eine ehrenamtliche Gartenhelferin.

Auf einem Balkon ihr gegenüber sitzt ein Paar auf einer Bank, die Hände ineinander verschlungen, der eine liest dem anderen ein Buch vor. Später am Nachmittag wird ein frisch verheiratetes Brautpaar lachen, wenn sie den Weg zum Eingang des Gartens hinunterlaufen.

„Am liebsten bringe ich meine Freunde mit und beobachte ihre Gesichter, wenn sie das erste Mal hereinkommen, dieses schockierte ‚Was ist das für ein Ort?‘ Und zu sehen, wie sie in die Magie eintauchen“, sagte DiGuilio.

Das Ministerium für Wohnungserhaltung und -entwicklung bleibt fest davon überzeugt, dass Haven Green der Gemeinde keinen Schaden zufügen wird, und sagt, es sei dem Projekt verpflichtet. „Wir stehen zu unseren Umweltprüfungen, wir sind entschlossen, Haven Green an diesen Standort zu bringen, und wir werden alle verfügbaren Wege einschlagen, um sicherzustellen, dass dies geschieht“, heißt es in seiner Erklärung.

Um diesen Bemühungen entgegenzuwirken, sagt Reiver, dass die gemeinnützige Organisation versuchen wird, den Elizabeth Street Garden als Conservation Land Trust zu erhalten, damit sie den Garten und seine Gemeinschaftsprogramme frei von Eingriffen durch die Stadt weiter betreiben kann.

In der Zwischenzeit fordert Reiver Bürgermeister Eric Adams und andere Beamte auf, den Garten zu besuchen und sich selbst von seiner Wirkung zu überzeugen. »Kommen Sie und sehen Sie, was auf dem Spiel steht«, sagte er.

Nach dem juristischen Sieg in der vergangenen Woche glauben er und seine Unterstützer, dass alles möglich ist.

„So viele Leute sahen uns als diesen kleinen Garten, der niemals gewinnen wird. Aber wir haben gewonnen, zumindest vorerst, und wir werden niemals aufgeben“, sagte Chiche.