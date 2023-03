New York

CNN

—



Elizabeth Holmes, de voormalige CEO van Theranos veroordeeld voor oplichting van investeerders, probeert de start van haar gevangenisstraf van 11 jaar uit te stellen omdat ze “twee zeer jonge kinderen” heeft om bij te zijn.

De rechtszaak die vorige week is ingediend, vertegenwoordigt de eerste openbare erkenning dat Holmes is bevallen van haar tweede kind. Holmes was zwanger tijdens haar veroordeling in november 2022.

Haar advocaten noemden verschillende redenen om de gevangenisstraf uit te stellen in afwachting van een beroep tegen haar veroordeling, met het argument dat ze geen vluchtrisico vormt of een gevaar vormt voor de gemeenschap. Het zei ook dat ze “twee jonge kinderen” heeft, maar onthulde niet wanneer haar tweede kind werd geboren of wat hun geslacht was.

In een aanklacht in januari zeiden openbare aanklagers dat Holmes probeerde naar Mexico te vluchten.

“De regering vernam op 23 januari 2022 dat beklaagde Holmes een internationale vlucht naar Mexico had geboekt met vertrek op 26 januari 2022, zonder geplande terugreis”, aldus de rechtbank. “Pas nadat de regering deze ongeautoriseerde vlucht bij de verdediging had aangekaart, werd de reis geannuleerd.”

Het strafproces tegen Holmes werd aanvankelijk uitgesteld van maart 2021 tot augustus 2021 omdat ze zwanger was van haar eerste kind. Ze is sinds 2019 getrouwd met haar man Billy Evans.

Vorig jaar werd Holmes veroordeeld tot meer dan 11 jaar gevangenisstraf wegens oplichting van investeerders tijdens het runnen van de mislukte bloedtest-startup Theranos. De straf bevat ook een boete van $ 400, of $ 100 voor elke telling van fraude. Restitutie zal op een later tijdstip worden vastgesteld.

Holmes kreeg het bevel zichzelf op 27 april 2023 in hechtenis te nemen en gaat in beroep tegen haar veroordeling. Op 17 maart is er een hoorzitting gepland.

Holmes startte Theranos in 2003 op 19-jarige leeftijd en stopte kort daarna met Stanford University om het bedrijf fulltime te volgen. Na een decennium onder de radar begon Holmes de pers het hof te maken met beweringen dat Theranos technologie had uitgevonden die nauwkeurig en betrouwbaar kon testen op een reeks aandoeningen met slechts een paar druppels bloed uit een vingerprik.

Theranos haalde $ 945 miljoen op bij een indrukwekkende lijst van investeerders, waaronder mediamagnaat Rupert Murdoch, Oracle-oprichter Larry Ellison, Walmart’s Walton-familie en de miljardairfamilie van voormalig minister van Onderwijs Betsy DeVos. Op zijn hoogtepunt werd Theranos gewaardeerd op $ 9 miljard, waardoor Holmes op papier een miljardair werd. Ze werd geprezen op tijdschriftomslagen en droeg vaak een kenmerkende zwarte coltrui die vergelijkingen opleverde met wijlen Apple-CEO Steve Jobs.

Het bedrijf begon uit elkaar te vallen nadat uit een Wall Street Journal-onderzoek in 2015 bleek dat Theranos slechts ongeveer een dozijn van de honderden tests had uitgevoerd die het had aangeboden met behulp van zijn eigen bloedtestapparaat, en met twijfelachtige nauwkeurigheid. In plaats daarvan vertrouwde Theranos op door derden vervaardigde apparaten van traditionele bloedtestbedrijven.