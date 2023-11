Elizabeth Berkley lobt die „magische“ Ariana Grande dafür, dass sie sich zu Halloween als ihre ikonische Figur Nomi Malone aus „Showgirls“ verkleidet hat: „Ich verehre dich“

Elizabeth Berkley empfand nichts als Liebe zu Ariana Grande, nachdem sich der Popstar zu Halloween als Berkleys ikonische Figur Nomi Malone aus Showgirls von 1995 verkleidet hatte.

Die „Saved By The Bell“-Absolventin teilte am Montag auf Instagram Fotos von sich selbst als Original-Las-Vegas-Tänzerin neben Arianas Interpretation der von Joe Eszterhas geschaffenen Rolle.

„Letzte Woche hat die magische @arianagrande meine #Nomi für #Halloween mit all der Liebe und Liebe zum Detail nachgebildet, die nur eine Künstlerin mit Herz und kreativem Genie leisten kann“, schwärmte sie, als sie Schnappschüsse von Arianas ehemaligem Victorious-Co-Star beifügte Elizabeth Gillies, die als Showgirl Cristal Connors (gespielt von Gina Gershon) aus dem Film verkleidet wurde.

Berkley fuhr fort: „Ich verehre dich, @arianagrande und liebe es, wie du und @lizgillz mit #nomiandcrystal auf eine Weise Spaß hatten, wie nur ihr beide es konnte.“

Mit urkomischen Hashtag-Anspielungen auf den Erotikthriller fügte sie hinzu: „Wenn man aus #verschiedenen Orten kommt, muss man auf sich aufpassen, denn wenn man @versace #versayce #trägt, kommt immer jemand, der jünger und hungriger ist, nach einem die Treppe herunter.“

Dir, Nomi, so gut! Elizabeth Berkley empfand nichts als Liebe zu Ariana Grande, nachdem sich der Popstar im Jahr 2022 als Berkleys ikonische Figur Nomi Malone aus „Showgirls for Halloween“ von 1995 verkleidet hatte

Doppelt sehen: Die „Saved By The Bell“-Absolventin teilte am Montag auf Instagram Fotos von sich selbst als Original-Las-Vegas-Tänzerin neben Arianas Interpretation der von Joe Eszterhas geschaffenen Rolle

Ebenbild: Berkley hat Schnappschüsse von Arianas ehemaliger „Victory“-Co-Star Elizabeth Gillies beigefügt, die als Showgirl Cristal Connors (gespielt von Gina Gershon) aus dem Film verkleidet wurde

Im Kommentarbereich revanchierte sich Grande mit den Worten: „Du bist einfach die Schönste überhaupt!“ Wir lieben euch so sehr und hatten so viel Spaß, euch beiden zu huldigen.

„Danke, dass du uns mit deiner brillanten und ikonischen Nomi für immer verändert hast.“

und Elizabeth Gillies hat Nomi Malone und Cristal Connors in all ihrer schillernden Pracht aus dem Erotikthriller „Showgirls“ von 1995 perfekt nachgebildet.

In ihrem ursprünglichen IG-Beitrag, in dem sie sich als Hauptprotagonistin des Kultklassikers verkleidet hatte, war Grande kaum von Berkley zu unterscheiden, der in dem umstrittenen NC-17-Film die fiktive Transplantation aus Las Vegas porträtierte, die zu einem der besten Showgirls von Sin City wird.

Auf einem Bild, das sie an Halloween auf Instagram hochgeladen hatte, war Grande mit goldenen Glitzerstreifen in ihrem hohen Pferdeschwanz zu sehen, als sie ein blassrosa Gewand über einem hauchdünnen nackten Trikot trug.

Die zweifache Grammy-Gewinnerin trug außerdem einen dramatischen geflügelten weißen Eyeliner, funkelnde Edelsteine ​​um die Augen und ein Paar baumelnde Perlenohrringe.

Der „Scream Queens“-Star und ihr ehemaliger „Victorious“-Co-Star, ebenfalls 30, sorgten für mehrere weitere Looks der legendären Hollywood-Bombe.

Gillies teilte ein Bild von beiden in schwarzen Lederjacken und ein freches Foto von sich selbst, wie sie sich in einem durchsichtigen, violetten Gewand mit Federn an den Manschetten die Beine rasiert.

Liebesbotschaft: „Ich verehre dich, @arianagrande und liebe es, wie du und @lizgillz mit #nomiandcrystal auf eine Weise Spaß hatten, wie nur ihr beide es konnte.“

Erwiderung: Im Kommentarbereich erwiderte Grande den Gefallen, indem sie schrieb: „Du bist einfach die Schönste überhaupt!“ Wir lieben euch so sehr und hatten so viel Spaß, euch beiden zu huldigen.

Makellos: Obwohl die 30-jährige Sängerin als Hauptdarstellerin des schlüpfrigen Kultklassikers gekleidet war, war sie in dem umstrittenen Film kaum von Elizabeth Berkley (siehe oben im Jahr 1995) zu unterscheiden, die die fiktive Las-Vegas-Transplantation porträtierte, die zu einem der Top-Showgirls von Sin City wird NC-17-zertifizierter Film

Gillies war ein absoluter Hingucker für Cristal Conners (Gina Gershon), mit ihren wunderschönen brünetten Locken, die zu einer wellenförmigen Hochsteckfrisur gestylt waren, während sie in die Kamera lächelte.

„Du bist ein echter Hingucker, Liebling“, betitelte Gillies ihren Beitrag und bezog sich dabei auf eine Zeile, die ihre Figur Grande erzählt hatte.

Das Paar teilte auch mehrere Videos, in denen sie Szenen aus dem Film nachstellten, in denen eine von Grandes Charakteren darauf bestand, dass sie kein „Wh**e“ sei.

„Du und ich, wir sind uns völlig ähnlich“, erwiderte Gillies.

„Ich werde nie so sein wie du“, sagte Grande, bevor er Gillies Champagner ins Gesicht schüttete.

Grande stellte sicher, dass sie Patzer zeigten, wie sie ihre Rolle brachen, als sie versuchten, ihr Lachen und ihre Mühe, ein ernstes Gesicht zu bewahren, zu filmen.

Spaß haben: Ariana hat ihren Look als Nomi aus dem Kultklassiker von 1995 perfekt hinbekommen

Beste Freunde: Gillies und Grande trafen sich zum ersten Mal während der Arbeit am Musical 13, das 2008 sein Broadway-Debüt feierte

Gillies und Grande trafen sich zum ersten Mal während der Arbeit am Musical 13, das 2008 sein Broadway-Debüt feierte.

Anschließend bekamen die Freunde Rollen in „Victorious“, wobei die Dynasty-Schauspielerin Jade West und die Thank U, Next-Sängerin Cat Valentine spielte.

Die beiden blieben der Show während aller vier Staffeln treu, die zwischen 2010 und 2013 ausgestrahlt wurden.

Grande wiederholte ihre Rolle in der kurzlebigen Spin-off-Serie Sam & Cat, obwohl das Programm nur aus einer einzigen Staffel bestand.

Im Jahr 2013 war Gillies auf der EP Christmas Kisses der Sängerin zu hören, wo sie ein Duett des Weihnachtsstandards Santa Baby aufführte.

Legendärer Kassenflop: Gillies war ein absoluter Hingucker für Cristal Conners (Gina Gershon) mit ihren wunderschönen brünetten Locken, die zu einer wellenförmigen Hochsteckfrisur gestylt waren, während sie in die Kamera lächelte; gesehen im Jahr 1995

Gillies war in Grandes Musikvideo „Thank U, Next“ zu sehen.

Später trat die Schauspielerin bei einem der Konzerte des Hitmachers im Jahr 2019 auf, bei dem sie einen Titel von Victorious aufführten.

Anfang des Jahres verfasste Grande eine herzliche Hommage an Gillies zum Geburtstag, in der sie sie als „die schönste, brillanteste, talentierteste und lustigste Person“ bezeichnete, die sie „je getroffen“ habe.

„Du hast mein Herz in den letzten 16 Jahren so unfassbar glücklich und gesund gemacht!“ Absolut alles und auch absolut nichts hat sich geändert. „Ich liebe dich mehr, als Worte jemals ausdrücken können, und ich hoffe, dass wir in jedem Leben beste Freunde sein können“, schwärmte sie.