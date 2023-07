Wagner-Kämpfer sind in mindestens einem Dutzend Ländern aktiv. Die russischen Söldner kämpfen und töten nicht nur in der Ukraine, sondern seit einigen Jahren vor allem in Afrika, damit Russland an lukrative Bodenschätze gelangen kann. Doch Wagner ist nicht allein.

Der Marsch auf Moskau stoppte auf halbem Weg, Söldnerboss Jewgeni Prigoschin im weißrussischen Exil. Die Zukunft der Wagner-Gruppe ist nach dem historischen vergangenen Wochenende in Russland offen. Präsident Wladimir Putin hat den Kämpfern drei Möglichkeiten gegeben: mit ihren Familien nach Russland zurückzukehren, sich dem regulären russischen Militär anzuschließen oder wie ihr Chef nach Weißrussland zu gehen.

Doch das scheint nur die halbe Wahrheit zu sein, denn Russland wolle, so Außenminister Sergej Lawrow, weiterhin seinen „Verpflichtungen auf dem afrikanischen Kontinent“ nachkommen. Es ist unwahrscheinlich, dass Russland diese „Verpflichtungen“ ohne die Wagner-Söldner erfüllen kann. Schließlich ist Prigoschins Gruppe seit einigen Jahren nicht nur in der Ukraine, sondern auch außerhalb Europas aktiv – in Syrien, Venezuela, aber vor allem in Afrika.

Schätzungen zufolge sind bis zu 5.000 Wagner-Söldner in Afrika stationiert. „Mindestens 1600 bis 2000“, das könne man mit Sicherheit sagen, sagt Severin Pleyer im ntv-Podcast „Wieder etwas gelernt.“ Pleyer ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am German Institute for Defence and Strategic Studies (GIDS) der Bundeswehr. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit ist die Erforschung privater Militärunternehmen, wie sie Wagner lange Zeit vermutete.

Kampfname des Hitler-Verehrers Utkin

Die Söldnergruppe wurde 2014 unter anderem von Dmitri Utkin und Jewgeni Prigoschin gegründet. Uktin, ein ehemaliger Oberstleutnant des russischen Militärgeheimdienstes GRU, hat eine Vorliebe für die Nazi-Ideologie. Sein Kampfname „Wagner“ wurde zum Namen der neuen Kampfeinheit, angelehnt an Richard Wagner, Adolf Hitlers Lieblingskomponist. Der Oligarch Jewgeni Prigoschin wird auch „Putins Koch“ genannt, weil seine Catering-Firma früher unter anderem für den Kreml-Chef kochte.

Bereits kurz nach der Gründung übernahm Wagner Aufgaben in Syrien. Die Söldner kämpfen seit fast zehn Jahren an der Seite von Machthaber Baschar al-Assad. Der Schwerpunkt ihrer Militäreinsätze außerhalb der Ukraine liegt jedoch auf dem afrikanischen Kontinent. Wagner sei in mindestens zwölf Ländern präsent, sagt Experte Pleyer. Es ist wahrscheinlich, dass die Truppen auch in anderen Ländern aktiv sind. Die Wagner-Aktivitäten wurden bisher in vielen Ländern vermutet, konnten jedoch noch nicht überall bis ins letzte Detail nachgewiesen werden. Man schätzt, dass Wagner in bis zu 30 Ländern zeitweise bereits im Einsatz ist oder war.

„Das Problem ist, dass die Wagner-Gruppe unter dem Dach der Concord-Holding agiert. Das ist ein Konstrukt, das mehr als 60 uns bekannte Unternehmen umfasst. Goldunternehmen, Minenbetreiber, aber auch Anteile an Rosneft“, erklärt Pleyer. Der Experte erklärt, dass die Concord Holding Geld für den russischen Staat sammeln solle. „Deshalb ist Wagner kein privates Militärunternehmen im klassischen Sinne, sondern ein halbstaatlicher Akteur.“

Gold und Diamanten für Russland

Die Vorgehensweise ist fast überall die gleiche: Wagner unterstützt korrupte Regierungen im Austausch für Zugang zu natürlichen Ressourcen – Gold, Uran, Silizium und vielem mehr. „Nehmen wir das Beispiel der Zentralafrikanischen Republik. Dort wird der Präsident gezielt geschützt und unterstützt. Das Hauptgeschäftsmodell besteht darin, militärischen Schutz gegen Geld oder das Recht, Diamanten oder Gold abzubauen, anzubieten“, erklärt Pleyer das Wagner-Prinzip.

Seit mehreren Jahren engagiert sich Wagner auch im Sudan. Zunächst unterstützten die russischen Kämpfer den Diktator Omar al-Baschir. Nach seinem Sturz 2019 stellte sich der Kreml auf die Seite des sudanesischen Militärs, das Ende 2021 schließlich die Übergangsregierung stürzte. Zuletzt stellte die Wagner-Gruppe dann der RSF-Miliz Waffen zur Verfügung, wie CNN enthüllte. Im Gegenzug soll der Milizchef dem russischen Präsidenten einen Militärstützpunkt am Roten Meer versprochen haben. Der Kreml hat auch die Gold-, Diamanten- und Uranvorkommen im Sudan im Auge behalten.

Viel Umsatz in den Söldnerfirmen

Bei diesen Projekten setzt Moskau nicht nur auf Wagner. Pleyer berichtet im Podcast, dass es mittlerweile belastbare Erkenntnisse über 32 russische Söldnerfirmen aller Größen gebe. Der russische Energieriese Gazprom etwa verfügt über eigene Truppen. Auch das Verteidigungsministerium baut mit der Einheit „Patriot“, die Minister Schoigu Ende vergangenen Jahres in den Ukraine-Krieg geschickt haben soll, eigene Söldner auf.

„Die Söldner pendeln zwischen diesen Organisationen hin und her, sie unterzeichnen immer nur Verträge für zwei bis sechs Monate und wechseln immer zum Meistbietenden“, erklärt Pleyer das Vorgehen.

Nach Angaben des Experten handelt es sich bei den Söldnern um Spezialeinheiten, die fast alle eine regelmäßige Ausbildung bei den Streitkräften der Russischen Föderation erhalten haben. „Dabei handelt es sich größtenteils um ehemalige GRU-Soldaten, es handelt sich sozusagen um die Elite der sogenannten Spetsnaz, der Spezialeinheiten. Vom Ausbildungsstand her sind sie am ehesten mit den Navy SEALs zu vergleichen.“

„Wagner wird überbewertet“

Die Söldnertruppen haben den Vorteil, dass sie jahrelang offiziell nichts mit dem russischen Staat zu tun hatten. Söldnerfirmen sind in Russland gesetzlich verboten. Darauf hat der Kreml immer wieder hingewiesen und bei unliebsamen Nachfragen die Verbindungen etwa zu Wagner dementiert. Erst nach den Ereignissen rund um den versuchten Marsch auf Moskau musste Putin zugeben, dass die Söldnerkompanie Prigoschin vollständig aus dem russischen Staatshaushalt finanziert wurde.

Die Vereinten Nationen haben in den letzten Jahren immer wieder über das brutale Vorgehen der Wagner-Kämpfer berichtet. Hinrichtungen, Vergewaltigungen, Massengräber und Plünderungen sind in der Zeit Wagners keine Seltenheit. „Menschenrechtsverletzungen sind an der Tagesordnung, das ist zu erwarten“, macht Pleyer deutlich.

Wagners Bedeutung werde auch wegen dieses besonders brutalen Vorgehens und der damit oft verbundenen medialen Aufmerksamkeit überschätzt, analysiert Pleyer in „Wieder was Lern“. Im Vergleich zu den anderen russischen Söldnertruppen strebt Wagner mehr nach dem Rampenlicht, und ihrem Chef Prigozchin gelang es, „Wagner der Öffentlichkeit als wirkungsvolle Militärmaschine darzustellen“. Allerdings sieht die Realität manchmal anders aus. „Ja, sie sind effektive Kämpfer, aber nicht in einem konventionellen Bodenkrieg.“

In Bachmut beispielsweise habe Prigoschin dafür gesorgt, „dass seine Elitekämpfer nicht erschöpft waren“, berichtet Pleyer. Wagner schickte höchstwahrscheinlich „gezielt schlecht ausgebildete Häftlinge, um zu erfahren, von wo aus der Feind feuerte“. Nur durch den Rückgriff auf Artillerie und Kampfflugzeuge des regulären russischen Militärs konnte der Feind tatsächlich zurückgedrängt werden.

Doch auf die Dienste von Söldnern wird Russland in Zukunft wohl kaum verzichten können. Aus Sicht des Kremls sind sie insbesondere in Afrika weiterhin in guten Händen. Zumal sie dort keine Gefahr für Moskau darstellen.