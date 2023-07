In den um 1607 verfassten Annalen, in denen die Regierungszeit der englischen Königin Elisabeth I. beschrieben wird, gab es versteckte Passagen, die erst jetzt entschlüsselt werden konnten. Die Ergebnisse sind spannend.

Soziale Netzwerke wie Instagram mochte sie vielleicht geliebt haben: Die englische Königin Elisabeth I. (1533-1603) wusste genau, wie sie sich selbst in Szene setzte. Und sie achtete sehr darauf, welche Informationen und Bilder von ihr veröffentlicht wurden. Ihr Image war ihr äußerst wichtig – und das musste es wohl auch sein, denn ihr religiös verklärtes Auftreten als „jungfräuliche Königin“, die nur mit ihrem Land verheiratet ist, dürfte im patriarchalischen Europa der Renaissance maßgeblich dazu beigetragen haben, als Frau auf den Thron zu gelangen ernst genommen werden.

Doch um diese Aura aufrechtzuerhalten, gab es am Hof ​​strenge Regeln. Nach Elisabeth I. ein gewisses Alter überschritten hatte, wurden Porträts der Königin zunehmend stilisiert, Künstler sollten sich an die früheren Porträts orientieren und einen jungen Herrscher malen, nicht das alternde Original. Und logischerweise wurden auch Berichte des Gerichts streng zensiert. Was Elizabeth nicht im besten Licht darstellte, wurde nie veröffentlicht. Und ihr Nachfolger behielt dies auch nach ihrem Tod bei: Jakob I. ließ eine Chronik über die Regierungszeit seiner Großtante anfertigen, in der er nicht wollte, dass ihr etwas anhaftete.

Elisabeth I.: Streng reguliertes Erbe



Das Werk wurde ab 1607 von William Camden verfasst, einem leidenschaftlichen Historiker, der an der Universität Oxford studiert hatte. Für die Arbeit an seinen „Annalen“ erhielt er exklusiven Zugang zu sämtlichen Gerichtsakten, privaten Notizen und Briefen Elisabeths. Da er im Auftrag des Königs schrieb, den er nicht verärgern wollte, zensierte er später Passagen oder fügte neue hinzu. Das wussten die Forscher schon lange, hatten aber keine Möglichkeit, die versteckten Passagen zu lesen: Das Pergament war entweder abgekratzt und neu beschrieben oder sogar überklebt. Eine Trennung der gepressten Seiten wäre ohne erhebliche Beschädigungen nicht möglich gewesen.

Doch jetzt gibt es für solche Fälle eine neue, extrem gute Abbildungstechnik, die Pergament mehr oder weniger durchscheinen lässt. „Die Bildgebung ist revolutionär“, schwärmt Julian Harrison von der British Library. „So etwas haben wir noch nie geschafft. Es ist einfach fantastisch!“ Er und sein Team haben mit Camdens zusammengearbeitet Annalen Jetzt gibt es noch einiges zu tun: „Wir haben hier zehn Bände handgeschriebener Manuskripte, von denen mehrere Hundert Seiten tatsächlich versteckte Passagen enthalten.“

Wird sich ihre Geschichte drastisch ändern?



Was die Wissenschaftler jedoch entschlüsseln konnten, war „atemberaubend“: Sie konnten lesen, dass der Chronist William Camden ursprünglich viel drastischer über den Moment im Jahr 1570 schrieb, als Papst Pius V. die Anglikanerin Elisabeth I. exkommunizierte Krieg“ gegen die Königin, schwächte dies aber offenbar später etwas im Sinne des (getauften katholischen) Königs Jakobus ab und änderte den Satz in „geheime Pläne“, die Pius gegen die Königin ausgeheckt hatte.

Auch sehr spannend: Die seit Jahrhunderten überlieferte Anekdote, dass die kinderlose Elisabeth I. auf ihrem Sterbebett verkündete, sie wolle Jakob I. als ihren Nachfolger, wurde von Camden wohl erst im Nachhinein niedergeschrieben. Und ist vermutlich unwahr – denn die Königin konnte in ihren letzten Tagen nicht sprechen. Allein diese beiden Entdeckungen werfen bereits ein neues Licht auf die Herrschaft des legendären Monarchen – und das Forschungsteam hat gerade erst begonnen, die „Annalen“ zu untersuchen – im wahrsten Sinne des Wortes.

„Es dürfte sehr spannend sein zu sehen, wie sich die moderne Sicht auf die wichtige historische Figur Elisabeth I. verändern wird“, sagt Julian Harrison.

Quelle: „Die Wächter“