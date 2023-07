Elina Svitolina glaubt, dass die Tennisbehörden angesichts des Empfangs, den Victoria Azarenka erhalten hat, die Haltung ukrainischer Athleten gegenüber Russen und Weißrussen klären müssen.

Die Weißrussin Azarenka wurde nach dem Ende des epischen Spiels, in dem Svitolina mit 2:6, 6:4, 7:6 (11:9) gewann, von einigen Zuschauern vom Platz Nr. 1 ausgebuht.

6 Svitolina wurde vom Publikum wunderbar aufgenommen Bildnachweis: Getty

6 Während Azarenka verärgert war, als sie sah, wie einige Fans sie außerhalb des Spielfelds ausbuhten Bildnachweis: Getty

Nach Abschluss des Kampfes in der vierten Runde gab es keinen Handschlag zwischen den beiden, obwohl es aus der Distanz eine Anerkennung zwischen Azarenka und Svitolina gab.

Die Ukrainerin Svitolina hatte zuvor deutlich gemacht, dass sie angesichts der Invasion ihres Heimatlandes keinem Athleten aus Russland oder Weißrussland die Hand schütteln würde.

Azarenka wurde dann von einigen Anwesenden ausgebuht und es wurde vermutet, dass dies daran lag, dass sie ihrer Gegnerin nicht die Hand reichte.

Auf die Frage, was am Ende des Spiels passiert sei, bestand Azarenka darauf, dass alles, was sie tat, nicht gut aufgenommen werden würde.

„Was kann ich über die Menge sagen? „Es gibt nichts zu sagen“, sagte Azarenka auf einer Pressekonferenz.

„Sie möchte russischen/belarussischen Menschen nicht die Hand geben. Ich habe ihre Entscheidung respektiert.“

„Was hätte ich tun sollen, bleiben und warten? Ich hätte nichts tun können, was richtig gewesen wäre, also habe ich einfach das getan, was ich ihr gegenüber für respektvoll hielt.

„Aber dieses Gespräch über das Händeschütteln ist kein lebensveränderndes Gespräch. Wenn ihr also weiter darüber reden wollt, es ans Licht bringt, es zu einer großen Sache macht, zu einer Schlagzeile, was auch immer es sein mag, dann macht weiter.“

„Ich dachte, es war ein großartiges Tennismatch, und wenn sich die Leute weiterhin nur auf Händeschütteln oder Menschenmassen konzentrieren und am Ende eine ziemlich betrunkene Menge ausbuht, dann ist das eine Schande.

6 Am Ende des Spiels gaben sich die Spieler nicht die Hand Bildnachweis: BBC

6 Azarenka machte eine Geste mit ihren Handgelenken, als sie hinausging, während sie ausgebuht wurde Bildnachweis: BBC

6 Azarenka antwortete den Fans, die sie auf der Pressekonferenz ausgebuht hatten Bildnachweis: BBC

„Das war es am Ende des Tages, es ist ein Tennismatch. Wir sind hier, um ein Tennismatch zu spielen, hier verändert niemand das Leben. Wir spielen Tennis, wir machen unsere Arbeit, das ist alles.“

Svitolina wurde von den Zuschauern ausgebuht, als sie sich bei den French Open weigerte, der weißrussischen Nummer 2 der Welt, Aryna Sabalenka, die Hand zu schütteln, und forderte die Behörden auf, die Fans über die Situation aufzuklären.

Auf die Frage nach dem Empfang, den Azarenka erhielt, sagte Svitolina: „Ich habe den gleichen Empfang in Paris bekommen, wo ich drei Spiele bestritten habe …“

„Ich persönlich denke, dass die Tennisorganisationen eine Erklärung abgeben müssen, dass es keinen Handschlag zwischen russischen/weißrussischen und ukrainischen Spielern geben wird.

„Ich weiß nicht, ob es einigen Leuten unklar ist, vielleicht wissen sie nicht, was passiert. Ich denke, das ist der richtige Weg.“