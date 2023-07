Nachdem Iga Swiateks Vorhand am Dienstag ins Netz krachte und die Ukrainerin Elina Svitolina ins Wimbledon-Halbfinale schickte, umarmten sich die beiden Spielerinnen am Netz herzlich.

„Wir bewundern sie in der Ukraine wirklich“, sagte Svitolina über ihre polnische Gegnerin.

„Sie hat so viel für die Ukraine getan und tut immer noch so viel. Es war ein viel härteres Spiel, weil sie eine großartige Person, eine großartige Championin ist. Wenn man gegen seinen guten Kumpel spielt, ist es hart, weil man es nicht sehen will.“ sie verliert.

Die Nummer 1 der Welt, Swiatek, mit einer blau-gelben Schleife an ihrer Mütze, antwortete: „Ich habe ihr im Internet gesagt, dass ich hoffe, dass sie dieses Turnier gewinnt.“

Dazu muss sie im Halbfinale am Donnerstag zunächst Marketa Vondrousova aus der Tschechischen Republik besiegen, aber die Erfolge der 28-Jährigen bei SW19 waren bereits bemerkenswert.

Svitolina: „Es gibt Schlimmeres im Leben“

Svitolina, eine ehemalige Nummer 3 der Welt, wurde als Tochter jüdischer Eltern in Odessa an der ukrainischen Schwarzmeerküste geboren und kehrte erst kürzlich zum Sport zurück, nachdem sie im Oktober eine Tochter, Skai, zur Welt gebracht hatte, deren Vater ihr Ehemann und Tennisprofi Gael Monfils war von Frankreich.

Bei ihrem ersten Grand-Slam-Rückspiel erreichte sie im Juni das Viertelfinale der French Open und schlug vier ehemalige Grand-Slam-Siegerinnen aus Wimbledon: Venus Williams, Sofia Kenin, Victoria Azarenka und jetzt Swiatek. Aber ihre Gedanken sind nie weit von der Situation in der Ukraine entfernt.

„Ich weiß, dass viele Leute in der Ukraine zuschauen“, sagte sie. „Ich habe nach der letzten Runde eine riesige Menge an Nachrichten erhalten. Ich habe mein Telefon heute noch nicht überprüft! Ich bin froh, dass ich ein wenig Glück in das Leben der Menschen bringen kann.“

„Es gibt viele Videos im Internet, in denen die Kinder mich auf ihren Handys beobachten“, sagte sie. „Wenn ich das sehe, schmilzt mir wirklich das Herz.“

Svitolina, die oben auf ihrem Instagram-Profil ein Bild von sich selbst beim Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj angeheftet hat, glaubt, dass die gleichzeitige Herausforderung, ein Kind zu bekommen, während zu Hause der Krieg tobt, sie geistig gestärkt hat.

„Ich bin einfach ruhiger“, sagte sie. „Natürlich möchte ich gewinnen. Ich habe diese Motivation, eine riesige Motivation, wieder an die Spitze zu kommen. Aber ich denke, ein Kind und der Krieg haben mich zu einem anderen Menschen gemacht. Ich sehe die Dinge etwas anders.“

„Geistig betrachte ich schwierige Situationen nicht als eine Katastrophe, weißt du?“ Sie sagte. „Es gibt schlimmere Dinge im Leben.“

Elina Svitolina und Iga Swiatek umarmten sich nach ihrem Viertelfinalspiel Bild: Tetsu Joko/The Yomiuri Shimbun/AP Photo/Picture Alliance

Azarenka wird von Wimbledon-Publikum ausgebuht

Der anhaltende Konflikt und die ihn umgebende Geopolitik haben weiterhin einen Schatten auf Wimbledon geworfen, das dieses Jahr russische und weißrussische Spieler wieder zugelassen hat, nachdem es sie 2022 verboten hatte.

Die Szenen nach Svitolinas Viertelfinalsieg über Swiatek verliefen weitaus harmonischer als die nach ihrem Sieg in der Vorrunde, als sie es wie erwartet vermieden hatte, der Weißrussin Azarenka die Hand zu schütteln.

Azarenka ihrerseits hob zwar eine Glückwunschhandfläche in Richtung Svitolina, wurde dann aber von der Menge ausgebuht, als sie den Platz verließ. Nachdem sie einen Moment innegehalten und den Kopf geschüttelt hatte, klatschte sie dann in einer weniger verständlichen Geste über dem Kopf die Fäuste zusammen, bevor sie sich auf den Weg zur Umkleidekabine machte.

„Es war nicht fair, aber es ist wie es ist. Was kann ich tun?“ sagte sie danach. „Sie (Svitolina) möchte russischen oder weißrussischen Menschen nicht die Hand schütteln, und ich habe ihre Entscheidung respektiert. Was hätte ich tun sollen? Blieben und warten? Ich hätte nichts tun können, was richtig gewesen wäre, also habe ich es einfach getan.“ was ich ihrer Entscheidung gegenüber als respektvoll empfand.“

Bereits Anfang 2022 war Azarenka eine der ersten, die sich gegen die Beteiligung ihres Landes am ersten Angriff Russlands auf die Ukraine aussprach.

„Ich bin am Boden zerstört über die Aktionen, die in den letzten Tagen gegen und in der Ukraine stattgefunden haben. Es ist herzzerreißend zu sehen, wie viele unschuldige Menschen von solcher Gewalt betroffen waren und weiterhin betroffen sind“, schrieb sie damals auf Twitter .

„Seit meiner frühen Kindheit habe ich immer ein freundliches und unterstützendes ukrainisches und weißrussisches Volk sowie beide Nationen gesehen und erlebt“, schrieb sie. „Es ist schwer, die gewaltsame Trennung, die derzeit stattfindet, mitzuerleben, ohne einander zu unterstützen und Mitgefühl füreinander zu entwickeln.“

Am Sonntag in Wimbledon äußerte sie ihre Vermutung, dass einige im Publikum möglicherweise nichts von dem inoffiziellen Tourprotokoll wussten, das zwischen russischen, weißrussischen und ukrainischen Spielern in Bezug auf Handshakes entwickelt wurde, und deutete an, dass einige getrunken hätten: „Es gab wahrscheinlich eine …“ jede Menge Pimm’s den ganzen Tag über.

Andere Russen hingegen waren überrascht und dankbar für die Unterstützung, die sie in London erhielten.

„Ich habe in all diesen zwei Wochen eine wirklich große Unterstützung gespürt“, sagte Andrey Rublev, die Nummer 7 der Männerwelt, der am Dienstag im Viertelfinale in vier Sätzen gegen Novak Djokovic unterlag. „Aus dem Land zu kommen, in dem ich bin, ist diese Unterstützung etwas Besonderes. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich sie nicht verdiene. Dafür bin ich wirklich dankbar.“

Azarenka dachte, sie sei zu Unrecht ausgebuht worden, weil sie Elina Svitolina nicht die Hand geschüttelt hatte Bild: Hannah Mckay/REUTERS

Svitolina und Sabalenka fordern Aufklärung

Zu Svitolinas potenziellen Finalgegnerinnen gehören, sollte sie Vondrousova besiegen, die weißrussische Nummer 2 der Welt, Aryna Sabalenka, und Ons Jabeur aus Tunesien, die Nummer 6 der Welt.

„Jedes Mal, wenn ich gegen sie (Russen oder Weißrussen) spiele, ist das eine große Motivation und eine große Verantwortung für mich“, sagte Svitolina, aber sie hat zusammen mit Sabalenka die Turnierorganisatoren aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen, um die Menge zu informieren und sie zu meiden weitere Azarenka-Situationen.

„Es wäre gut, wenn das Publikum tatsächlich wüsste, was los ist“, sagte Sabalenka. „Es gibt einen Grund dafür, dass kein Händedruck erfolgt.“

Auch der drittgesetzte russische Männerspieler Daniil Medvedev sagte, es sei „schade“, dass Azarenka ausgebuht wurde, und fügte hinzu: „Ich glaube nicht, dass die Leute die Geschichte dahinter kannten.“

Die Chefin des All England Tennis Club, Sally Bolton, schloss eine Ankündigung aus und sagte: „Die Entscheidung darüber, wie ein Spieler am Ende eines Spiels reagiert, ist eine völlig persönliche Entscheidung und wir wollen nicht wirklich vorschreiben, was passiert. Ich würde nicht Ich möchte nicht darüber spekulieren, was alle im Publikum gestern Abend gedacht haben. Ich denke, wir haben in Wimbledon ein unglaublich sachkundiges Publikum, und ich denke, die meisten würden verstehen, was los war.“

Der Frauen-Tennisverband veröffentlichte jedoch eine Erklärung auf Twitter, in der es hieß: „Aufgrund des andauernden verwerflichen Krieges respektiert die WTA die Position der ukrainischen Athletinnen, indem sie auf die Tradition verzichten, Gegnern (aus Russland und Weißrussland) am Ende eines Spiels die Hand zu schütteln.“ Spiel, da dies eine persönliche Entscheidung ist. Wir haben einige der besten Fans der Welt und sind dankbar für ihre Leidenschaft und Hingabe, und wir danken ihnen für ihr Verständnis und ihren Respekt für die Athleten.“

Für Svitolina liegt ihr Fokus nun jedoch auf dem Halbfinale am Donnerstag gegen Vondrousova, wo sie versucht, zum ersten Mal in ihrer Karriere ein Grand-Slam-Finale zu erreichen. Auf die Frage, wie sie sich darauf vorbereiten wolle, lachte sie und sagte: „Zuerst werde ich wahrscheinlich nur ein Bier trinken.“

Herausgegeben von James Thorogood