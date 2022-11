Elgatos neues Stream Deck Plus schließt sich der Knob-Mob an

Elgato, das Unternehmen, das für meine seltsame Sucht verantwortlich ist, mehr Knöpfe auf meinem Schreibtisch zu platzieren, hat gerade sein neuestes Streaming-Zubehör, das Elgato Stream Deck Plus, auf den Markt gebracht, das derzeit im Elgato Store und bei Amazon für 199,99 $ erhältlich ist, 70 $ weniger als das Razer Stream Controller, aber 50 $ mehr als das Stream Deck MK. 2. Genau wie seine Vorgänger verfügt das Stream Deck Plus über eine Reihe von Tasten, die einer Vielzahl von Funktionen und Plugins zugeordnet werden können, die über die Elgato Stream Deck-Software verfügbar sind, aber diese Version ist mit einem Satz von vier Knöpfen und einem LED-Bildschirm ausgestattet .

Wenn Sie schon einmal ein Stream Deck verwendet haben, wissen Sie, was Sie erwartet. Die Schaltflächen fühlen sich ähnlich an wie bei früheren Iterationen des Stream Decks, sind jedoch etwas größer, wodurch Symbole lebendiger erscheinen und Sie den Schaltflächentext leichter lesen können. Dem Plus fehlen einige der Verbesserungen, die wir beim Stream Deck MK gesehen haben. 2, nämlich die austauschbare Frontplatte, die etwas enttäuschend ist. Der Ständer des Stream Deck Plus ist nicht so konzipiert, dass er leicht entfernt werden kann, und er ist nicht verstellbar, wodurch das Deck in einem Winkel von etwa 15 Grad gestützt wird.