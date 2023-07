Retter arbeiten in einer Schulturnhalle, nachdem das Dach des Gebäudes in Qiqihar in der nordöstlichen Provinz Heilongjiang in China am frühen 24. Juli 2023 eingestürzt ist. Zehn Menschen sind gestorben und einer blieb eingeklemmt, nachdem das Dach einer Schulturnhalle im Nordosten Chinas eingestürzt war, berichteten staatliche Medien.