„Elf“-Produzent enthüllt die „kantige“ Version des Weihnachtsklassikers, den Sie noch nie gesehen haben

Kumpel, der Elf! Was ist Ihr liebster Weihnachtsfilm?

Für jeden, der um oder nach 2003 geboren wurde, ist die Antwort wahrscheinlich Jon Favreaus Weihnachtsgeschichte über Will Ferrells übergroßen Elf, der eine große Reise in den Big Apple unternimmt, in der Hoffnung, wieder Kontakt zu seinem lange verschollenen Vater, gespielt vom verstorbenen James Caan, aufzunehmen. Ein Riesenerfolg bei seinem ersten Kinostart – mit einem weltweiten Bruttoeinspielergebnis von fast 230 Millionen US-Dollar – Elf hat die letzten 20 Jahre in regelmäßigen saisonalen Rotationen bei Streaming-Diensten, Kabelfernsehen und Wiederaufführungen auf großen Bildschirmen verbracht. Es entstanden außerdem ein Broadway-Musical, ein animiertes Special und jede Menge Merchandise-Artikel.

Wirklich, Elf ist das Weihnachtsgeschenk, das man immer wieder schenkt. Aber der Film hätte sich vielleicht in ein Stück Kohle verwandelt, wenn das Produktionsteam auf einen Kandidaten aus der Zeit vor Favreau für den Regiestuhl gehört hätte, der sie drängte, eine „kantige“ Version von Buddys PG-bewerteter Geschichte zu machen. Im Gespräch mit Yahoo Entertainment im Jahr 2018: Elf Produzent Todd Komarnicki enthüllte die Geschichte hinter dem Angebot, das sie klugerweise abgelehnt hatten.

„(Der Regisseur) meinte: ‚Der Film ist nicht ausgefallen genug – niemand wird zu diesem Film kommen‘“, erinnerte sich Komarnicki. Die Idee des namentlich nicht genannten Autors, den Nervositätsfaktor zu steigern, bestand darin, Buddys Liebesinteresse an Jovie (gespielt von Zooey Deschanel) zu knüpfen, einen missbräuchlichen Freund, der ihre schmutzige New Yorker Wohnung mit ihm teilte.

Sehen Sie sich unten unser Interview mit Todd Komarnicki aus dem Jahr 2018 an

„‚Ich stelle mir vor, dass ein Großteil des Films in ihrer Wohnung in der Lower East Side spielt‘“, sagte Komarnicki und ahmte die Filmemacherin nach. „Ich sehe eine dieser verbeulten Türen mit dem großen Metallding, aber es ist nicht sicher für sie, weil Jovies Freund sie schlägt.“

Unnötig zu sagen, dieser Kandidat war nicht gemietet. „Ich glaube, dieser Regisseur sitzt derzeit im Gefängnis“, scherzte der Produzent.

Gott sei Dank, Elf war nie in Gefahr, ins Filmgefängnis zu kommen. Um zwei Jahrzehnte der Eskapaden von Buddy the Elf zu feiern, haben wir unsere Archive durchforstet, um das Beste zu finden Elf-bezogene Geschichten, die wir von der Besetzung und dem Team des beliebten Films gelernt haben. Schnappen Sie sich eine Schüssel mit Buddys Lieblingsnudeln und probieren Sie es aus.

Jim Carrey war niemandes Kumpel

Jim Carrey rein Die Truman Show. (Foto: Paramount/Courtesy Everett Collection) (©Paramount/Courtesy Everett Collection)

Laut Hollywood-Überlieferung, als David Berenbaum Elf Das Drehbuch wurde etwa 1993 zum ersten Mal in der Stadt verbreitet. Jim Carrey war der beste Kandidat für die Rolle von Buddy, insbesondere nach dem Doppelsieg von Ace Ventura: Haustierdetektiv Und Die Maske das folgende Jahr machte ihn zum gefragtesten Komiker der Branche. Doch als Komarnicki und sein Produktionspartner Jon Berg das Drehbuch erwarben und den Film bei New Line Cinema drehten, hatten sie schon jemand anderen im Sinn.

„Jon und ich haben das Drehbuch sehr nah beieinander gelesen – tatsächlich saßen wir einander auf dem Schoß“, scherzte er. „Sobald wir es lasen, sagte er ‚Will‘ und ich sagte ‚Ferrell‘.“ Es stand außer Frage, dass für dieses Drehbuch eine Person vorgesehen war.

Zu dieser Zeit war Ferrells Stern dank seines Status als auf dem Vormarsch Samstagabend Liveist der heimische Szenendieb, sowie unvergessliche Nebenrollen in Filmen wie Alte Schule. Elf Am Ende war es der Film, der seinen Ruhm festigte, und Komarnicki besteht darauf, dass Carrey trotz seiner immer noch starken Starpower nie im Rennen war. „Für uns war es immer Will.“

Das Lied bleibt nicht dasselbe

Man kann sich kaum vorstellen, dass jemand anderes als Zooey Deschanel die Version von „Baby, It’s Cold Outside“ singt, die Buddy hinreißt. Aber in einem Interview mit Yahoo Entertainment aus dem Jahr 2021 sagte das Neues Mädchen Star scherzte, dass sie „wahrscheinlich ihre fünfte Wahl“ für die Rolle der Jovie sei. „Ich war keine bekannte Person, aber (Jon Favreau) wollte, dass jemand, den sie besetzten, jemand mit besonderen Fähigkeiten war.“

Nachdem er mit dem Gedanken gespielt hatte, dass Jovies besondere Fähigkeit das Skateboarden sein könnte – basierend auf der Tatsache, dass eine von Deschanels Rivalen um diese Rolle einige Tricks im Tony-Hawk-Stil auf Lager hatte – hatte Favreau einen Heureka-Moment, nachdem er sie singen hörte. Sofort wurde Jovie zu einem Kabarettsänger, der sich auf Lieder aus einer älteren Ära spezialisierte. „Jon wusste, dass ich diese Art von Old-Time-Musik singen konnte, (weil) ich einen Kabarettauftritt hatte“, erklärte Deschanel. „Dann hat er diesen Teil auf mich zugeschnitten.“

Favreau entschied sich für Frank Loessers Lied „Baby, It’s Cold Outside“ aus dem Jahr 1944, weil es ein Duett war, das sowohl Deschanel als auch Ferrell singen konnten und so die erste Verbindung zwischen ihren Charakteren herstellte. Aber in den 60 Jahren, seit dieses Lied geschrieben wurde, ist es aufgrund der als räuberisch interpretierten Texte zu einer Art Blitzableiter für Kontroversen geworden.

„Dieses Lied hatte einen sanften Ton“, gab Deschanel zu und fügte hinzu, dass Favreau sie ausdrücklich „den Teil des Raubtiers“ singen ließ Elf’s Version moderner. „Wenn man Leute sieht, die es spielen, soll es schüchtern sein. Aber wenn man den Text aus heutiger Sicht betrachtet und ihn einfach als Popsong betrachtet, ist er natürlich keiner, der jetzt geschrieben werden würde. Er wurde geschrieben.“ als zwei Charaktere, die zum größten Teil so sind, wie sie geschrieben wurden, und definitiv nicht so, wie wir es unseren jungen Männern beibringen wollen.“

Peter Billingsleys Stealth-Cameo

Hier ist eine Weihnachtsgeschichte für Sie – Ralphie Parker ist offenbar als Angestellter in der Werkstatt des Weihnachtsmanns aufgewachsen. Zwei Jahrzehnte nach der Sehnsucht nach einem „Red Ryder, Luftgewehr mit Karabiner, 200 Schuss, Distanzmodell, einem Kompass im Schaft und diesem Ding, das die Zeit anzeigt“, machte der ehemalige Kinderstar Peter Billingsley in Bob Clarks Lieblingsfilm von 1983 einen ultra- kurzer Cameo-Auftritt Elf Mit freundlicher Genehmigung seines Kumpels und seiner Zukunft Ironman Mitarbeiter, Favreau.

„Jon hat es geschafft Elf und er (sagte): „Hey, würdest du bei diesem Ding einen kleinen Cameo-Auftritt machen?“ Billingsley erzählte Yahoo Entertainment im Jahr 2022: „Und ich habe (zuerst) nur Witze gemacht. Ich dachte: ‚Weißt du, man kann den Weihnachtszauber nicht einfach so erleben.‘ Er sagt: ‚Ich will den Weihnachtszauber!‘“

Billingsley lehnte es ab, für seinen kurzen Auftritt gewürdigt zu werden, und Favreau versuchte, den Wunsch seines Freundes nach Anonymität zu erfüllen, indem er seinen Ton optimierte. „Einige Leute, darunter auch ich, bemerkten, dass Jon in der Postproduktion meine Stimme erhoben hat“, erklärte der Schauspieler/Produzent. „Deshalb klinge ich eigentlich nicht einmal wie ich selbst. Er hat alle Stimmen der Elfen übernommen, also bin ich darin ziemlich gut versteckt.“ Gut versteckt… abgesehen natürlich von Ralphies unverkennbarem Babyblues.

Der Anzug machte den Elf

Buddy (Ferrell) genießt ein Champions-Frühstück Elf. (Foto: New Line/Courtesy Everett Collection) (©New Line Cinema/Courtesy Everett Collection)

Ferrell trug während der Dreharbeiten ein halbes Dutzend Buddy-Kostüme Elf. Und im Jahr 2021 wurde eines dieser Outfits – das „Hero-1“-Kostüm, das für die gesamte Ausstattung des Schauspielers verwendet wurde – bei einer Prop Store-Auktion für fast 300.000 US-Dollar verkauft. „Wir haben es bei der gesamten Ausstattung verwendet, es optimiert und sichergestellt, dass es perfekt ist.“ Elf Kostümbildnerin Laura Jean Shannon sagte Yahoo Entertainment vor der Auktion. „Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass es makellos ist! Dies war unserer Meinung nach diejenige, die am besten passt.“

Laut Shannon basierte Buddys Look auf alter Folklore aus nordischen Ländern sowie neueren Elfendesigns aus Rankin-Bass-Specials aus den 60er-Jahren wie Rudolf, das rotnasige Rentier. Und sie verwendete für die Herstellung des Anzugs Originalkonstruktionen aus der damaligen Zeit, auch wenn dies mit zusätzlichem Zeit- und Kostenaufwand verbunden war.

„Wir haben nur Dinge verwendet, die um die Jahrhundertwende existierten, also hatten wir Fiddleback-Nähte an seiner Jacke, was eine Rückbesinnung auf die historische Art ist, eine Herrenjacke mit den Schößen (hinten) und dem Ausschnitt vorne zu konstruieren.“ „, erklärte Shannon. „Und die Jacke wurde bis zum Ende mit Haken und Ösen (Verschlüssen) geschlossen. Ich wollte unbedingt das Geräusch des Klettverschlusses vermeiden! Es war mir wirklich wichtig, dass es dieser zeitlose Anzug sein würde, der von winzigen Elfenhänden zusammengeschustert wurde Ich mache das schon seit Jahrhunderten.

Ferrell lehnte einen großen Zahltag ab Elf 2

Ferrell und Jon Favreau am Set von Elf. (Foto: New Line/Courtesy Everett Collection) (©New Line Cinema/Courtesy Everett Collection)

Anscheinend du dürfen Legen Sie einen Preis für den Erfolg fest. Nach Elf Als das Projekt in die Luft ging, wandte sich New Line mit einem unvorstellbaren Betrag an Ferrell als Hauptdarsteller Elf 2 — 29 Millionen Dollar. Aber der Schauspieler lehnte sie ebenso unvorstellbar ab.

„Ich hätte den Film von einer ehrlichen Seite aus bewerben müssen, also so: ‚Oh nein, er ist nicht gut. Ich konnte einfach nicht so viel Geld ablehnen‘“, sagte Ferrell Der Hollywood-Reporter vor zwei Jahren. „Und ich dachte: ‚Kann ich diese Worte tatsächlich sagen? Ich glaube nicht, dass ich das kann, also schätze ich, dass ich den Film nicht machen kann.‘“

Interessanterweise bot Caan im Jahr 2020 eine alternative Erklärung dafür an Elf 2 geschah nicht, was offenbarte, dass Ferrell und Favreau während der Produktion „nicht miteinander klarkamen“. (Der Pate „‚Wir wollten es machen und ich dachte: ‚Oh mein Gott, ich habe endlich einen Franchise-Film, ich könnte etwas Geld verdienen und meine Kinder tun lassen, was zum Teufel sie wollen‘“, Caan sagte in einer Radiosendung in Cleveland. „Will wollte es tun, (aber) er wollte den Regisseur (Favreau) nicht und er hatte es in seinem Vertrag. Es war eines dieser Dinge.“

Elf ist derzeit zum Streamen auf Max verfügbar