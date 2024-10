22 juli 2024 is een historische datum. Alles bij elkaar genomen is dat niet zonder goede herinneringen. De dag van 22 juli is het jaar van de bisher heißeste Tag van de jeugd Erdgeschichte gewesen. De koude temperatuur op aarde bedroeg 17,15 graden Celsius – een verder negatief effect tijdens de zomer.

Lees verder na der Anzeige

Lees verder na der Anzeige

Niet in juli zag ik de zomer van warm weer op deze pagina. Zo was het dat de juni van de drie Monat in Folge, in de mondiale Durchschnittstemperatur einen Rekordwert für den jeweiligen Monat erreichte. “Deze omstandigheden zijn gebaseerd op de weersomstandigheden, wat betekent dat 2024 het warmste jaar van het jaar zal zijn”, zegt Samantha Burgess, algemeen directeur van de EU Climate Hiking Services Copernicus.

De zomermaanden zijn verstreken sinds de Copernicus-Einschätzung jedenfalls de „heißeste Summer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen weltweit und in Europa“ waren. “Deze temperatuuromstandigheden zijn soms extreem ernstig en zijn intenser geworden, met verdere gevolgen voor mensen en planeten, maar we maken ons niet dringend zorgen over de vermindering van de Treibhausgasemissionen”, waarschuwt Burgess.

Lees verder na der Anzeige

Lees verder na der Anzeige

De temperaturen variëren over de Durchschnitt

Fachleute is maar één ding, want de temperatuurbeheersing in deze zomer is te danken aan de klimaatwandeling. Treibhausgase, dat voorkomt dat kooldioxide (CO₂) in de atmosfeer terechtkomt, zorgt voor warmte in alle ruimtes. Volg de temperatuur van de bodem – wie zit er in een Treibhaus.

De huidige temperatuurtrends zijn ook in Duitsland merkbaar: met 18,5 graden Celsius bedroeg de temperatuurverandering in de zomer 2,2 graden over de weersperiode van 1961 tot 1990 – zo is de ervaring van de Duitse Waterdienst (DWD). Erneut de thermometer op de 30-Grad-Marke. En de zon is erg fel: met 712 uren zonneschijn gedurende de zomer in de zomer van 15 maanden.

Klimaatwandelen zorgt voor meer Hitzetote

Als de Sunbetter Mothers en de Sunbetter Fathers van henzelf zijn, zijn ze ook gekwalificeerd. Gerade Alteren, Kranken en Kleinkinderen hebben de zomerhitte grimmig gemaakt: Als u een hoge risico heeft, als u uitdroogt (ook wel droog, we zullen het waarschijnlijk wel doen), een Hitzschlag heeft last van een Sonnenstich bij bekommen.

Lees verder na der Anzeige

Lees verder na der Anzeige

Ik ben de helderste herfst is de Hitze sogar todlich. Dus wie zijn beiden moslim Wallfahrt Hadsch: Na het offizieellen van Angaben ruim 1300 mensen, als ze bij temperaturen van über 50 graden Celsius op bedevaart gaan naar Mekka. Mensen die niet zwanger zijn, leven echter nog gedurende het jaar en zitten nog steeds in de problemen: „Während Heat Periods worden regelmatig gevolgd door een Deutlicher Anstieg der Sterbefälle beobachtet“, erkent het Robert Koch-Institut (RKI). De schattingen van de producten komen overeen met de overstromingen in de zomer van 3000 – dat wil zeggen sinds 200 jaar geleden.

Zo kun je toch met meer mensen samenwonen die bij Hitze wonen. Een studie gepubliceerd in augustus in het tijdschrift „The Lancet“ is een prognose die de gevolgen bepaalt van de toekomstige klimaatverandering in Europa tot het jaar 2100. Voor iedereen in Zuid-Europa zou ze hier kunnen wonen. Er zijn echter ook Scandinavische landen waarvan de Duitse landen niet helemaal verschillend zijn:

Weniger Waldbrände als im Vorjahr

Die Hitze schafft noch een ander Gefahr: Wald- und Flächenbrände. Je heißer is er nog steeds en je kleinere afval valt, hoe dikker de vegetatie wordt. Bäume, Büsche und Felder konden dan genieten van lichtere Feuer. Een kleinere leuke ervaring. Mitte August kwam terecht in zijn Beispiel in de Nähe von Athen der grootste Waldbrand des Jahres in Griechenland. Tijdens de strijd staat de brandweer 200 kilometer in brand, met een harde wind en een vlammenfront, en de lengte van de weg bedraagt ​​ongeveer 30 kilometer. Strakke mensen moesten worden geëvacueerd.

En andere mensen komen op deze zomerdagen:

Lees verder na der Anzeige

Lees verder na der Anzeige

In Duitsland beschikten de Feuerwehren over weinig gevechtskracht. Sinds 15 september hebben we de European Forest Fire Information Systems gepubliceerd, kurz EFFIS, 826 Hektar. Dat is snel 12 Prozent weniger als in Vorjahreszeitraum. En het hart van het bos leeft nog steeds – het leken meer op dertien hoofdstukken. De dagen van de houtgestookte zomers brachten we door op een Truppenübungsplatz bij Jüterborg in Brandenburg: we hadden een verse fläche van 180 hectare. Er waren 70 Einsatzkräfte voor Ort gewesen, een Feuer zu löschen.

Kein Dürresommer, aber trotzdem trocken

De brand in Brandenburg zou ook zo snel mogelijk kunnen plaatsvinden, aangezien de Boden de oorlog konden zien. Berichten van de DWD zeggen de Duitsers, die vanuit de Boden op een dag van 30 tot 40 Zentimetern in de vreugde van de zomers immer mehr Feuchtigkeit verliert – en nog steeds in Brandenburg, vooral in Berlijn, Sachsen en Saksen-Anhalt. Net als in het Oosten zijn er, net als in het Westen, veel verschijnselen. Dit betekent dat het klimaat in de Oost-Atlantische Oceaan met sterke lucht en weinig regen domineert, en het klimaat in de West-Atlantische Oceaan met frisse lucht overheerst.

Lees verder na der Anzeige

Lees verder na der Anzeige

Insgesamt haben die Böden in Deutschland aber weniger unter Dürre gelitten as in den Vorjahren – that hat die Waldbrandgefahr minimiert. “Der zomer 2024 was een geweldige dag om door te brengen tijdens de zomermaanden van de 60e eeuw”, vat Andreas Marx samen, leider van de Duitse milieumonitors bij het Helmholtz Centrum voor Milieuonderzoek (UFZ) in Leipzig. “De weinige regio’s in het Oosten zijn sindsdien nooit meer donker geweest, maar in die zin dat de omgeving van het Duitse platteland klein is en dat de absolute Trockenheit niet erg sterk is.”

Anders zal het in een Bodentiefe von bis zwei Metern aus zijn: “Trotz des regenreichsten Jahres bis July 2024 sinds dem Teile Sachsens noch immer fell zu trocken”, zegt Marx. “Het is een kwestie van tijd voordat de regenbuien duren – hier breng je je vakantie door tijdens de wintervakanties, in de wintermaanden, en de regenbuien zullen lang aanhouden.”

Starkregen schmälert sterven Getreidernten

Daarom valt er in de zomer wel regen, maar het wordt niet verminkt. “Der Sommerniederschlag was gebaseerd op 240 liter per kwadratmeter na het niveau van de referentieperioden 1961 tot 1990 (239 liter per kwadratmeter) en 1991 tot 2020 (241 liter per kwadratmeter)″, uitleg van de DWD. Een ander beeld zegt dat het waar is in het jaar: Dat is waar, dat de zomerregen altijd minder is.

Stattdessen zeichnet sich nether ein Extremwettermuster bei de Niederschlägen ab: Als het regnet is, dan richtig. Zo kun je in juni heerlijk genieten in Zuid-Duitsland tijdens het zwemmen. Er viel extra regen, zodat er sinds elke 50 tot 100 jaar regen valt. Dit is de reden waarom de Landwirtschaft op dit vlak sterk is: Voor de voorzitters van de Duitse Bauernverbandes, Joachim Rukwied, was er zo’n lange feestdag tijdens een “Sitterparty”: “Een uiterst aangename natuurbelevenis, een heerlijke zonneschijn en een prachtig leven in Nederland schläge zur Erntezeit, die Die Mähdrescher häufig ausbremsten – alles wat onze Bauern in deze jaren voor enorme Herausforderungen heeft gestellt.‘

Lees verder na der Anzeige

Lees verder na der Anzeige

Meer sinds het zo warm is geweest, wie heeft dat niet gedaan – en toch zijn er El Niño

Deze grimmige Niederschläge in diesem Summer – nu niet in Duitsland, ook al spelen ze in Bangladesh en Pakistan – hangen samen met de steeds warmere zussen. In februari hebben we de huidige temperatuur gemeten op het gemiddelde temperatuurrecord van 21,2 graden Celsius. Sinds eind juli stagneert de temperatuur op 21 graden Celsius – deze is nog nooit zo hoog geweest, maar wel lager dan in voorgaande jaren.

Dat betekent dat je de meren kunt zien, dat je ze kunt gieten: warmer water zal naar je toe komen, via de spiegel van het meer. Gleichzeitig nimmt de Gefahr von Wetterextremen met Hurrikans en Starkregen z. Je warme water is sterker nog, het stijgt, je kunt de hogere luchtflitsen inademen en komen als de regen naar beneden komt. Hoe meer mensen zelf in de Zuurkool woonden, hoe tevredener ze waren met hun levensstijl in het wasserleven.

Als je warmer weer hebt, zul je het nooit vergeten. Wahrscheinlich spielen dabei verschiedene Faktoren een Rolle – unter dem het Wetterphänomen El Niño, das in diesem Sommer des Wetter in Pazifikraum bestimmt hat. Daarom is het belangrijk om rekening te houden met het zuidoostelijke en hogedrukgebied van het land, dat Indonesië of Papoea-Neuguine beschermt met hoge temperaturen en lage temperaturen. Veel succes met uw centrale reisomgeving, die zorgt voor sterke verlichting en uitstekend zwemmen aan de westkust van Zuid-Amerika.

Lees verder na der Anzeige

Lees verder na der Anzeige

Met het oog op de El Niño zien we het einde ervan: de Weltwetterorganisatie (WMO) ziet de eerste berichten hiervan, wat betekent dat het weer zal aanhouden, La Niña zal doorgaan. Dit zou een aangenaam effect hebben op het klimaat in de wereld.

Dat geldt ook voor het weer, als noch El Niño, noch La Niña zich opnieuw voordoen. Quelle: RND Illustratie Haensel

Het significante effect van de opvattingen van mensen op de klimaatverandering zou moeten worden opgemerkt door de secretaris-generaal van de WMO, Celeste Saulo: “Als je het niet zeker weet, zal het een lange reis zijn en zullen de temperaturen variëren“, verduidelijk dit alstublieft.

Hurrikan “Beryl” wütet in der Karibik

Met La Niña die Hurrikangefahr zunehmen kon alles gebeuren. Schon in die Summer fegte met “Beryl” een gefährlicher Wirbelsturm über Midden- en Noord-Amerika. Tijdens uw reis kunt u ruim 251 kilometer van de wind genieten. Damit was de beste studie van de categorie plezier, zo werden de jemals in Atlantic gemeld.

Lees verder na der Anzeige

Lees verder na der Anzeige

In Zukunft könnten durchhaus noch schwerwiegendere Hurrikans drhen. “Met de klimaatverandering zodat we betere resultaten kunnen ervaren”, zegt orkaanexpert Jennifer Collins van de School of Geosciences van de Universiteit van Zuid-Florida sinds juli 2019 op de Amerikaans-Amerikaanse National Public Radio. Het feit dat de geklimatiseerde omgeving ervoor zorgt dat de omgeving veilig is, dat er meer water wordt verdund, was de basis voor Hurrikans. Niet alles is duidelijk, maar de tijd tussen deze twee dingen zal goed zijn voor de toekomst.

Feststeht jedoch: Wetterextreme wie Hurrikan “Beryl” sindsdien een Phänomen des Summers 2024. Ze waren in Zukunft noch häufiger auftreten. Etwa 70 Prozent der weltweiten Bevölkerung kon in de kommenden twee jaar met Wetterextremen konfrontiert sein, prognostiziert een nieuwe studie. Dat waren precies 5,7 miljard mensen. “We hebben gelijk als het gaat om het beste van 1,5 miljard mensen wat betreft de raciale veranderingen die daarmee gepaard gaan”, zegt Physiker und Studienautor Bjørn Samset van het Centrum voor Internationaal Klimaatonderzoek in Noorwegen. Deze Best-Case-Szenario tritt aber nur eenin, toen de Treibhausgasmissionen werden verkleind – en dat is het beste zo snel mogelijk.