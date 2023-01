Elena Rybakina sagt, dass sie unter dem „Druck“ von Aryna Sabalenka in Final Loss gekämpft hat

Elena Rybakina sagte, sie habe mit dem „Druck“ und der Aggression von Aryna Sabalenka zu kämpfen gehabt, als sie am Samstag im Finale der Australian Open eine Niederlage hinnehmen musste.

Die in Russland geborene Kasachin gab so gut wie möglich nach drei pulsierenden Sätzen im Melbourne Park, bevor sie angesichts einiger wilder Schläge von der fünften Sabalenka mit 4: 6, 6: 3, 6: 4 verlor.

Rybakina, die einen der stärksten Aufschläge im Damentennis und einige der heftigsten Grundschläge hat, schlug neun Asse und 31 Winner in zwei Stunden und 28 Minuten Schlag und Gegenschlag.

Aber Sabalenka war in der Rod Laver Arena nicht zu stoppen, die weißrussische Moloch schlug mit 17 eigenen Assen und 51 Winners zurück und kam schließlich mit ihrem vierten Matchball über die Linie.

„Ich würde sagen, dass mich nicht viele Mädchen so unter Druck setzen können“, sagte Rybakina, 23, gegenüber Reportern.

„Sie hat einen großartigen Aufschlag und spielt wirklich aggressiv. Ihr Ball kommt sehr schwer.

„Ich wusste nur, dass ich gut aufschlagen musste. Es ist am Ende auch Druck, sobald ich eine Gelegenheit habe, nutze sie.

„Heute hatte ich einige Chancen und habe sie nicht genutzt. Das Match ist nicht in meine Richtung gelaufen.“

Wimbledon-Siegerin Rybakina hat es nun nicht geschafft, Sabalenka in all ihren vier Begegnungen zu schlagen, und gab zu, dass sie sich verbessern muss, wenn sie ihre Ente brechen will.

„Mit Aryna steht es jetzt 0:4“, sagte Rybakina. „Ich würde sagen, die größte Herausforderung für mich ist jetzt, wieder gegen Aryna zu spielen und zu gewinnen.

„Gegen eine starke Spielerin wie sie muss ich mehr spielen, um mich zu verbessern.“

Rybakina wird den Trost haben, zum ersten Mal in die Top 10 vorzustoßen, nachdem sie ihr zweites Grand-Slam-Finale innerhalb von sieben Monaten erreicht hat.

Wegen des Verbots russischer und weißrussischer Spieler dort erhielt sie für ihren Wimbledon-Sieg keine Ranglistenpunkte.

„Ich glaube nicht, dass ich mich morgen anders fühlen werde, nur wegen der aktuellen Rangliste“, sagte Rybakina, die voraussichtlich am Montag, wenn die neue Rangliste veröffentlicht wird, von ihrem derzeitigen 25. auf den 10. Platz aufsteigen wird.

„Aber ich meine, bei den kleineren Turnieren wird es sicher anders sein. Ich werde gesetzt und vielleicht werde ich bei einigen Turnieren nicht in der ersten Runde spielen, also gibt es natürlich einige Vorteile.“

