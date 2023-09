Disney Plus fügt eine heiße Neuerscheinung hinzu: Elemental von Disney und Pixar.

Im ursprünglichen Animationsfilm sind die Elemente Wasser, Erde, Luft und Feuer in der Mischung enthalten. Im Mittelpunkt steht eine feurige junge Frau namens Ember, die einen wässrigen Mann namens Wade trifft. Ihre Freundschaft mit der frechen, mit dem Strom schwimmenden Figur „stellt ihre Überzeugungen über die Welt, in der sie leben, in Frage“, heißt es in einer Inhaltsangabe von Disney.

Leah Lewis (Nancy Drew-Serie von The CW) und Mamoudou Athie (Jurassic World Dominion) sprechen Ember und Wade, und Peter Sohn (The Good Dinosaur) führt Regie. Der Film kam im Juni in die Kinos und hat auf Metacritic eine Punktzahl von 58. So können Sie es von überall aus ansehen.

So schauen Sie sich „Elemental“ auf Disney Plus an

Du kannst „Elementar“ ansehen beginnend 13. September bei 00:01 Uhr PT (3:01 Uhr ET). Laut Disney wird es zu diesem Zeitpunkt in jedem Land verfügbar sein, in dem Disney Plus verfügbar ist, mit Ausnahme von Frankreich, der Türkei und Japan.

Es wird bald mehr kosten, Disney Plus in den USA ohne Werbung zu streamen. Ab dem 12. Oktober zahlen Neueinsteiger 14 US-Dollar pro Monat oder 140 US-Dollar pro Jahr für den werbefreien Dienst, statt derzeit 11 US-Dollar pro Monat und 110 US-Dollar pro Jahr. Bestehenden Abonnenten wird der neue Preis bei ihrem nächsten Abrechnungszeitraum am oder nach dem 12. Oktober in Rechnung gestellt, sagt Disney.

Die werbebasierte Stufe von Disney Plus bleibt bei 8 US-Dollar pro Monat. Hier erfahren Sie mehr über die werbefinanzierte Stufe und andere Preiserhöhungen für Disneys Streamer.

Sarah Tew/CNET Sind Sie daran interessiert, mehrere Disney-Streaming-Dienste zu nutzen? Disney bietet derzeit vier Pakete an, die zwischen 10 und 20 US-Dollar kosten (Duo Basic, Duo Premium, Trio Basic und Trio Premium). Durch Preiserhöhungen im Oktober wird dieser Wert auf 10 bis 25 US-Dollar steigen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Disney.

So können Sie Elemental mit einem VPN von überall aus ansehen

Vielleicht reisen Sie ins Ausland und möchten Disney Plus auch unterwegs streamen. Mit einem VPN können Sie Ihren Standort auf Ihrem Telefon, Tablet oder Laptop virtuell ändern, um von überall auf der Welt auf den Film zuzugreifen. Es gibt noch weitere gute Gründe, ein VPN zum Streamen zu nutzen.

Ein VPN ist die beste Möglichkeit, Ihren Datenverkehr zu verschlüsseln, um zu verhindern, dass Ihr ISP Ihre Geschwindigkeit drosselt. Die Verwendung eines VPN ist auch eine gute Idee, wenn Sie auf Reisen mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind und eine zusätzliche Ebene der Privatsphäre für Ihre Geräte und Anmeldungen hinzufügen möchten. Mit einem zuverlässigen, hochwertigen VPN, das unsere Tests und Sicherheitsstandards bestanden hat, kann das Streaming von TV etwas reibungsloser ablaufen.

Sie können ein VPN verwenden, um Inhalte legal zu streamen, solange VPNs in Ihrem Land erlaubt sind und Sie über ein gültiges Abonnement für den von Ihnen genutzten Streaming-Dienst verfügen. Die USA und Kanada gehören zu den Ländern, in denen VPNs legal sind. Wir raten jedoch davon ab, Inhalte auf illegalen Torrent-Seiten zu streamen oder herunterzuladen. Wir empfehlen ExpressVPN, Sie können sich aber auch für einen anderen Anbieter aus unserer Bestenliste entscheiden, etwa Surfshark oder NordVPN.

Sarah Tew/CNET Wenn Sie auf der Suche nach einem sicheren und zuverlässigen VPN sind, ist ExpressVPN die Wahl unserer Redaktion. Es ist schnell, funktioniert auf mehreren Geräten und bietet stabile Streams. Normalerweise kostet es 13 US-Dollar pro Monat, aber derzeit kostet es insgesamt weniger, ein 12-Monats-Abonnement abzuschließen, bei dem jeder Monat 8,32 US-Dollar kostet. ExpressVPN bietet eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie. Lesen Sie unseren Testbericht zu ExpressVPN.

Befolgen Sie die Installationsanweisungen des VPN-Anbieters und wählen Sie ein Land aus, in dem Elemental auf Disney Plus gestreamt wird. Bevor Sie die Streaming-App öffnen, stellen Sie sicher, dass Sie über die von Ihnen ausgewählte Region mit Ihrem VPN verbunden sind. Wenn Sie Elemental auf mehr als einem Gerät streamen möchten, müssen Sie möglicherweise jedes einzelne Gerät konfigurieren, um sicherzustellen, dass Sie angemeldet sind. Gehen Sie zu den Einstellungen und überprüfen Sie Ihre Netzwerkverbindungen, um sicherzustellen, dass Sie angemeldet und mit Ihrem VPN verbunden sind Konto. Jetzt können Sie Disney Plus zum Streamen öffnen.

Wenn beim Streaming Probleme auftreten, stellen Sie zunächst sicher, dass Ihr VPN unter seiner verschlüsselten IP-Adresse betriebsbereit ist. Überprüfen Sie noch einmal, ob Sie die Installationsanweisungen korrekt befolgt und das richtige geografische Gebiet für die Anzeige ausgewählt haben. Sollten weiterhin Verbindungsprobleme auftreten, müssen Sie Ihr Gerät möglicherweise neu starten. Schließen Sie alle Apps und Fenster, starten Sie Ihr Gerät neu und stellen Sie zunächst eine Verbindung zu Ihrem VPN her. Beachten Sie, dass einige Streaming-Dienste Einschränkungen beim VPN-Zugriff haben.