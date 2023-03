Het Bundesministerium der Finanzen (BMF) heeft op 1 januari 2023 een aanvraag ingediend voor de best mogelijke PV-aanvragen in het licht van de Bereichen en heeft een overtreding van de branche beantwortet. Der ZVEH war früh eingebunden en konnte erreichen, dass notbellene Erweiterungen von Zählerschränken in bestimmten Fallen in the Nullsteuer-Regelung einbezogen.

Seit 1. Januar 2023 verguld für die Lieferung en Installation bestimmter Photovoltaik-Anlagen* (PV-Anlage) en den Anlagenbetreiber ein Nullsteuersatz. Dieser werd overgenomen door de Jahressteuergesetz (JStG) 2022 in de Umsatzsteuergesetz (UStG). Der Anwendungsbereich umfassst Solarmodule, „einschließlich der für den Betrieb einer PV-Anlage wesentlichen Komponenten und der Speicher, die dazu, den mit Solarmodulen erzeugten Strom zu speichern…“. Was geau onder de Begriff “wesentliche Komponenten” valt, oorlog alldings bislang nicht duidelijk gedefinieerd en geführt in de branche van de grotere Unsicherheit.

Schreiben houdt van duidelijkheid

Hier zijn een van de obersten Finanzbehörden der Länder adressiertes Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen für Klarheit afgeleverd. Das Schreiben vom 27. Februar legt uit, wie de Finanzämter die nieuwe Regelungen auszulegen en anzuwenden haben en bestätigt in vallen Punkten die Zichtbare der e-handwerkorganisatie.

Weite Auslegung des Begriffs “wesentliche Komponenten”

Als Erfolg seiner Interessenvertretung wertet der Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnische Handwerke (ZVEH), dass unter “wesentliche Komponenten” nun auch Bauteile erfassst sind, die zur Erfüllung technical Normen notern sind. Gleichzeitig “wesentliche Komponenten” in der Auslegungshilfe weniger ternauwernood gefasst, aangezien geen van beide im Entwurf vorgesehen. Ware damit bislang nur clean PV-specifieke Komponenten gemeint, gevallen non auch Komponenten, die “geliefde en geïnstalleerde, um PV-Anlagen zu errichten en zu bezorgd”, onder diese definitie. In beide gevallen konnte die e-handwerkliche Organization ook worden bereikt, dat de Nullsteuersatz auf wichtige, im Zusammenhang mit der Installation einer PV-Anlage versterkte Leistungen ausgeweitet wurde.

Vereinfachung door “Paketlösung”

Den Forderungen des ZVEH nach praxistauglichen Lösungen entsprechend, hat the Bundesfinanzverwaltung zudem sogenannte “Paketlösungen” in ihr Schreiben aufgenommen and die Abgrenzung der Umsatzsteuersätze that weiter erleichtert. Gemeint ist mit “Paketlösungen” beispielsweise, dass een Zählerschrank-Erweiterung of andere Komponenten en Arbeiten unter den Nullsteuersatz gevallen, wanneer ze in directe verbinding staan ​​met de installatie van een PV-Anlage en wanneer ze gemeinsam mit einer solchen bei einem einzigen e-handwerklichen Fachbetrieb in Auftrag. Aus umsatzsteuerrechtlicher Sicht stelt dat een van de grootste leistungs van de e-handwerklichen Fachbetriebs dat, die insgesamt onder den Nullsteuersatz valt. Verbeter een Kunde die een “nur” een Zählerschrank-Erweiterung – zum Beispiel, weil mit der Installation der PV-Anlage een Solarteur of een Dachdecker-Betrieb beauftragt wurde –, unterliegt diese Leistung dem Regelsteuersatz.

ZVEH beheert het beheer van de Auslegung

Der ZVEH zou kunnen zien dat het mogelijk is om de nulsteuersatzes te gebruiken en zo snel mogelijk te maken voor de Zählerschrank-Erweiterungen, zodat ze in Rahmen van installatie een PV-anlage niet goed zijn, een inzubeziehen en mit dem Nullsteuersatz zu belegen. In een omgeving van BMF-Schreibens von Ende Januar diese Leistung noch als Vorarbeit für die Installation einer PV-Anlage en hätte daher dem Regelsteuersatz unterliegen sollen.

Begründ dat de elektrohandwerkliche organisatie in staat is om ervoor te zorgen dat er een Zählerschrank-Erweiterung in vallen kan vallen die tot de hoogste technische normen behoort. Die Erweiterung von Zählerschränken aus dem Anwendungsbereich des Nullsteuersatzes herauszunehmen, sei daher nicht im Sinne des Gesetzeszwecks.

Beteiligung von Anfang an

Seine Standpunkte and Forderung hatte der ZVEH bereits anfang December 2022, vor der final Verabschiedung des JStG 2022 in Bundestag and Bundesrat, in Zusammenarbeit mit them Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) and das Bundesministerium für Finanzen (BMF) übersandt. Im Rahmen einer Verbändeanhörung zum ersten Entwurf des BMF-Schreibens Eind januari 2023 gelegd der ZVEH seine Stellungnahme vor.

“Wir freuen uns, dass im Dialog mit dem Finanzministerium onein Lösung gefunden connte, mit der sich die Nullsteuer-Regelung für bestimmte PV-Anlagen auch für e-handwerkliche Betriebe praxistauglich umsetzen last”dus ZVEH-Hauptgeschäftsführer Alexander Neuhäuser.

Als Hilfestellung für elektrohandwerkliche Innungsbetriebe hat der ZVEH bereits im October 2022, if sich das Gesetz noch in der Planung befand, ein umfangreiches Merkblatt aufgelegt. Dieses wurde continu aktualisiert and enthält in seiner neuesten Version natürlich auch the Erläuterungen des BMF-Schreibens. Das Merkblatt is in de nächsten Tagen zowel de elektrohandwerklichen Landesorganisationen erhältlich.

Das BMF-Schreiben ist hier abrufbar.

*„…, wanneer de Photovoltaik-Anlage auf of in der Nähe von Privatwohnungen, Wohnungen sowie öffentlichen und others Gebäuden, die für dem Gemeinwohl serving Tätigkeiten waren genutzt, installiert wird.”