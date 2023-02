Elektroautos in der Krise: Warum Berlin jetzt umsteuern muss

von Rolf Herbert Peters 02.02.2023 13:09



Hohe Preise, sinkende Subventionen, ein mieses Ladenetz: Die Deutschen verlieren wieder das Interesse an Elektroautos. Experten fordern von Berlin einen Kurswechsel.

Vertriebsleiter Marcel Deuß steht in seinem gläsernen Büro und blickt nachdenklich in den Präsentationsraum. Dort warten polierte Elektroautos und Plug-in-Hybride der Marke Škoda auf Käufer. Ab und zu kommen Interessenten, staunen – und ziehen weiter, ohne etwas zu unterschreiben. Besser liefen die Geschäfte der „Autowelt Bolz“ bei Köln. Deuß sagt: „Wir werden in diesem Jahr weniger Elektrofahrzeuge ausliefern als 2022.“