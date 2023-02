Elektroautos erobern Marktanteile in Europa auf Rekordniveau

Die Verkäufe von Elektroautos in der EU stellten 2022 einen neuen Marktanteilsrekord auf und stiegen mit mehr als 1,1 Millionen verkauften Fahrzeugen um 28 %.

Die Anstiege wurden hauptsächlich vom deutschen Markt getragen, da sich die Verkäufe zum Jahresende beschleunigten.

Die EU hat vereinbart, den Verkauf neuer Benzin- und Dieselautos ab 2035 zu verbieten, als Teil der Bemühungen, bis 2050 eine CO2-neutrale Wirtschaft aufzubauen.

Der Absatz von Elektroautos stellte im Jahr 2022 einen neuen Marktanteilsrekord in der Europäischen Union auf, wie Branchenzahlen am Mittwoch zeigten, da die Region versucht, sich von Autos mit fossilen Brennstoffen zu befreien.

Laut dem Verband der europäischen Automobilhersteller (ACEA) machten batteriebetriebene Elektroautos 12,1 % der Neuwagenverkäufe aus, verglichen mit 9,1 % im Jahr 2021 und 1,9 % im Jahr 2019.

Die EU hat zugestimmt, den Verkauf neuer Benzin- und Dieselautos ab 2035 zu verbieten, als Teil der Bemühungen des 27-Nationen-Blocks, bis 2050 eine CO2-neutrale Wirtschaft aufzubauen.

Der Absatz von Elektrofahrzeugen stieg im vergangenen Jahr um 28 %, mit mehr als 1,1 Millionen verkauften Fahrzeugen.

Diese Anstiege wurden vor allem vom deutschen Markt getragen, wo sich der Umsatz zum Jahresende beschleunigte, kurz bevor die Kaufprämien zurückgingen.

In Norwegen waren vier von fünf im vergangenen Jahr verkauften Neuwagen (79 %) elektrisch, in einem großen Öl produzierenden Land, das den Verkauf neuer Autos mit fossilen Brennstoffen bis 2025 beenden will – ein Jahrzehnt vor dem EU-Verbot.

Der italienische Markt bremste den Elektromotor 2022 als einziger mit einem Umsatzminus von 26,9 %.

Es war auch ein starkes Jahr für Hybridautos, die einen Marktanteil von 22,6 % erreichten.

‚Schnell bewegen‘

Traditionelle benzin- und dieselbetriebene Autos verloren weiter an Boden, obwohl sie im Jahr 2022 mit 52,8 % immer noch mehr als die Hälfte des EU-Autoabsatzes ausmachten.

Diesel, der von hohen Strafen und einem schrumpfenden Angebot in den Sortimenten der Hersteller betroffen ist, setzt seinen Abwärtstrend fort und fällt mit 1,5 Millionen verkauften Fahrzeugen um fast 20 %.

Europäische Autohersteller investieren 250 Milliarden Euro (272 Milliarden US-Dollar) in ihre Elektrifizierung, sagte Luca de Meo, Präsident von ACEA und Vorstandsvorsitzender des französischen Autoherstellers Renault.

„Die Autoindustrie bewegt sich schnell“, sagte er am Dienstag.

Aber De Meo sagte, Europa brauche mehr öffentliche Ladestationen, wobei die Installationen in der EU auf 2.000 pro Woche begrenzt seien, während 14.000 wöchentlich benötigt würden, um den Übergang des Kontinents sicherzustellen.

„Trotz vieler Ankündigungen und jüngster Fortschritte hinkt die Entwicklung der Infrastruktur den Bemühungen der Branche hinterher“, sagte De Meo.

Mit ihren hohen Preisen werden Elektroautos derzeit von „wohlhabenden“ Haushalten gekauft, aber das sollte sich laut ACEA-Präsident mit der Verbreitung von Elektroautos ändern.

Während Elektro-Marktführer Tesla Anfang 2023 seine Preise stark senkte, warnte De Meo davor, dass es kontraproduktiv sei, in einen Preiskampf zu geraten, und fügte hinzu: „Wir müssen investieren“.