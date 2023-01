Elefantendame geht minutenlang auf der Stelle

tz Welt

Von: Stella Henrich

Dickhäuterin im Hamburger Zoopark verhält sich verhaltensauffällig. Tierschützer äußern sich nun scharf kritisch. Videoaufnahmen sollen die Folgen der Gefangenschaft zeigen.

Hamburg – Auf den ersten Blick sieht es so aus, als würde der Elefant ein paar Tanzschritte einstudieren. Immer wieder macht sie einen Schritt vor und zurück, hebt ihr linkes Bein an, beugt es und zieht es in der Luft etwas nach hinten, setzt es dann wieder auf den sandigen Boden ihres Geheges und beginnt die Schrittfolge erneut. Die Elefantendame steht im Kreis mit ihren Artgenossen, die von diesem Verhalten nicht irritiert zu sein scheinen. Aber als Betrachter dieser Videoaufnahmen ist man irgendwie besorgt. Verhält sich so ein gesunder Dickhäuter?

Bei der Elefantendame handelt es sich um die 33-jährige Lai Sinh aus dem Tierpark Hagenbeck in Hamburg. Das Video berichtete auch Hamburger Morgenpost. Die Anomalien sind seit mehreren Jahren bekannt. Ein Biologe der Tierschutzorganisation Peta hilft dabei t-online dann scharfe Kritik. „Wir haben auch Videos aus dem Sommer 2022, die dasselbe Tier zeigen.“ Diese sollen auch zeigen, dass Lai Sinh minutenlang hin und her geht. Das ist eine „extreme Verhaltensstörung“ und eine direkte Folge der Gefangenschaft“, erklärt die Biologin Yvonne Würz. Laut Würz laufen Elefanten täglich rund 25 Kilometer. Was in einem Kleintiergehege natürlich nicht möglich ist.

Verhaltensgestörte Elefantendame: Diese Auffälligkeiten hatte das Tier bereits, als es vor fast 30 Jahren in den Zoo kam

Der Tierarzt des Hamburger Zoos wies den Vorwurf einer Krankheit des Tieres vehement zurück und kam zu dem Schluss, dass „absolut nichts darauf hindeutet“, dass Lai Sinh durch ihr Verhalten leidet oder beeinträchtigt sei. Das Tier fühle sich bei Hagenbeck wohl und zeige kein Stressverhalten, sagt der Zootierarzt t-online zitiert. Die Elefantenkuh aus Vietnam zeigte bereits bei ihrer Ankunft in Hamburg vor fast 30 Jahren das beschriebene Verhaltensmuster. Mit diesen Worten wischt der Zoo die Vorwürfe der Tierschützerin vom Tisch.

Auch das Portal Zoos Medienecho springt an die Seite des Hamburger Zooparks. Peta ist fürs Lügen bekannt, der Peta-Biologe attestierte erneut fälschlicherweise „psychisches Leiden“ – als direkte Folge der Gefangenschaft. Gleichzeitig konnte sie sich aber nicht erklären, warum die anderen Tiere in Hagenbeck nicht das gleiche Muster zeigten.

Fehlfunktion der Elefantendame – Zoos werden oft kritisiert

Tierparks werden nicht nur von der Tierschutzorganisation PETA wegen der oft wenig artgerechten Haltung ihrer Tiere kritisiert. Die Tiere würden in Zoos ausgestellt. Jedes zweite Tier in NRW hat sogar Verhaltensauffälligkeiten. Zudem hat Corona auch in deutschen Zoos für eine dramatische finanzielle Situation gesorgt. Inzwischen soll es Listen geben, welches Tier zuerst geschlachtet werden muss. Auch der Tierpark Hagenbeck spart, wo er kann. Das privat finanzierte Unternehmen erhält laut Unternehmensangaben keine kommunalen Zuschüsse.

Allein die monatlichen Energiekosten liegen damit im sechsstelligen Bereich. In diesem Jahr rechnet der Zoo mit einer Kostensteigerung von mindestens 20 bis 30 Prozent. Derzeit leben dort mehr als 1850 Tiere. Nach dpa die täglichen Kosten für Futter, Pflege, Strom, Wasser und vieles mehr liegen bei rund 41.000 Euro.

PETA setzt sich nicht nur für Tiere in Gefangenschaft ein, sondern auch für die Haltung von Rindern im ländlichen Raum – wie hier im Landkreis Miesbach.