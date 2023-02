Electrify America erhöht die Preise für das Laden von Elektrofahrzeugen an seinen Stationen

Erinnern Sie sich, dass steigende Benzinpreise Besitzer von Elektroautos nicht beunruhigten? Electrify America erinnert die Nutzer seines Gleichstrom-Schnellladenetzes an eine der größten Frustrationen beim erneuten Besitz von Autos mit Verbrennungsmotor – durch die Erhöhung der Stromtarife an seinen Stationen (via Ars Technica).

Ab dem 6. März berechnet Electrify America US-Kunden einen Standardpreis von 0,48 US-Dollar pro Kilowattstunde. Das Unternehmen, eine Tochtergesellschaft der Volkswagen Auto Group, verlangte 0,43 US-Dollar pro kWh, aber jetzt ist es so E-Mail an Kunden um die Details der Preiserhöhung mitzuteilen.

Tara Geiger von Electrify America’s Corporate Communications schickte die Erklärung des Unternehmens zu den Preisänderungen per E-Mail an Der Rand:

Electrify America ist seit September 2020 in der Lage, konsistente und einheitliche Preise beizubehalten; Steigende Betriebs- und Energiekosten haben nun jedoch eine Anpassung unserer Preisgestaltung erforderlich gemacht. Unser Fokus liegt weiterhin darauf, die Bedürfnisse der Fahrer von Elektrofahrzeugen von heute und morgen zu erfüllen, indem wir in unseren Netzausbau und die Verbesserung des Kundenerlebnisses investieren.

Kunden, die für das Pass Plus-Abonnement von Electrify America im Wert von 4 USD pro Monat bezahlen, sind ebenfalls betroffen. Das Unternehmen hatte damit geworben, dass Pass Plus mit der monatlichen Gebühr zuzüglich eines reduzierten Tarifs von 0,31 US-Dollar pro Kilowattstunde „etwa 25 Prozent beim Laden“ spart. Jetzt steigt dieser Satz auf 0,36 $ pro Kilowattstunde. Geiger fügt hinzu, dass Pass-Plus-Abonnenten „immer noch von Einsparungen von etwa 25 % beim Aufladen profitieren können“, und bestätigt, dass die angekündigten Preiserhöhungen nur für Electrify America gelten und nicht vorübergehend sind.

Electrify America erhöht auch die Ladegebühren pro Minute in entsprechenden Bundesstaaten wie Massachusetts und Texas, in denen Unternehmen Kunden nicht direkt nach kWh abrechnen dürfen. Benutzer in diesen Staaten zahlen jetzt 0,19 USD pro Minute für Sitzungen mit Spitzenladegeschwindigkeiten von bis zu 90 kW, anstatt 0,16 USD. Für schneller ladende Autos mit bis zu 350 kW steigt der Tarif von 0,32 $ pro Minute auf 0,36 $.

Und für Pass-Plus-Abonnenten in diesen Staaten werden die Tarife von 0,12 USD pro Minute auf 0,15 USD für Sitzungen mit Spitzenwerten von bis zu 90 kW und von 0,24 USD pro Minute auf 0,29 USD für schneller ladende Autos steigen.

Im Vergleich dazu zahlen Tesla-Besitzer, die das Supercharger-Netzwerk nutzen, variable Gebühren, die je nach Zustand und Nutzungszeit zwischen etwa 0,25 USD pro kWh und bis zu 0,50 USD liegen können. Tesla erhöht seit Jahren die Supercharger-Preise, hat aber kürzlich in einigen Bereichen die Preise gesenkt.

Persönlich habe ich bei Superchargern bei Fahrten in der mittelatlantischen Region im vergangenen Dezember einen durchschnittlichen Preis von 0,38 $ pro kWh erlebt. In einer Sitzung habe ich meiner Batterie 46 kWh Strom hinzugefügt, was mich ungefähr 17 $ gekostet hat. Wenn die Tarife denen von Electrify America entsprochen hätten, hätte es mich etwa 20 US-Dollar zum alten Standardtarif und 22 US-Dollar zum neuen gekostet.

Electrify America ist nach Tesla das größte Schnellladenetz von Küste zu Küste in den USA. Zusätzlich zu seinen über 800 Stationen in Nordamerika arbeitet das Unternehmen mit Ikea und TravelCenters of America zusammen, um seine Reichweite für EV-Fahrer zu erhöhen. Es sind sogar coole Electrify America Sky Club Lounge-ähnliche Locations in Arbeit, die die ganze Preiserhöhung vielleicht lohnenswert machen – wann immer es gebaut wird.