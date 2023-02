Elche besiegte Villarreal, um endlich zu gewinnen und die schlimmste Pechsträhne aller Zeiten in LaLiga zu vermeiden

Der LaLiga-Kämpfer Elche besiegte Villarreal am Samstag mit 3:1, um seinen ersten Saisonsieg in der Liga zu erringen, und verhinderte dabei seine schlimmste Siegesserie aller Zeiten in der höchsten Spielklasse.

Dies ist das hundertjährige Jubiläum von Elche, und nach dem 13. Platz in der letzten Saison waren große Hoffnungen auf die neue Saison gerichtet.

Aber kein Verein in den fünf besten Ligen Europas war zur Halbzeit schlechter dran, da Elche nach keinen Siegen, 13 Niederlagen und sechs Unentschieden in den ersten 19 Spielen das Schlusslicht der LaLiga war.

Eine weitere Niederlage am Samstag hätte es zu ihrem bisher schlimmsten sieglosen Lauf in LaLiga gemacht, aber die Männer von Pablo Machin setzten sich dank eines Hattricks von Pere Milla im Martinez Valero durch.

Milla brachte Elche früh in Führung und erzielte in jeder Halbzeit einen Elfmeter, um die Punkte zu holen, nachdem Gerard Moreno Mitte des ersten Abschnitts mit 1: 1 getroffen hatte.

Elche bleibt Tabellenletzter, 11 Punkte hinter Real Valladolid, Celta Vigo und Valencia (17., 16. bzw. 15., die alle an diesem Wochenende noch spielen müssen).

Mit ihrem Sieg ist der Serie-A-Klub Cremonese der einzige Klub in den fünf besten Ligen Europas, der in dieser Saison noch keinen Ligasieg errungen hat.