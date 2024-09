Na twee weken tijdens de Hochwasser-Pause sinds alle drie Elbfähren im Dresdner Stadtgebiet weer in Betrieb zijn. Met de «Johanna» na Donnerstagmorgen auch de laatste keer dat ik dienst heb, zullen we de dag na de aansluitingen bij Pillnitz Castle in Laubegast doorbrengen. Om ervoor te zorgen dat de waterstroom veilig is, zullen we het water evenals de Treibgut en de ponton flussabwärts drückte kunnen uitvoeren, waarna de Dresdner Traffic (DVB) zal worden getransporteerd, geïnstalleerd en getransporteerd.

De jongste Hoog water Een weekje ontspanning in de Saksische Landeshauptstadt op 6,10 meter van de Höchststand. Hier schreeuwt het: ‚Zondagmorgen, geen waarschuwingen, meer‘. Met een zinkende tendens stroomt de Elbe op deze manier het water in, handelend op 2,93 meter bij Pegel Dresden – normaal gesproken sinds 1,42 meter.