In de Europa League-setzt es für FC Arsenal een van de grootste verliezen, en in de Premier League-ligging van de Klub auf Meisterschafts. Dat is alles met Trainer Mikel Arteta zu tun. Der Spanier verguld als Architekt des Aufschwungs. Dabei wollten die Fans ihn schon zum Abschied move.

Mikel Arteta lacht kaum. Schnellen Schrittes ging door de Katakomben van Estádio José Alvalade in Lissabon, antwoordde ook die Fragen der Journalisten der Spanier im Eiltempo. De trainer van FC Arsenal heeft unzufrieden. In de zwarte Rollkragen-pullover wordt de 2:2 in de Achtelfinal-Hinspiel van de Europa League bij Sporting Lisbon snel genoeg nur über die Defizite seiner Mannschaft: als uw seiner Zichtbare verdedigingsmechanismen, persoonlijke problemen, die zu einfachen Gegentore. “Das müssen wir dramatisch bessern in den nächsten Wochen, wanneer wir Spiele wollen winnen”, mahnte der 40-Jährige. Und nicht wenige dürften sich nach thatsem Auftritt gefragt haben: Spricht da wirklich der Trainer dervielleicht größten Überraschungsmannschaft des europäischen Spitzenfußballs in dieser Saison?

Dank aan de Arbeit Artetas die de Londenaar in de Premier League hebben gewonnen voor de eerste titels van de Meister in 2004. Met de Punkten Vorsprung die Gunners die Tafelle voor Topfavorit Manchester City en. Die vergangenen vier Spiele in der Liga hebben allemaal gewonnen. Nach dem Remis in Lissabon besitzen sie auch im Europapokal gute Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale, obwohl Arteta in der portugese Hauptstadt een inige seiner Stammkräfte schont hatte. Es laft ook alles nach Plan. Oder? Wer den ex-prof nach dem Spiel erlebte, gewann eher one genteiligen Eindruck. Genauso schnell wie er is auf das Pressepodium geeilt war, verloser es im Anschluss auch wieder.

Fans flehten Arteta um Rücktritt an

Es dürfte auch eine Warnung an seine Mannschaft gewesen signal. Arteta weiß, wie schnelllebig das Geschäft sein kann. Onder andere, dat Arsenal op de meest uiteenlopende manieren speelt, weet niet wat het is. Als dat Arsenal-Bosse um den US-Miljardär Stan Kroenke ihn im december 2019 überraschend als Chefcoach verplicht eten, oorlog die Euphorie zunächst groß. Nach zuvor bideren Jahren onder hun einstigen Meistertrainer Arsène Wenger en seinen glücklosen Nachfolgern Unai Emery en Freddi Ljungberg wurde Arteta mit großen Hoffnungen begrüßt. Er kwam van Manchester City als een lange tijd assistent van Pep Guardiola, beide Gunners fingen die Fans zofort en zu träumen: von begeisterndem Offensivfußball, dus wie Guardiola seit Jahren von seinen Mannschaften zelebrieren laatste. Die Euphorie um Arteta was riesig. Als je nichtlange tijd hebt, zijn de fans in de buurt van wie de stad schickt hätten.

Nach einem katastrophhalen Seizoenstart im zomer 2021 posities sie flehend vor seinem Auto. “Bitte verlass den Verein!”, riefen einige Anhänger dem bürtigen Basken zu. Dus snelle oorlog schon wieder vergessen, Arteta was de eerste als Kapitän für seinen Herzensklub gelistet hatte. Erste Zweifel en ihm werden voorbereid nach nicht mal einem Jahr laut worden, als er zum bis heute einzigen Mal in der Premier League sieben Spiele am Stück ohne Sieg geblieben war.

Trotz aller Widerstände en Misserfolge hield de Klubführung um Kroenke en Sportdirektor Edu Gaspar immer am Trainer fest. En Arteta hield dem Druck vast. “Er zijn schwierigkeiten en herausforderungen in diesem Job, ongeacht of het verliezer is, aber auch wenn du gainnst”, zei eerst vor Kurzem. “Aber du kannst dir davon nicht das Leben zerstören lassen, dat is om deine Familie, deine Freunde en alle geliebten Menschen um dich herum nicht te verdienen.” Er is een professionele Hilfe gebraucht, um das herkennen zu können. Of het nu gaat om beigetragen haben, dat is een middelmatige als een van de geteste Trainer Europa’s verguld.

Arsenal-legende Wenger geeft Nachfolger een lobsignaal

“Sie können den ganzen Weg bis zum Ende gehen. Sie haben alles, was man braucht. Ich sehe keine Schwächen”, zei Wenger jüngst über die starke Saison der Londoner. Het is een feit dat het actieve team lang niet mehr von großen Namen gekrägt heeft, dus wie is het eerst onder de Franzosen der herfstoorlog. Het gaat om Thierry Henry, om Dennis Bergkamp, ​​om Robin van Persie mehr. De actieve Schlüsselspieler onder Arteta heißen Martin Ödegaard, William Saliba of Oleksandr Zinchenko. En ze blijven alle 27 Jahre alt.

Arteta hat den Kader complett nach seinen Vorstellungen omgekregen. Er waren meerdere sterren van de grote sterren van Pierre-Emerick Aubameyang of Mesut Özil. Wie ook? Arteta bracht ja außer als assistent von Guardiola naar alle keine Erfahrung als Trainer mit. Trotzdem zog er sein Ding durch. Auch diese harts Personalentscheidungen haben dazu beigetragen, dass Arsenal heute the Tafelle der Liga anführt. Weil sie Arteta Standing und Respekt zorgde voor haben. Nicht nur innerhalb der Mannschaft.

Mannschaft volgt de bepalingen van Arteta los

In seiner allerersten Pressekonferenz im Winter 2019 stond: “Wir müssen eine Kultur bauen, die den Rest trägt. Wer Teil seiner Mannschaft sein wolle, müsse sich auf diese Kultur einlassen. Özil und Aubameyang wollen stropdas’s neef. Ook spielten sie in seinen Planungen irgendwann keine Rolle mehr. “Kultur”, dieses Wort gebruikt Arteta auch heute noch gerne. Het is de kern van de filosofie. Eine “Kultur”, die een van de twee gescheiden Säule ruht: Disziplin – in tactischer en moralischer inzicht. Stück für Stück hat er sich eine Mannschaft aufgebaut, die ihm bedingungslos followt. Die Sommertransfers von Gabriel Jesus en Zinchenko waren vallenleicht die letzten Puzzlestücke, die ihm auf diesem Weg gefehlt haben.

Mittlerweile traint daar in de Schnitt jüngste Mannschaft der Premier League, en is zelfverzekerd van de jüngsten Trainern der Liga. Onder de steht voor hen bislang größten Erfolg seiner noch jungen Laufbahn. Zwölf Spiele bleiben den Gunners noch, um den Vorsprung gegenüber City en Artetas einstigem Lehrmeister Guardiola ins Ziel zu retten. De volgende Schritt wollen zijn tegen Sonntag bij FC Fulham.

Die Meisterschaft waar de vorige Krönung een van de meest populaire talen van de Trainer-Laufbahn was. Auch, als Arteta zelf geen lange neef is, zullen we erover nadenken. Das machten Gestik en Mimik am späten Donnerstagabend in Lissabon deutlich. Denn lächeln sah man ihn kaum. Obwohl is derzeitviele Gründe dafür hätte.