Als je onder de berken en bloeiende jacarandabomen staat op wat vroeger ESMA was (de afkorting in het Spaans voor de Navy School of Mechanics), is het niet gemakkelijk om je de verschrikkingen voor te stellen die plaatsvonden op deze uitgestrekte stedelijke campus in Buenos Aires.

In de jaren ’70 en ’80 was ESMA een clandestien detentiecentrum voor een rechts militair regime dat zich twee jaar na het einde van de Argentijnse dictatuur op brute wijze bezighield met het elimineren van afwijkende meningen door middel van criminele praktijken die in gruwelijke details aan het licht kwamen in procesgetuigenissen.

In 1985 werden de leiders van het militaire regime, nadat ze zichzelf kortstondig amnestie hadden verleend, door de nieuwe burgerregering veroordeeld voor misdaden tegen de menselijkheid. De beschuldigingen: het ontvoeren, martelen en vermoorden van tienduizenden eigen burgers tijdens een terreurbewind dat duurde van 1976 tot 1983.

Veertig jaar na de val van die dictatuur wordt op het Internationale Filmfestival van Berlijn voor het eerst een videoverslag van het proces – het enige voorbeeld van een Latijns-Amerikaanse democratie die haar eigen onderdrukkers veroordeelt – aan het publiek getoond.

Meer document dan documentaire, het drie uur durende compendium van Ulises de la Orden, El Juicio (het proces), is volledig samengesteld uit video die is opgenomen tijdens die rechtszaalprocedures. Met behulp van twee stationaire, ultramoderne U-matic-videocamera’s legde de Argentijnse openbare televisie tussen april en december 1985 zo’n 530 uur aan getuigenissen vast.

Videobanden die in het geheim een ​​halve wereld verderop zijn opgeborgen

Na het proces, omdat het leger nog steeds zeer gevreesd was, verstopten de zes procesrechters in het geheim een ​​kopie van de opnames een halve wereld verderop in Oslo, waar de banden meer dan twee decennia in kluizen van de Noorse regering zaten voordat ze werden herontdekt. Ze zijn nooit publiekelijk uitgezonden, zelfs niet tijdens het proces.

“Nieuwsprogramma’s mochten dagelijks drie minuten rechtszaalbeelden vertonen, maar zonder geluid”, herinnert Veronica Torras zich, uitvoerend directeur van het mensenrechtenconsortium waaraan nu de video’s zijn toevertrouwd. Haar organisatie Memoria Abierta (Open Memory) heeft samen met de Universiteit van Salamanca de taak gekregen om de proefvideo’s te bewaren, te digitaliseren en beschikbaar te maken voor het publiek.

De tweedelige documentaire van 18 hoofdstukken El Juicio, is een stap in dat proces, een die samenvalt – misschien onvermijdelijk in het jaar dat de 40 markeerte verjaardag van het einde van de dictatuur — met een voor een Oscar genomineerde dramatische recreatie van het proces: Argentinië, 1985, met Ricardo Darin als aanklager Julio César Strassera.

Torras erkent het nut van de extra aandacht die de recreatie naar de documentaire zal trekken, terwijl ze zit voor een interview in het hoofdkantoor van Memoria Abierta op de campus van de voormalige ESMA.

Staatsterrorisme tegenover winkels en appartementen

‘Wat nu een museum van de herinnering is’, zegt ze, gebarend naar haar omgeving, ‘was toen een plaats van staatsterrorisme waar burgers zonder aanklacht werden vastgehouden, gemarteld en vervolgens ver over de Atlantische Oceaan werden gevlogen om levend te worden gegooid uit wat bekend was. als ‘dodenvluchten’. “

Het is verontrustend om te beseffen hoe dicht de slachtoffers bij ESMA stonden bij de samenleving waaruit ze waren weggerukt. Aan de overkant van een drukke snelweg zijn winkels en flatgebouwen – een zenuwslopend contrast met het soort wreedheden waarvan de details in de film getuigen. Tieners waren enthousiast over wat bekend stond als de ‘Nacht van de Potloden’, omdat ze zitting hadden in studentenraden van middelbare scholen – 15-jarigen, mishandeld, verkracht en vermoord, herinnert zich een eenzame overlevende. Een gezichtsbedekkende, over-de-schouder camerahoek vereist door de rechtbank betekent dat je weet dat hij snikt tijdens zijn getuigenis, alleen door het schudden van zijn torso.

Een andere getuige spreekt van aanstaande moeders die in de gevangenis zaten totdat ze bevielen, vervolgens werden geëxecuteerd en hun pasgeboren baby’s werden overgedragen aan militaire families.

Omdat hun gevangenschap nooit door het regime werd erkend, stonden de slachtoffers bekend als ‘de verdwenenen’. En als redacteur van de Engelstalige Heraut van Buenos Aires zei tegen de rechters: “zodra iemand verdween, zei iedereen dat hij / zij een terrorist moest zijn.”

‘In plaats van het doden te stoppen, probeerden ze te voorkomen dat mensen aangifte deden’

“Ik heb continu overleg gehad met de minister van Binnenlandse Zaken”, vervolgt de redacteur. “Hij klaagde altijd dat publicaties in de krant contraproductief waren, en suggereerde dat als ik deze rapporten zou publiceren, de mensen die waren ontvoerd misschien nooit meer zouden verschijnen. Dus in plaats van het moorden te stoppen, probeerden ze te voorkomen dat mensen aangifte deden van de moord.”

Hoewel de procesvideo’s slechts in stukjes en beetjes door het Argentijnse publiek zijn gezien, is de vernietigende getuigenis van de film openbaar. Kranten boden transcripties van het proces in 1985 aan – misschien niet zo visceraal als het horen van de stemmen van slachtoffers. Maar Torras herinnert zich dat ze als kind de kranten las en besefte dat haar grootmoeder net hoorde wat er tijdens de dictatuur was gebeurd, dankzij de berichtgeving over het proces.

Gevraagd hoe, met tienduizenden mensen die “verdwenen” waren, het mogelijk was dat mensen niet wisten wat er gebeurde, pauzeert Torras enkele seconden voordat hij het heeft over het verschil tussen de ervaring van stadsbewoners die het leger mensen zagen wegtrekken de straten, en degenen zoals haar grootmoeder die op het platteland woonden en in het zuiden waar de repressie meer verborgen was.

Aanklager Julio César Strassera beëindigde zijn opsomming van de misdaden tegen de menselijkheid van de regering tegen de leiders van de Argentijnse militaire dictatuur met een zin die maandenlang door demonstranten werd gezongen en die de menigte in de rechtszaal op de been bracht. “Ik wil een zin gebruiken die niet de mijne is,” zei hij, “omdat die al van het hele Argentijnse volk is. Edelachtbare: ‘Nooit meer.’ “ YouTube



Nunca mas – nooit meer

Die dualiteit van ervaring is in zekere zin het probleem waarvan Torras hoopt dat het uitbrengen van de banden zal verhelpen. Veertig jaar later is de wreedheid van het regime een vage herinnering aan het worden, vooral voor een generatie die toen niet leefde. Een generatie die op de procesbanden de aanklager zijn sommatie kan horen afsluiten met de woorden “nunca mas” (nooit meer), en de explosieve reactie van de menigte de glimlach van de gezichten van de voormalige dictator en zijn generaals kan zien vegen.

De missie van Memoria Abierta is om dat geheugen krachtig te houden door brede toegang tot de proefvideo’s. Binnenkort stelt de groep de gedigitaliseerde proefbeelden op aanvraag beschikbaar. De première van het Filmfestival van Berlijn van El Juicio is een eerste stap.

